Μαρτίκας: Οι φωτογραφίες από το «στημένο» τραπέζι με τον Παντελίδη

O Σπύρος Μαρτίκας για το κύκλωμα που τον εξαπάτησε και του απέσπασε πολλές χιλιάδες ευρώ - Βίντεο ΑΝΤ1

Κατά μέτωπο επίθεση εναντίον του αρχηγού της εγκληματικής ομάδας που τον εξαπάτησε και του απέσπασε περίπου 600.000 ευρώ εξαπέλυσε ο Σπύρος Μαρτίκας, δημοσιεύοντας μια σειρά από stories στο Instagram.

Ο Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη δράστη της εγκληματικής σπείρας που εξαρθρώθηκε την περασμένη εβδομάδα, προκάλεσε έκπληξη με την αποκάλυψη ότι ο εγκέφαλος της σπείρας είχε «στήσει» ένα τραπέζι τζόγου τη μοιραία βραδιά του θανάτου του Παντελή Παντελίδη, αποσπώντας του 250.000 ευρώ.

Σήμερα μάλιστα δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από εκείνο το τραπέζι, που δείχνουν τον αδικοχαμένο τραγουδιστή να παίζει χαρτιά.

«Το στημένο τραπέζι του χαμού σου. Στην παράνομη βίλα του εγκληματία. Δε φοβάμαι κανέναν. Όλη η αλήθεια. Όλα αποκαλύπτονται τώρα», έγραψε ο Σπύρος Μαρτίκας.

Πάντως φίλος του Παντελή Παντελίδη, ο οποίος έπαιζε μαζί του χαρτιά το βράδυ πριν το σοκαριστικό δυστύχημα, στο οποίο έχασε τη ζωή του, διέψευσε, μιλώντας στο Open, πως ο τραγουδιστής έχασε 250.000 ευρώ. Αντίθετα είπε πως έχασε 20.000 ευρώ, όμως δεν υπήρχαν χρήματα στο τραπέζι και μεταξύ τους έκαναν πλάκα ότι θα τα έδιναν για να πετάξουν λουλούδια στον Παντελίδη στο μαγαζί που θα έκανε πρεμιέρα.

Θύμα και η Βρισηίδα Ανδριώτου – Έχασε 40.000 ευρώ

Θύμα της σπείρας που διέπραττε επενδυτικές απάτες έπεσε και η πρώην σύντροφος του Σπύρου Μαρτίκα, Βρισηίδα Ανδριώτου.

Η γνωστή influencer έχασε 40.000 ευρώ από τους προσωπικούς της λογαριασμούς. Τα μέλη της σπείρας έπεισαν εκείνη και τον τότε σύντροφό της, Σπύρο Μαρτίκα, να επενδύσουν στο Καζίνο Λουτρακίου, υποσχόμενοι βέβαιη απόδοση του κεφαλαίου τους.

Από τις 610.000 ευρώ που έχασαν οι δυο τους μαζί, οι 50.000 βγήκαν από την τσέπη της influencer, η οποία κατάφερε τελικά να πάρει πίσω τις 10.000 ευρώ. Μάλιστα υπέβαλε μήνυση κατά των απατεώνων.

Ο Σπύρος Μαρτίκας από την πλευρά του, μιλώντας στον ΑΝΤ1 υποστήριξε πως αύριο, Δευτέρα θα δημοσιοποιηθούν νέα στοιχεία για τη δράση της σπείρας.

«Δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι θα γίνει την Δευτέρα, πόσος κόσμος έχει μιλήσει και τι αποκαλύψεις θα βγουν. Δεν θα το πιστεύετε», δήλωσε και πρόσθεσε:

«Ήδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει τεράστιες αποκαλύψεις για τη δράση της οργάνωσης. Το κύκλωμα λειτουργούσε με τρομερά στημένο και ευφυές κόλπο. Οι υπαίτιοι θα πληρώσουν τα πάντα».

Ο ίδιος επανέλαβε ότι έχει «τεράστια εμπιστοσύνη» στην ελληνική Δικαιοσύνη, επισημαίνοντας πως την Τρίτη αναμένονται οι κρίσιμες αποφάσεις ανακριτή και εισαγγελέα Κορίνθου.

Αποκάλυψε επίσης ότι ένας χρυσοχόος από τη Λάρισα επένδυσε 400.000 ευρώ, προσθέτοντας ότι τις επόμενες ώρες θα γίνουν κι άλλες αποκαλύψεις. Πρόσθεσε κλείνοντας, ότι επικοινώνησε μαζί του και η οικογένεια του Παντελή Παντελίδη, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.