Άνδρας κάηκε μαζί με δύο παιδιά 9 ετών σε Tesla – Μπλόκαραν οι πόρτες

Τραγικό δυστύχημα στη Γερμανία που εγείρει δεύτερη φορά ζητήματα ασφάλειας

43χρονος οδηγός ηλεκτροκινούμενου Tesla κάηκε μαζί με δύο 9χρονα  παιδιά μέσα στο όχημα, καθώς δεν άνοιγαν οι ηλεκτρονικές πόρτες του μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αυτό.  Προηγήθηκε πρόσκρουση του αυτοκινήτου σε δέντρο. 

Είναι το δεύτερο περιστατικό που σημειώνεται μετά την διατύπωση ανησυχιών από τις Αρχές των ΗΠΑ  για τη λειτουργικότητα των χειρολαβών στις πόρτες των Tesla. 


TESLA: Γιατί παίρνουν φωτιά;

Πέρυσι, τέσσερις φίλοι κάηκαν ζωντανοί στον Καναδά, όταν δεν μπόρεσαν να ανοίξουν τις πόρτες του Tesla, μετά από σύγκρουση και πυρκαγιά στο κέντρο του Τορόντο.  

Το δυστύχημα συνέβη αυτή τη φορά στη Γερμανία όπου ο άνδρας και τα δύο παιδιά εγκλωβίσθηκαν στο Model S και να καίγονται ζωντανοί.

Ο Roman Jedrzejewski, ο οποίος διατηρεί χρωματοπωλείο απέναντι από το σημείο που έγινε το δυστύχημα, έσπευσε προς βοήθεια, με έναν πυροσβεστήρα, αλλά δεν τα κατάφερε. «Έτρεξα να βοηθήσω, επιχείρησα να ανοίξω το αυτοκίνητο αλλά δεν γινόταν. Είχε ήδη ζεσταθεί από τη φωτιά, αλλά η δεξιά πλευρά ήταν άθικτη. Ούτε από εκεί άνοιγε», δήλωσε στα Μέσα.

Ο Έλον Μασκ πούλησε μετοχές της Tesla ύψους σχεδόν 7 δισ. δολαρίων

Τα τρία θύματα δεν μπόρεσαν να απεγκλωβίσουν ούτε οι διασώστες που έσπευσαν.   

Τα Tesla διαθέτουν  ηλεκτρονικό μηχανισμό που απελευθερώνει το μάνταλο της πόρτας . Οι ενσωματωμένες χειρολαβές των Tesla βασίζονται σε αυτό το σύστημα, αλλά σύμφωνα με αναφορές ορισμένες φορές το σύστημα αυτό δεν να ανταποκρίνεται και δεν ανοίγει η πόρτα.

Αυτό εκτιμάται ότι συνέβη και στη συγκεκριμένη περίπτωση με τραγικό απολογισμό. Αρμόδιοι φορείς όπως η NHTSA στις ΗΠΑ και ο Allgemeiner Deutscher Automobil-Club στη Γερμανία έχουν προειδοποιήσει για τη δυσλειτουργία των θυρών και τον κίνδυνο που διατρέχουν οι οδηγοί και επιβάτες.

TESLA
 |
ΦΩΤΙΑ
 |
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
