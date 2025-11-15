Διάλογοι - φωτιά: Πώς οι ψευτοεπενδυτές των καζίνο παγίδευσαν τον Μαρτίκα

Αποκαλυπτικές είναι οι νέες λεπτομέρειες για το κύκλωμα που παρουσίαζε σε ανυποψίαστους πολίτες —πολλοί εκ των οποίων επιφανείς επιχειρηματίες και πρόσωπα της δημοσιότητας— «σίγουρες» και δήθεν προνομιακές επενδυτικές ευκαιρίες στο καζίνο Λουτρακίου.

Με τον μανδύα της υψηλής γνωριμίας, της πολυτελούς ζωής και των… χρυσών αποδόσεων, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν πάνω από 1.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, εγκέφαλος της οργάνωσης φέρεται να είναι ένας 53χρονος πρώην αστυνομικός, με υπαρχηγό έναν γνωστό επιχειρηματία, ιδιοκτήτη κέντρων μασάζ. Ο τελευταίος διατηρούσε έντονη παρουσία στα social media, παρουσιάζοντας μια εικόνα οικονομικής ευρωστίας και «σίγουρης» επιτυχίας που διαφήμιζε ως lifestyle.

Το κύκλωμα και ο «μηχανισμός» της εξαπάτησης

Η μέθοδος των δραστών ήταν οργανωμένη. Υπόσχονταν ότι κάθε Παρασκευή «επενδύουν» μεγάλα ποσά στα τυχερά παίγνια και τη Δευτέρα αποδίδουν τα χρήματα πίσω με κέρδος που υποτίθεται πως ξεπερνούσε το 10%. Για να ενισχύσουν την πειστικότητα της απάτης, εμφάνιζαν στους στόχους τους μεγάλες ποσότητες χρυσών λιρών, ράβδων χρυσού και μετρητών, τα οποία δήθεν αποτελούσαν κέρδη από προηγούμενες επενδύσεις.

Ο Σπύρος Μαρτίκας ανάμεσα στα θύματα

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ο πρώην παίκτης ριάλιτι Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος κατήγγειλε πως τους παρέδωσε συνολικά 720.000 ευρώ από τον Μάιο έως τον Ιούνιο του 2024. Αφού του επέστρεφαν μικρά ποσά ως «δόλωμα», στη συνέχεια οργάνωσαν μια εικονική ληστεία σε βάρος του συνεργάτη τους, δήθεν την ώρα που θα του παρέδιδαν χρυσές ράβδους ως εξόφληση. Οι δράστες, φυσικά, εξαφανίστηκαν μαζί με τις… πλάκες.

Η λεπτομερής κατάθεση του Σπύρου Μαρτίκα και οι καταγεγραμμένες συνομιλίες ήταν το κλειδί για να φτάσουν οι Αρχές στην εξάρθρωση της οργάνωσης. Τα στοιχεία αποδεικνύουν πως δεν επρόκειτο για απλή απάτη, αλλά για ένα πολυεπίπεδο κύκλωμα που χρησιμοποιούσε μεθοδικότητα, ψυχολογική πίεση, τεχνικές εξαπάτησης και ακόμη και σκηνοθετημένα εγκλήματα.

Το κύκλωμα εξαπάτησε πολίτες με υποσχέσεις για εύκολο πλουτισμό, όμως τελικά αυτό που κατάφεραν ήταν να αποσπάσουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ αφήνοντας πίσω οικονομικά συντετριμμένα θύματα.

Οι συνομιλίες που «καίνε» το κύκλωμα

Οι καταγεγραμμένοι διάλογοι αποκαλύπτουν τον τρόπο σκέψης και τακτικής των δραστών. Σε αυτούς, εμφανίζονται να πιέζουν τα θύματα να συγκεντρώσουν μετρητά, να αποφεύγουν τραπεζικές μεταφορές και να δεσμεύουν μεγάλα ποσά για ψεύτικες επενδύσεις.

Σε άλλες συνομιλίες χλευάζουν τον Σπύρο Μαρτίκα για τις πλάκες χρυσού που του αφαίρεσαν με τη σκηνοθετημένη ληστεία.

