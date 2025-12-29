Καιρός: Πρωτοχρονιά με παγωνιά - Πού θα χιονίσει;

Βουτιά έως και 10 βαθμούς αναμένεται να κάνει ο υδράργυρος από τη νέα χρονιά, με τον μετεωρολόγο του Star, Θοδωρή Κολυδά να προειδοποιεί ότι η αλλαγή του χρόνου θα μας βρει με θερμοκρασίες γύρω στους 3 με 4 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, η αλλαγή του χρόνου θα γίνει με κρύο και με θερμοκρασίες κατά 4 με 5 βαθμούς κάτω από τα κανονικά επίπεδα. Η Αθήνα θα έχει μέγιστη θερμοκρασία την Πρωτοχρονιά γύρω στους 9 με 10 βαθμούς , ενώ οι κανονικές τιμές είναι οι 14 βαθμοί.

«Η αλλαγή του χρόνου θα μας βρει με ελάχιστες θερμοκρασίες γύρω στους 3 με 4 βαθμούς στο κέντρο της πόλης της Αθήνας. Μια πιθανότητα υπάρχει για λίγο χιονόνερο το βράδυ στα βόρεια της Αττικής με την αλλαγή του χρόνου, αλλά μετά πάμε σε βελτίωση», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Τα χιόνια θα εμφανιστούν στα ορεινά την Τρίτη, και την Τετάρτη και σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές από τη Θεσσαλία και νοτιότερα με ύφεση από το βράδυ. Θα χιονίσει και στα ορεινά της Κρήτης την Πέμπτη . Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς αναμένονται λίγα χιόνια και στη Παρνηθα.

Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 5 βαθμούς Κελσίου με ανοιχτό καιρό.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή την Τετάρτη και την Πέμπτη , ενώ από Παρασκευή και μετά αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας.

Η πρόγνωση του καιρού με βάση τους χάρτες νεφώσεων και υετού

Τρίτη (απόγευμα): Oι βροχές επηρεάζουν κυρίως το Ιόνιο, τη δυτική και νότια ηπειρωτική χώρα, καθώς και την Κρήτη. Αυξημένες νεφώσεις με εκτεταμένες βροχές στο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και τμήματα της Στερεάς. Σταδιακή επέκταση φαινομένων προς νότια Αιγαίο και Κρήτη, όπου τα φαινόμενα κατά τόπους είναι αξιόλογα. Στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά επικρατούν περισσότερα ανοίγματα, με περιορισμένα ή καθόλου φαινόμενα.

Τετάρτη (μεσημέρι): Oι βροχές μετατοπίζονται περισσότερο προς τα ανατολικά και νότια.

Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα δέχονται τις περισσότερες βροχές, κατά τόπους μέτριες. Στην ηπειρωτική χώρα παραμένουν νεφώσεις, αλλά τα φαινόμενα εξασθενούν και περιορίζονται. Στη δυτική Ελλάδα εμφανίζονται διαστήματα βελτίωσης.

Τετάρτη (βράδυ) : Βροχές σε Κρήτη, Δωδεκάνησα και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα παραμένουν εκτεταμένες νεφώσεις, με λίγα και ασθενή φαινόμενα κυρίως στα νότια θαλάσσια τμήματα. Ηπειρωτικά και βόρεια τμήματα με περιορισμένη δραστηριότητα.

Πέμπτη (πρωί): Oι βροχές εξασθενούν σταδιακά. Υπολείμματα βροχών σε Κρήτη και νότιο Αιγαίο. Στην ηπειρωτική Ελλάδα επικρατούν νεφώσεις χωρίς φαινόμενα. Βελτιωμένη εικόνα σε Ιόνιο και δυτικά.

Πέμπτη (μεσημέρι) : Γενικευμένη βελτίωση του καιρού. Οι περισσότερες περιοχές της χώρας παρουσιάζουν αραιές νεφώσεις. Τα φαινόμενα περιορίζονται εκτός ελληνικού χώρου, κυρίως νοτιότερα στη Μεσόγειο. Ο καιρός στην Ελλάδα καθίσταται σε μεγάλο βαθμό ξηρός, με μόνο τοπικές νεφώσεις στα νότια.

Τρατραφύλλιας: «Πολική Πρωτοχρονιά»

Από την πλευρά του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του σημειώνει πως φέτος θα κάνουμε πολική Πρωτοχρονιά, με τη θερμοκρασία να πέφτει κατακόρυφα την παραμονή και ανήμερα της νέας χρονιάς.

Όπως αναφέρει «θα υποδεχτούμε την Πρωτοχρονιά με σκανδιναβικό ψύχος, καθώς η θερμοκρασία θα κάνει βουτιά ακόμα και 10 βαθμούς».

Οι χιονοπτώσεις θα είναι ασθενείς, αλλά θα επηρεάσουν και χαμηλά υψόμετρα σε Εύβοια, Στερεά (παροδικά και Αττική) και Πελοπόννησο.