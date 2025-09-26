Νίκος Ψαρράς: Βόλτα με τον 11χρονο γιο του στην Κηφισιά

Στην Κηφισιά με τον γιο του απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός τον Νίκο Ψαρρά, σε μια σπάνια εμφάνιση. Ο δημοφιλής ηθοποιός φαίνεται να μιλά στο κινητό, καθώς περπατά δίπλα στον περίπου 11 χρόνων γιο του, Πάνο. Οι δύο φορούν αθλητική εμφάνιση και αθλητικά παπούτσια.
Το αγόρι είναι καρπός του έρωτα του Νίκου Ψαρρά με την επί 12 χρόνια σύζυγό του, σκηνοθέτρια στο επάγγελμα, Έλενα Καρακούλη.
«Με τον γιο μου έχουμε πολύ καλή σχέση. Προσπαθώ όσο μπορώ να είμαι κοντά μου, δεν τα καταφέρνουμε τόσο πολύ, νευριάζει με τη δουλειά μου», είχε εξομολογηθεί ο ηθοποιός στην εκπομπή «Ελένη», τον Απρίλιο του 2023.
«Στον ελεύθερό μου χρόνο, προσπαθώ να αθλούμαι, να πηγαίνουμε ποδόσφαιρο με τον γιο μου και να βλέπουμε, παρόλο που εγώ δεν είμαι big fan, ο γιος μου όμως είναι. Το αγαπάει το ποδόσφαιρο», είπε ο Νίκος Ψαρράς στην εκπομπή Buongiorno, τον Φεβρουάριο του 2025.
O Nίκος Ψαρράς και η Έλενα Καρακούλη γνωρίστηκαν στις πρόβες μιας παράστασης στο Εθνικό, η οποία δεν ανέβηκε ποτέ γιατί αρρώστησε ο σκηνοθέτης. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2013, μετά από έναν χρόνο σχέσης κι αργότερα απέκτησε τον γιο του. «Αν χάσω τη σύζυγό μου θα είναι σαν να μου έχουν κόψει το δεξί χέρι μου. Εύχομαι να είμαστε για πάντα μαζί», είχεπ ει πριν από δύο χρόνια ο ηθοποιός στην εκπομπή «Πάμε Δανάη».Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.