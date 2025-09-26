Νίκος Ψαρράς: Βόλτα με τον 11χρονο γιο του στην Κηφισιά

Ο ηθοποιός έχει αποκτήσει ένα παιδί με τη σύζυγό του, Έλενα Καρακούλη

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Νίκος Ψαρράς: Aπόσπασμα από τη συνέντευξή του στην εκπομπή Buongiorno, τον Φεβρουάριο του 2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην Κηφισιά με τον γιο του απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός τον Νίκο Ψαρρά, σε μια σπάνια εμφάνιση. Ο δημοφιλής ηθοποιός φαίνεται να μιλά στο κινητό, καθώς περπατά δίπλα στον περίπου 11 χρόνων γιο του, Πάνο.  Οι δύο φορούν αθλητική εμφάνιση και αθλητικά παπούτσια. 

O Nίκος Ψαρράς με τον γιο του, Πάνο, στην Κηφισιά/ NDP

O Nίκος Ψαρράς με τον γιο του, Πάνο, στην Κηφισιά/ NDP

Το αγόρι είναι καρπός του έρωτα του Νίκου Ψαρρά με την επί 12 χρόνια σύζυγό του, σκηνοθέτρια στο επάγγελμα, Έλενα Καρακούλη.

Νίκος Ψαρράς: Ταξίδι στο Νεπάλ με τη σύζυγό του

O Nίκος Ψαρράς με τον γιο του, Πάνο, στην Κηφισιά/ NDP

O Nίκος Ψαρράς με τον γιο του, Πάνο, στην Κηφισιά/ NDP

«Με τον γιο μου έχουμε πολύ καλή σχέση. Προσπαθώ όσο μπορώ να είμαι κοντά μου, δεν τα καταφέρνουμε τόσο πολύ, νευριάζει με τη δουλειά μου», είχε εξομολογηθεί ο ηθοποιός στην εκπομπή «Ελένη», τον Απρίλιο του 2023

Η Έλενα Καρακούλη κι ο Νίκος Ψαρράς με τον γιο τους το 2023 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η Έλενα Καρακούλη κι ο Νίκος Ψαρράς με τον γιο τους το 2023 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Στον ελεύθερό μου χρόνο, προσπαθώ να αθλούμαι, να πηγαίνουμε ποδόσφαιρο με τον γιο μου και να βλέπουμε, παρόλο που εγώ δεν είμαι big fan, ο γιος μου όμως είναι. Το αγαπάει το ποδόσφαιρο», είπε ο Νίκος Ψαρράς στην εκπομπή Buongiorno, τον Φεβρουάριο του 2025.

O Nίκος Ψαρράς και η Έλενα Καρακούλη γνωρίστηκαν στις πρόβες μιας παράστασης στο Εθνικό, η οποία δεν ανέβηκε ποτέ γιατί αρρώστησε ο σκηνοθέτης. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2013, μετά από έναν χρόνο σχέσης κι αργότερα απέκτησε τον γιο του. «Αν χάσω τη σύζυγό μου θα είναι σαν να μου έχουν κόψει το δεξί χέρι μου. Εύχομαι να είμαστε για πάντα μαζί», είχεπ ει πριν από δύο χρόνια ο ηθοποιός στην εκπομπή «Πάμε Δανάη».

