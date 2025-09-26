Γιακουμάκης: Ο γάμος της αδερφής του στον ναό που χτίστηκε στη μνήμη του

Συγκινητικές στιγμές στο Σελλί Ρεθύμνου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.09.25 , 17:58 Επίδομα θέρμανσης 2025–2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα MyΘέρμανση
26.09.25 , 17:30 Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας στο Σύνταγμα
26.09.25 , 17:04 Ελιάνα Χρυσικοπούλου: «Με την Ελένη Μενεγάκη μιλάμε τυπικά»
26.09.25 , 16:55 Άνδρας κάηκε μαζί με δύο παιδιά 9 ετών σε Tesla – Μπλόκαραν οι πόρτες
26.09.25 , 16:52 Απεργία 1/10: Πώς θα κινηθούν ΗΣΑΠ, μετρό και τραμ
26.09.25 , 16:33 Βάλια Χατζηθεοδώρου: «Έχω βρεθεί σε σχέση χειραγώγησης, άντεξα έναν χρόνο»
26.09.25 , 16:03 Νίκος Ψαρράς: Βόλτα με τον 11χρονο γιο του στην Κηφισιά
26.09.25 , 16:00 Ναταλία Λιονάκη: Xορεύει με παιδιά ως Μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα
26.09.25 , 15:51 Γιακουμάκης: Ο γάμος της αδερφής του στον ναό που χτίστηκε στη μνήμη του
26.09.25 , 15:44 Τέμπη: Δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του
26.09.25 , 15:37 Interwetten: Συνεργασία ονοματοδοσίας με τον Interwetten Ελλάδα Sports 94,3
26.09.25 , 15:32 GNTM: Έχασες το πρώτο επεισόδιο; Δες τα highlights!
26.09.25 , 15:07 Ποιον παίκτη θέλει ο Μουρίνιο για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής
26.09.25 , 15:00 Νάνσυ Μπούκλη: Η ηλικία, το βιογραφικό και το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι
26.09.25 , 14:51 GNTM: Απόψε οι διαγωνιζόμενοι θα νιώσουν επαγγελματίες μοντέλα
Μαρία Λουίζα Βούρου: H συγκίνηση για τον πατριό της- «Ήταν σαν μπαμπάς μου»
Απεργία 1/10: Πώς θα κινηθούν ΗΣΑΠ, μετρό και τραμ
Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας στο Σύνταγμα
Ηγουμενίτσα: Βίντεο δείχνει την οδηγό να επιταχύνει & να σκοτώνει το παιδί
Άνδρας κάηκε μαζί με δύο παιδιά 9 ετών σε Tesla – Μπλόκαραν οι πόρτες
Ναταλία Λιονάκη: Xορεύει με παιδιά ως Μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα
Γιακουμάκης: Ο γάμος της αδερφής του στον ναό που χτίστηκε στη μνήμη του
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
Στα «ύψη» η χρυσή λίρα: Ξεπέρασε τα 850 ευρώ και αξίζει όσο ένας μισθός
Σταύρος Μπαλάσκας: Έδειξε στον «αέρα» το στήθος του - Η συγγνώμη του Λιάγκα
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συγκινητικές στιγμές βίωσε στην Κρήτη η οικογένεια του αδικοχαμένου Βαγγέλη Γιακουμάκη. Μέσα στον βουβό τους πόνο, οι γονείς του πάντρεψαν την κόρη τους και μάλιστα στο εκκλησάκι που χτίστηκε στη μνήμη του, στο Σελλί Ρεθύμνου.

Βασίλης Καλογήρου: «Η υπόθεση μοιάζει με αυτή του Βαγγέλη Γιακουμάκη»

Ήταν το 2015, όταν το όνομα του Βαγγέλη Γιακουμάκη, του φοιτητή της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων, θα γινόταν συνώνυμο με τη λέξη «bullying». Ο Βαγγέλης είχε εξαφανιστεί στις 6 Φεβρουαρίου και βρέθηκε νεκρός περίπου ένα μήνα αργότερα.

Βαγγέλης Γιακουμάκης

Ο Βαγγέλης Γιακουμάκης

Μαρτυρίες που βγήκαν στο φως έδειχναν πως υπήρξε θύμα σωματικής και λεκτικής βίας από συμφοιτητές του, ενώ η υπόθεση του θανάτου του είχε φτάσει στα δικαστήρια με την κοινή γνώμη να παρακολουθεί συγκλονισμένη.

Τραγική φιγούρα οι γονείς του, πάντα σκυφτοί και αμίλητοι. Ο πατέρας του άφησε να μακραίνουν τα μαλλιά και τα γένια του, ως ένδειξη πένθους για το παιδί που έχασε.

Δέκα χρόνια μετά, και συγκεκριμένα στις 7 Ιουλίου 2025, τελέστηκαν τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Ιερομάρτυρος Ευαγγέλου, στο Σελλί Ρεθύμνου που χτίστηκε εις μνήμη του Βαγγέλη Γιακουμάκη.

Γιακουμάκης: Ο γάμος της αδερφής του στον ναό που χτίστηκε στη μνήμη του

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Ιερομάρτυρος Ευαγγέλου, στο Σελλί Ρεθύμνου που πραγματοποιήθηκαν στις 7 Ιουλίου 2025

Στον ίδιο ναό τελέστηκε ο γάμος της αδερφής του, που έχει αποκτήσει ένα κοριτσάκι. Το μικρό παιδάκι είναι ένας «φάρος» στη ζωή των γονιών του Βαγγέλη.

Γιακουμάκης: Ο γάμος της αδερφής του στον ναό που χτίστηκε στη μνήμη του

Οι γονείς του Βαγγέλη Γιακουμάκη στον γάμο της κόρης τους - Δίπλα τους ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος / «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» μίλησε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, ο οποίος είχε τελέσει τα εγκαίνια του ιερού ναού με τη συμμετοχή πλήθους πιστών από όλη την Κρήτη. Επίσης ήταν εκεί και για τον γάμο της αδερφής του Βαγγέλη Γιακουμάκη.

Ιωάννινα: Δόθηκε σε δρόμο το όνομα του Βαγγέλη Γιακουμάκη

Ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο νέο μέλος της οικογένειας.

«Μέσα στην πρόνοια και τη χάρη και το έλεος του Θεού, ήλθε και ευλογία τον τελευταίο καιρό μέσα στην οικογένεια του Βαγγέλη, καθώς πριν από λίγο καιρό αξιωθήκαμε στον γάμο της καλής του αδελφής, εκεί στον ίδιο αυτό ναό. Επίσης ήλθε στην οικογένεια ένα νέο μέλος, ένα μικρό μωράκι το οποίο προσέφερε μια ελπίδα αισιοδοξίας στην οικογένεια».

«Όλοι μας βλέπαμε τον Ανδρέα αυτά τα 10 χρόνια όπως θέλει το πένθος στην Κρήτη, έχοντας μακριά μαλλιά και μακριά γένια. Όταν πήγαμε για τον γάμο της κόρης του, τον αναζήτησα με το βλέμμα μου ανάμεσα στους συγγενείς. Με την πρώτη ματιά δεν τον βρήκα. Τον είδα δίπλα στην κόρη του, έχοντας κόψει τα μαλλιά του. Συγκινούμαι γιατί την ίδια ώρα που πενθεί και δεν θα πάψει ποτέ να πενθεί για τον γιο του Βαγγέλη, την ίδια ώρα στη χαρά του άλλου του παιδιού, ξέρει αυτός ο πατέρας να σταθεί "ντρέτα" και να κάνει αυτή τη θυσία».

Γιακουμάκης Ανδρέας

Ο Ανδρέας Γιακουμάκης

Ο Ανδρέας Γιακουμάκης έκοψε τα μαλλιά και τα γένια του για τον γάμο της κόρης του, ωστόσο ο πόνος και το πένθος δεν θα φύγουν ποτέ.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΡΗΤΗ
 |
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
 |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top