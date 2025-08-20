Η Έλλη Κοκκίνου με το απόλυτο καλοκαιρινό street style!

Τι φόρεσε και πώς να το αντιγράψεις

Τελευταία Νέα
20.08.25 , 13:10 Κατερίνα Καραβάτου: «Πάγωσα. Μόλις 10 λεπτά για τον γιο μου ήταν αρκετά»
20.08.25 , 12:28 Τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Μηχανή καρφώθηκε σε κολόνα - Νεκρός ο αναβάτης
20.08.25 , 12:11 Χαλάνδρι: Στο σώμα της 47χρονης έμεινε η λάμα από το μαχαίρι του 28χρονου
20.08.25 , 12:04 Τρομακτική εμπειρία για τη Μαρία Αντωνά: Ξύπνησα και είχαμε φτάσει σε βουνό
20.08.25 , 11:51 Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Ποζάρει χωρίς μπλούζα και προκαλει αναστάτωση
20.08.25 , 11:11 Τζένη Μπαλατσινού: Αγκαλιά με τους γιους της, στην Πάτμο!
20.08.25 , 11:10 Ολυμπιακός: Μετά τη μεταγραφή, θα ανακοινωθεί αποχώρηση Έλληνα παίκτη;
20.08.25 , 10:56 Τροχαίο Αγία Παρασκευή: Μηχανή συγκρούστηκε με IX- Νεκρός ο οδηγός της
20.08.25 , 10:50 Πλεύρης: «Η παράνομη παραμονή στη χώρα πλέον αποτελεί ποινικό αδίκημα»
20.08.25 , 10:44 Στο νοσοκομείο ο Κώστας Αναγνωστόπουλος - Η φωτογραφία με ορό στο χέρι
20.08.25 , 10:29 Τροχαίο Ίασμος: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες - «Εκλιπαρούσαν να τους σώσουμε»
20.08.25 , 10:11 «Athletes of the Gods»: Βραδιά μπαλέτου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού
20.08.25 , 09:48 Το ασυνήθιστο σύμπτωμα που παρουσιάζουν -κυρίως- γυναίκες πριν το έμφραγμα
20.08.25 , 09:35 Καιρός: Μετά την αστάθεια, νέο κύμα ζέστης - Πότε θα έχουμε 40°C
20.08.25 , 09:32 Θέλεις και εσύ καλλίγραμμα πόδια; Δες σε βίντεο πώς θα τα αποκτήσεις
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: NDPPHOTO /Νίκος Δρούκας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στα καλύτερά της είναι αυτή την περίοδο η Έλλη Κοκκίνου. Η τραγουδίστρια ξέρει πολύ καλά ξέρει πώς να εντυπωσιάζει ακόμα και με τις πιο απλές εμφανίσεις της.

Πρόσφατα, ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε σε χαλαρή καλοκαιρινή έξοδο, με outfit που συνδυάζει άνεση και fashion statement στοιχεία.

Έλλη Κοκκίνου: H ηλικία, η μάχη με τα κιλά, ο γιος & οι έρωτες της ζωής της

Η Έλλη Κοκκίνου σε μια άκρως καλοκαιρινή και χαλαρή εμφάνιση

Η Έλλη Κοκκίνου σε μια άκρως καλοκαιρινή και χαλαρή εμφάνιση

Ειδικότερα, η τραγουδίστρια πόνταρε σε ένα λευκό oversized t-shirt με slogan «Hot and Spicy», που συνοδευόταν από ένα print με δύο κόκκινες πιπεριές, ένα πολύ παιχνιδιάρικο στοιχείο.

Η Έλλη Κοκκίνου έγινε 55 ετών και... δεν ήθελε να βλέπει τα κεράκια!

Ανεπιτήδευτη και κομψή η τραγουδίστρια

Ανεπιτήδευτη και κομψή η τραγουδίστρια

Συνδύασε το t-shirt με ένα ψηλόμεσο, ανοιχτόχρωμο τζιν παντελόνι σε γραμμή καμπάνα, που αναδεικνύει το σώμα της.Το συγκεκριμένο στιλ denim παραπέμπει στα 90s και είναι απόλυτα επίκαιρο, αφού φέτος τα wide leg και flare jeans έχουν επανέλθει δυναμικά στη μόδα.

Δροσερή, άνετη και πάντα in style η Έλλη Κοκκίνου

Δροσερή, άνετη και πάντα in style η Έλλη Κοκκίνου

Προτίμησε μαύρες εσπαντρίγιες, ενώ δεν έλειψαν και τα κοσμήματα που ολοκλήρωσαν την εμφάνισή της με πολλά χρυσά βραχιόλια, statement κολιέ και ένα ρολόι.

Χαμογελαστή η τραγουδίστρια

Χαμογελαστή η τραγουδίστρια

Η δερμάτινη καφέ shoulder τσάντα και τα μαύρα, οβάλ γυαλιά ηλίου με έντονο σκελετό ολοκλήρωσαν την εμφάνισή της.

Έτοιμα για νέα επαγγελματικά βήματα η Έλλη

Έτοιμα για νέα επαγγελματικά βήματα η Έλλη

Τα μαλλιά της ήταν λυτά, με φυσικό σπάσιμο και ανάλαφρη κίνηση, ενώ το μακιγιάζ παρέμεινε διακριτικό.

Casual εμφάνιση για την Έλλη

Casual εμφάνιση για την Έλλη

«Δεν έχω λόγια» με την Έλλη Κοκκίνου

Η Έλλη Κοκκίνου ετοιμάζεται για ένα νέο επαγγελματικό βήμα.

Από τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα την απολαμβάνουμε στο «τιμόνι» της παρουσίασης του τηλεπαιχνιδιού «Δεν έχω λόγια», η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αρχές Οκτωβρίου.

Το κανάλι έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» για την έναρξη των γυρισμάτων, τα οποία πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα, ώστε να προλάβουν το χρονοδιάγραμμα ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
‘ΕΛΛΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
 |
ΔΕΝ ΕΧΩ ΛΟΓΙΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top