Νίκος Ψαρράς: Ταξίδι Στο Νεπάλ Με Τη Σύζυγό Του 

Ο Νίκος Ψαρράς και η σύζυγός του, Έλενα Καρακούλη αποφάσισαν να περάσουν εκτός Ελλάδος το φετινό καλοκαίρι και ταξίδεψαν μέχρι το Νεπάλ.
Νίκος Ψαρράς & Έλενα Καρακούλη: Επέτειος γάμου για το ζευγάρι
Το ζευγάρι, που μετρά 13 χρόνια κοινής ζωής, ήθελε το φετινό καλοκαίρι να γνωρίσει έναν νέο πολιτισμό και να αποκομίσει νέες εμπειρίες βλέποντας κάτι τόσο διαφορετικό. Έτσι, αντί να βρεθούν για βουτιές σε κάποιο ελληνικό νησί επέλεξαν να ταξιδέψουν στην πατρίδα των Ιμαλαΐων και του Έβερεστ.
Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Έλενα Καρακούλη έκανε την αποκάλυψη στους διαδικτυακούς της φίλους του μέρους στο οποίο βρίσκονται και μοιράστηκε φωτογραφίες από επίσκεψή τους σε τοπικό σχολείο.
«Ένα αλλιώτικο σχολείο. Με τις ελλείψεις του μεν, με ένα γενναιόδωρο χαμόγελο δε, αφοπλιστικό… Ένα αξέχαστο μάθημα» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η γνωστή σκονοθέτιδα.
Δες την ανάρτηση:
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.