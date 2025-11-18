Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 18 Noεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη του Πλάτωνος του Μεγαλομάρτυρα.

Μάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 18 Νοεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Πλάτων.

Πλάτων ο Μεγαλομάρτυρας

Ο Πλάτων έζησε τον 3ο αιώνα και καταγόταν από τη Σεβάστεια της Καππαδοκίας. Μαρτύρησε δια αποκεφαλισμού κατά τη διάρκεια των διωγμών του Διοκλητιανού (284-305).

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Πλάτωνας, Πλάτων
  • Πλατωνία, Πλατώνα

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:09 και θα δύσει στις 18:11. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 02 λεπτά.

Σελήνη 27.9 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη και τη Θεραπεία της Παιδικής Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης, της Κακοποίησης και της Βίας

Η 18η Νοεμβρίου έχει ανακηρυχτεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη και τη Θεραπεία της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης, της Κακοποίησης και της Βίας (World Day for the Prevention of and Healing from Child Sexual Exploitation, Abuse and Violence).

Η σχετική απόφαση ελήφθη από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 7 Νοεμβρίου 2022 με σκοπό να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας στη σεξουαλική εκμετάλλευση και την κακοποίηση των παιδιών, που αποτελεί όνειδος για την ανθρωπότητα. Η πρωτοβουλία ανήκε στη Νιγηρία και τη Σιέρα Λεόνε, την οποία προσυπέγραψε περισσότερα από 120 κράτη.

