Η Έλλη Κοκκίνου με το απόλυτο καλοκαιρινό street style!

Στα καλύτερά της είναι αυτή την περίοδο η Έλλη Κοκκίνου. Η τραγουδίστρια ξέρει πολύ καλά ξέρει πώς να εντυπωσιάζει ακόμα και με τις πιο απλές εμφανίσεις της.
Πρόσφατα, ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε σε χαλαρή καλοκαιρινή έξοδο, με outfit που συνδυάζει άνεση και fashion statement στοιχεία.
Έλλη Κοκκίνου: H ηλικία, η μάχη με τα κιλά, ο γιος & οι έρωτες της ζωής της
Ειδικότερα, η τραγουδίστρια πόνταρε σε ένα λευκό oversized t-shirt με slogan «Hot and Spicy», που συνοδευόταν από ένα print με δύο κόκκινες πιπεριές, ένα πολύ παιχνιδιάρικο στοιχείο.
Η Έλλη Κοκκίνου έγινε 55 ετών και... δεν ήθελε να βλέπει τα κεράκια!
Συνδύασε το t-shirt με ένα ψηλόμεσο, ανοιχτόχρωμο τζιν παντελόνι σε γραμμή καμπάνα, που αναδεικνύει το σώμα της.Το συγκεκριμένο στιλ denim παραπέμπει στα 90s και είναι απόλυτα επίκαιρο, αφού φέτος τα wide leg και flare jeans έχουν επανέλθει δυναμικά στη μόδα.
Προτίμησε μαύρες εσπαντρίγιες, ενώ δεν έλειψαν και τα κοσμήματα που ολοκλήρωσαν την εμφάνισή της με πολλά χρυσά βραχιόλια, statement κολιέ και ένα ρολόι.
Η δερμάτινη καφέ shoulder τσάντα και τα μαύρα, οβάλ γυαλιά ηλίου με έντονο σκελετό ολοκλήρωσαν την εμφάνισή της.
Τα μαλλιά της ήταν λυτά, με φυσικό σπάσιμο και ανάλαφρη κίνηση, ενώ το μακιγιάζ παρέμεινε διακριτικό.
«Δεν έχω λόγια» με την Έλλη Κοκκίνου
Η Έλλη Κοκκίνου ετοιμάζεται για ένα νέο επαγγελματικό βήμα.
Από τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα την απολαμβάνουμε στο «τιμόνι» της παρουσίασης του τηλεπαιχνιδιού «Δεν έχω λόγια», η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αρχές Οκτωβρίου.
Το κανάλι έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» για την έναρξη των γυρισμάτων, τα οποία πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα, ώστε να προλάβουν το χρονοδιάγραμμα ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.