Παράλληλα, φαίνεται καθαρά ότι είχαν στη διάθεσή τους «μούφες» πλάκες χρυσού και ψεύτικες λίρες, τις οποίες χρησιμοποιούσαν για να ενισχύουν την απάτη.

Αναλυτικά οι διάλογοι

Αρχηγός: Άκου τι θα κάνεις, θα τα δώσεις όλα να είσαι Τετάρτη εδώ για να σε βάλω και στο έκτακτο.

Θύμα: Ναι.

Αρχηγός: Τετάρτη, εντάξει τώρα άκου ένας τρόπος γιατί μίλησα με ένα Διευθυντή φίλο να μπορείς να βγάλεις τα λεφτά.

Θύμα: Ναι

Αρχηγός: Μπορείς να πας αύριο σε δύο, τρεις τράπεζες.

Θύμα: Ναι

Αρχηγός: Μπορείς να πας τη Δευτέρα, μπορείς να πας και τη Τρίτη και να είσαι έτοιμος.

Θύμα: Α λες να τα πάρω λίγα-λίγα και όχι μεταφορά ε;

Αρχηγός: Όχι μεταφορά φίλε γιατί μεταφορά 50.000 πρέπει να κόψουμε τιμολόγια και αρ.. και μύδια.

Θύμα: Ήθελα να στο πω Α. είμαι πολύ πιστωτικός αν έχεις κανέναν άνθρωπο για τιμολόγια αλλά...

Αρχηγός: Μη φωνάζεις ρε θα μου πεις από κοντά τη Τετάρτη.

Θύμα: Ναι εντάξει ωραία

Αρχηγός: Κοίταξε να δεις με το που αρχίσουμε εδώ πέρα κατευθείαν θα πάμε και στο άλλο.

Θύμα: Ωραία.

Αρχηγός: Εντάξει; Αλλά θέλω να είμαστε ταχύτατοι σε ότι πούμε, ότι πούμε να γίνει.

Θύμα: Όχι ρε εννοείται ρε Α.

Αρχηγός: Για να μπορώ κατάλαβες να παίξω και εγώ τη μπάλα μου όπως θέλω.

Θύμα: Ωραία εννοείται, εννοείται να σου πω ρε Α. (…) Αυτό θα είναι για ένα μήνα ε το πενηντάρι.

Αρχηγός: Ένα μήνα δε το πάμε ρε φίλε;

Θύμα: Εντάξει τέλεια.

Αρχηγός: Ένα μήνα και το CAYENNE κάνει γύρω στα 174.000.

Θύμα: 174; Έλα, τί είναι;

Αρχηγός: Ναι είναι το SUPER TURBO

Θύμα: Μπράβο ωραίος, ωραίος αυτό πότε θα βγει Α;

Αρχηγός: 8 Φεβρουαρίου.

Θύμα: Οκτώ, πάλι με τον ίδιο τρόπο;

Αρχηγός: Ναι ρε ένα προς τρία θα πληρώσεις εκεί.

Θύμα: Δηλαδή πόσο θα βγει;

Αρχηγός: Ε βάλε το 1 προς 3 πόσο είναι 170.

Θύμα: Ε εξήντα;

Αρχηγός: Ε κάνα εξηντάρι εκεί.

Θύμα: Εντάξει εντάξει Α. ωραία.

Αρχηγός: Εντάξει;

Θύμα: Εντάξει τέλος.

Αρχηγός: Με βολεύει και μένα την Τετάρτη και θα σου κάνω και γύρισμα και θα σου κάνω και συμπλήρωμα.

Θύμα: Δηλαδή;

Αρχηγός: Θα σου βγάλω και ένα πέντε τοις εκατό (5%) ρε φίλε συμπλήρωμα μπορεί να κάνω δύο γυρίσματα και να σου βγάλω δέκα τοις εκατό (10%).

Θύμα: Άρα τη Τετάρτη πόσο για να ξέρω πόσο θα κάτσω πόση ώρα.

Αρχηγός: Άρα το πενήντα το πενήντα δεν είναι ανάγκη να κάτσεις το πενήντα θα γίνει πενήντα πέντε ή πενήντα δυόμισι ή πενήντα πέντε.

Θύμα: Ναι.

Αρχηγός: Συν τα πενήντα που έχεις.

Θύμα: Ωραία.

Αρχηγός: Κατάλαβες;

Θύμα: Άρα το πενηντάρι αυτό που θα σου φέρω Τετάρτη θα το πάρω σε ένα μήνα γιατί το χρειάζομαι.

Αρχηγός: Σε ένα μήνα θα το πάρεις.

Θύμα: Το άλλο το πενηντάρι το αφήνω μέσα, το άλλο το αφήνω μέσα.

Αρχηγός: Ότι θέλεις.

Η συνομιλία για τον Μαρτίκα

Ένα ακόμη στοιχείο που προκαλεί ενδιαφέρον είναι η συνομιλία ανάμεσα σε μέλος της οργάνωσης και τον υπαρχηγό-επιχειρηματία, στην οποία σχολιάζουν διαφήμιση που είχε αναρτήσει ο τελευταίος στα social media, παρουσιάζοντας μια πλάκα χρυσού.

Στον διάλογο, οι δύο άνδρες εμφανίζονται να πανηγυρίζουν ειρωνικά, αναφερόμενοι στον Σπύρο Μαρτίκα και στις χρυσές πλάκες που του αφαίρεσαν μέσω της σκηνοθετημένης ληστείας.

Μέλος Α: A, μπράβο θα πρέπει να ανέβουν και τέτοια και…

Υπαρχηγός: Ναι, ναι, άστο θα φουντώσει.

Μέλος Α: Να μπει και κανένας Influencer για να φουντώσει, κατάλαβες.

Υπαρχηγός: Ναι, αλλά φοβάμαι μη πλακώσει η εφορία στα μαγαζιά, μόνο αυτό με ενοχλεί, τίποτε άλλο.

Μέλος Α: Οκ, θα έρθει και θα πει ώπα φίλε τι έγινε εδώ. Μοιράζετε πλάκες;

Υπαρχηγός: Γέλια.

Μέλος Α: Ο Μαρτίκας θα πει, η πλάκα μου, θα πει ο Μαρτίκας. Είναι από τις πλάκες μου, θα πει.

Υπαρχηγός: (Ακούγονται γέλια). Άλλος βλάκας. Αυτός είναι βλάκας τελείως.

Μέλος Α: Ο Μαρτίκας θα πεταχτεί και θα πει αυτή είναι η πλάκα μου.

Υπαρχηγός: Ναι, ναι, ναι.

Ακούγονται γέλια

«Έχεις κάνα ψεύτικο πλακάκι χρυσού;»

Σε άλλη συνομιλία εχει καταγραφεί άτομο με την ονομασία «Στέλιος» να συνομιλεί με τον αρχηγό του κυκλώματος.

«Στέλιος»: Έχεις κάνα πλακάκι χρυσού, τέτοιο, μικρό ή μεγάλο. Ή κάτι;

Υπαρχηγός: Τι, τι, τι να χω;

«Στέλιος»: Καμιά πλάκα χρυσού, τίποτα; Μούφα θέλω.

Υπαρχηγός: Υπάρχει, άμα θες, τι θες; SCRAP ή 24άρι;

«Στέλιος»: Του κιλού θέλω ρε, μούφα, να μην είναι γνήσιο.

Υπαρχηγός: Α, οκ, οκ

«Στέλιος»: Ή καμιά λίρα μούφα έτσι, να’ ναι ψιλό original.

Υπαρχηγός: Για να κάνεις πλάκα;

«Στέλιος»: Να δώσω κάπου θέλω, αλλά να φαίνεται κανονική ρε παιδί μου. Να τις αγοράσω κανονικά, για δουλειά είναι ρε.

Υπαρχηγός: Οκ, οκ. Θα σου πω από κοντά.καν’ τα ότι θέλεις, είναι ίδια ακριβώς.

Έρευνες πραγματοποιήθηκαν από την αστυνομία σε σπίτια των συλληφθέντων για την απάτη σε βάρος επωνύμων - ΕΛ.ΑΣ.

Κοσμήματα και χρήματα που κατασχέθηκαν σε σπίτια των συλληφθέντων για τις απάτες σε βάρος επωνύμων - ΕΛ.ΑΣ.

Χρήματα που βρέθηκαν σε σπίτια των συλληφθέντων για τις απάτες - ΕΛ.ΑΣ.

