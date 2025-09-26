Σταύρος Μπαλάσκας: Έδειξε στον «αέρα» το στήθος του - Η συγγνώμη του Λιάγκα

Ο Λιάγκας ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές

Ένα ιδιαίτερα αμήχανο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή Το Πρωινό του ΑΝΤ1, με τον Σταύρο Μπαλάσκα να σηκώνει την μπλούζα του και να δείχνει το στήθος του, οδηγώντας τελικά τον Γιώργο Λιάγκα να ζητήσει συγγνώμη από τους τηλεθεατές.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο παρουσιαστής συνέκρινε τον Σταύρο Μπαλάσκα με τον Γιώργο Καλλιακμάνη λέγοντάς του πως: «Έχει βγει γυμνός σε άλογο να μαζέψει τη σοδιά».

Σταύρος Μπαλάσκας: Έδειξε στον «αέρα» το στήθος του - Η συγγνώμη του Λιάγκα

«Υπάρχει απαίτηση να σε δουν σε αγροτικές εργασίες» είπε ο Γιώργος Λιάγκας στον Σταύρο Μπαλάσκα, ο οποίος αφού του απάντησε «ο Καλλιακμάνης δεν έχει κάτι που έχω εγώ» στη συνέχεια σήκωσε την μπλούζα του

Μπαλάσκας: Ανακοίνωσε ότι τη νέα σεζόν θα βρίσκεται στην εκπομπή του Λιάγκα

«Είμαι τίγκα στην τρίχα» είπε ο πρώην αστυνομικός με τα υπόλοιπα μέλη του πάνελ της εκπομπής Το Πρωινό να λένε: «Ω Θεέ μου το είδαμε κι αυτό». «Είμαι δασύτριχος. Στην παραλία έτσι δε βγαίνω; Γι' αυτό δεν γουστάρω να δείχνω το σώμα μου, αλλά δε θέλω και να τις κόψω» κατέληξε ο Σταύρος Μπαλάσκας.

Σταύρος Μπαλάσκας: Έδειξε στον «αέρα» το στήθος του - Η συγγνώμη του Λιάγκα

Αμέσως μετά τις διαφημίσεις ο Γιώργος Λιάγκας ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές, καλώντας τον Σταύρο Μπαλάσκα να πράξει το ίδιο, όπως κι έγινε. «Θέλω να λύνω τα θέματα την ώρα που δημιουργούνται, κι επειδή έγινε μία πλάκα στην αρχή από τον Σταύρο που θεώρησε ότι είναι πλάκα, θέλω να σου πω ότι δεν ήταν ωραίο που ανέβασες την μπλούζα» είπε ο παρουσιαστής, με τον Σταύρο Μπαλάσκα να λέει: «Ήταν αυθόρμητο και ζητώ συγγνώμη. Έκανα πλάκα γιατί είμαι φίλος και με τον Γιώργο Καλλιακμάνη». 

Σταύρος Μπαλάσκας: Έδειξε στον «αέρα» το στήθος του - Η συγγνώμη του Λιάγκα

«Σε ευχαριστώ πολύ! Δε θέλω να μένει… Φέτος, έχω αποφασίσει να μην αφήνω τα πράγματα να σέρνονται. Κάποιοι θα το πάρουν ως χιούμορ, όμως αισθητικά δεν ήταν ωραίο. Εγώ είπα μία πλάκα και νόμιζα ότι θα το σταματήσεις εκεί, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα βγάλεις την μπλούζα»μ συμπλήρωσε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Ζήτησες συγγνώμη και το θέμα είναι λήξαν» κατέληξε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1.

