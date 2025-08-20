Η Έλλη Κοκκίνου με το απόλυτο καλοκαιρινό street style!

Στα καλύτερά της είναι αυτή την περίοδο η Έλλη Κοκκίνου. Η τραγουδίστρια ξέρει πολύ καλά ξέρει πώς να εντυπωσιάζει ακόμα και με τις πιο απλές εμφανίσεις της.

Πρόσφατα, ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε σε χαλαρή καλοκαιρινή έξοδο, με outfit που συνδυάζει άνεση και fashion statement στοιχεία.

Η Έλλη Κοκκίνου σε μια άκρως καλοκαιρινή και χαλαρή εμφάνιση

Ειδικότερα, η τραγουδίστρια πόνταρε σε ένα λευκό oversized t-shirt με slogan «Hot and Spicy», που συνοδευόταν από ένα print με δύο κόκκινες πιπεριές, ένα πολύ παιχνιδιάρικο στοιχείο.

Ανεπιτήδευτη και κομψή η τραγουδίστρια

Συνδύασε το t-shirt με ένα ψηλόμεσο, ανοιχτόχρωμο τζιν παντελόνι σε γραμμή καμπάνα, που αναδεικνύει το σώμα της.Το συγκεκριμένο στιλ denim παραπέμπει στα 90s και είναι απόλυτα επίκαιρο, αφού φέτος τα wide leg και flare jeans έχουν επανέλθει δυναμικά στη μόδα.

Δροσερή, άνετη και πάντα in style η Έλλη Κοκκίνου

Προτίμησε μαύρες εσπαντρίγιες, ενώ δεν έλειψαν και τα κοσμήματα που ολοκλήρωσαν την εμφάνισή της με πολλά χρυσά βραχιόλια, statement κολιέ και ένα ρολόι.

Χαμογελαστή η τραγουδίστρια

Η δερμάτινη καφέ shoulder τσάντα και τα μαύρα, οβάλ γυαλιά ηλίου με έντονο σκελετό ολοκλήρωσαν την εμφάνισή της.

Έτοιμα για νέα επαγγελματικά βήματα η Έλλη

Τα μαλλιά της ήταν λυτά, με φυσικό σπάσιμο και ανάλαφρη κίνηση, ενώ το μακιγιάζ παρέμεινε διακριτικό.

Casual εμφάνιση για την Έλλη

«Δεν έχω λόγια» με την Έλλη Κοκκίνου

Η Έλλη Κοκκίνου ετοιμάζεται για ένα νέο επαγγελματικό βήμα.

Από τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα την απολαμβάνουμε στο «τιμόνι» της παρουσίασης του τηλεπαιχνιδιού «Δεν έχω λόγια», η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αρχές Οκτωβρίου.

Το κανάλι έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» για την έναρξη των γυρισμάτων, τα οποία πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα, ώστε να προλάβουν το χρονοδιάγραμμα ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν.