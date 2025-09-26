Γιακουμάκης: Ο γάμος της αδερφής του στον ναό που χτίστηκε στη μνήμη του

Συγκινητικές στιγμές βίωσε στην Κρήτη η οικογένεια του αδικοχαμένου Βαγγέλη Γιακουμάκη. Μέσα στον βουβό τους πόνο, οι γονείς του πάντρεψαν την κόρη τους και μάλιστα στο εκκλησάκι που χτίστηκε στη μνήμη του, στο Σελλί Ρεθύμνου.

Ήταν το 2015, όταν το όνομα του Βαγγέλη Γιακουμάκη, του φοιτητή της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων, θα γινόταν συνώνυμο με τη λέξη «bullying». Ο Βαγγέλης είχε εξαφανιστεί στις 6 Φεβρουαρίου και βρέθηκε νεκρός περίπου ένα μήνα αργότερα.

Ο Βαγγέλης Γιακουμάκης

Μαρτυρίες που βγήκαν στο φως έδειχναν πως υπήρξε θύμα σωματικής και λεκτικής βίας από συμφοιτητές του, ενώ η υπόθεση του θανάτου του είχε φτάσει στα δικαστήρια με την κοινή γνώμη να παρακολουθεί συγκλονισμένη.

Τραγική φιγούρα οι γονείς του, πάντα σκυφτοί και αμίλητοι. Ο πατέρας του άφησε να μακραίνουν τα μαλλιά και τα γένια του, ως ένδειξη πένθους για το παιδί που έχασε.

Δέκα χρόνια μετά, και συγκεκριμένα στις 7 Ιουλίου 2025, τελέστηκαν τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Ιερομάρτυρος Ευαγγέλου, στο Σελλί Ρεθύμνου που χτίστηκε εις μνήμη του Βαγγέλη Γιακουμάκη.

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Ιερομάρτυρος Ευαγγέλου, στο Σελλί Ρεθύμνου που πραγματοποιήθηκαν στις 7 Ιουλίου 2025

Στον ίδιο ναό τελέστηκε ο γάμος της αδερφής του, που έχει αποκτήσει ένα κοριτσάκι. Το μικρό παιδάκι είναι ένας «φάρος» στη ζωή των γονιών του Βαγγέλη.

Οι γονείς του Βαγγέλη Γιακουμάκη στον γάμο της κόρης τους - Δίπλα τους ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος / «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» μίλησε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, ο οποίος είχε τελέσει τα εγκαίνια του ιερού ναού με τη συμμετοχή πλήθους πιστών από όλη την Κρήτη. Επίσης ήταν εκεί και για τον γάμο της αδερφής του Βαγγέλη Γιακουμάκη.

Ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο νέο μέλος της οικογένειας.

«Μέσα στην πρόνοια και τη χάρη και το έλεος του Θεού, ήλθε και ευλογία τον τελευταίο καιρό μέσα στην οικογένεια του Βαγγέλη, καθώς πριν από λίγο καιρό αξιωθήκαμε στον γάμο της καλής του αδελφής, εκεί στον ίδιο αυτό ναό. Επίσης ήλθε στην οικογένεια ένα νέο μέλος, ένα μικρό μωράκι το οποίο προσέφερε μια ελπίδα αισιοδοξίας στην οικογένεια».

«Όλοι μας βλέπαμε τον Ανδρέα αυτά τα 10 χρόνια όπως θέλει το πένθος στην Κρήτη, έχοντας μακριά μαλλιά και μακριά γένια. Όταν πήγαμε για τον γάμο της κόρης του, τον αναζήτησα με το βλέμμα μου ανάμεσα στους συγγενείς. Με την πρώτη ματιά δεν τον βρήκα. Τον είδα δίπλα στην κόρη του, έχοντας κόψει τα μαλλιά του. Συγκινούμαι γιατί την ίδια ώρα που πενθεί και δεν θα πάψει ποτέ να πενθεί για τον γιο του Βαγγέλη, την ίδια ώρα στη χαρά του άλλου του παιδιού, ξέρει αυτός ο πατέρας να σταθεί "ντρέτα" και να κάνει αυτή τη θυσία».

Ο Ανδρέας Γιακουμάκης

Ο Ανδρέας Γιακουμάκης έκοψε τα μαλλιά και τα γένια του για τον γάμο της κόρης του, ωστόσο ο πόνος και το πένθος δεν θα φύγουν ποτέ.

