Ηγουμενίτσα: Βίντεο δείχνει την οδηγό να επιταχύνει & να σκοτώνει το παιδί

Πώς έγινε η τραγωδία στην Ηγουμενίτσα. Τι δείχνει το βίντεο που έχει στα χέρια της η ΕΛ.ΑΣ. / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ηγουμενίτσας από τη θανατηφόρα παράσυρση του 10χρονου Μάξιμου. Κάτοικοι της περιοχής και συμμαθητές του πηγαίνουν στο σημείο που τόσο άδικα έχασε τη ζωή του και του αποτίουν φόρο τιμής αφήνοντας λουλούδια και αναμμένα κεράκια.

Το αγοράκι παρασύρθηκε από 56χρονη οδηγό, την ώρα που προσπαθούσε να διασχίσει τη διάβαση πεζών για να πάει στο σπίτι του. Η μητέρα του μόλις το είχε αφήσει με το αυτοκίνητο και είδε με τα μάτια της το παιδί της να χάνεται.

Η αστυνομία έχει στα χέρια της βίντεο που δείχνει πώς έγινε η τραγωδία. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Πάνου Σόμπολου στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, η 56χρονη οδηγούσε με χαμηλή ταχύτητα. Επιβράδυνε το όχημά της λίγο πριν τη διάβαση, όμως την ώρα που το παιδί ξεκίνησε να διασχίζει τον δρόμο με τα πόδια και όχι με πατίνι, επιτάχυνε και το χτύπησε. Εκείνη φαίνεται να αιφνιδιάστηκε και να έκανε έναν απότομο ελιγμό, με αποτέλεσμα να παρασύρει το αγοράκι και να το εγκλωβίσει ανάμεσα από τη ρόδα του οχήματός της και την προστατευτική μπάρα.

«Το παιδί μου, το παιδί μου», φώναζε η μητέρα του Μάξιμου που είδε την απόλυτη φρίκη να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια της, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Τραγική ειρωνία ότι η οδηγός είναι και αυτή μητέρα διδύμων, κοντά στην ηλικία του Μάξιμου.

Ηγουμενίτσα: «Ήταν ένας άγγελος»

Οι κάτοικοι της περιοχής δεν μπορούν να πιστέψουν το κακό που συνέβη μέρα μεσημέρι στη γειτονιά τους.

Όλοι κάνουν λόγο για έναν «άγγελο», ένα παιδί χαμογελαστό και πρόσχαρο και δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

«Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι και πικραμένοι που δε θα ξανά δούμε τον Μάξιμο», λένε στην κάμερα της εκπομπής.

Το σχολείο του Μάξιμου σήμερα δε λειτούργησε εις ένδειξη πένθους για την τραγική απώλειά του.

