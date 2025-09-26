Μαρία Λουίζα Βούρου: H συγκίνηση για τον πατριό της- «Ήταν σαν μπαμπάς μου»

Για τη δύσκολη στιγμή στη ζωή της, τη σχέση της με τον Γιάννη Βούρο, αλλά και την κρίση που πέρασε στον γάμο της μίλησε η Μαρία Λουίζα Βούρου. Η ίδια δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή της, όταν αναφέρθηκε στον θάνατο του πατριού της, Σάββα.

«Δύσκολο αρκετά για μένα ήταν, όταν ήμουν σε πιο μικρή ηλικία, στα 18-19 γιατί είχαμε τα θέματα με τα τεστ DNA και όλα αυτά που είχαν βγει, και ήταν δύσκολο γιατί ήμουν μικρή και δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ. Εκεί ήταν λίγο σοκαριστικό, ξαφνικά όλος ο κόσμος να μιλά για μια υπόθεση και εσύ να μη ξέρεις τι γίνεται», είπε αρχικά στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Nα θυμίσουμε πως ο ηθοποιός Γιάννης Βούρος είχε χωρίσει από τη μητέρα της, όταν γεννήθηκε η Μαρία Λουίζα. Είχε αναγνωρίσει το παιδί, ωστόσο μετά από χρόνια μπαμπάς και κόρη αποφάσισαν να κάνουν τεστ DNA, όποτε και αποδείχθηκε πως δεν ήταν ο βιολογικός της πατέρας. Στη μεταξύ τους σχέση δεν άλλαξε κάτι και συνέχισε να φέρει το επώνυμό του.

Γιάννης Βούρος- Μαρία Λουίζα Βούρου, το 2016/ NDP

«Η σχέση μας με τον Γιάννη Βούρο δεν έχει διαταραχθεί. Είναι όπως ήταν πάντα. Θα βρεθούμε, όποτε μας το επιτρέπει ο χρόνος και είναι σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Δε μεγάλωσα με τον Γιάννη Βούρο, γιατί ήταν ήδη χωρισμένοι με τη μητέρα μου όταν γεννήθηκα, αλλά είχα την τύχη και την ευλογία να με μεγαλώσει ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο πατριός μου που ήταν σαν μπαμπάς μου.

Συγκινούμαι, γιατί δυστυχώς τον χάσαμε πριν τέσσερα χρόνια. Ήταν για μένα μεγάλο πλήγμα… Ειδικά, όταν βλέπεις όλα αυτά που γίνονται για το πώς συμπεριφέρονται γονείς στα παιδιά τους. Θα το πω έτσι: Ο κόσμος έγινε φτωχότερος από τότε που έφυγε ένας άνθρωπος σαν τον πατριό μου, τον Σάββα», συνέχισε.

Τέλος, αναφέρθηκε και στα «σύννεφα» που δημιουργήθηκαν κάποια στιγμή στον γάμο της με τον Γιάννη Παπαγεωργίου. «Περάσαμε λίγο δύσκολα με τον σύζυγό μου. Όλα τα ζευγάρια περνάνε δύσκολα. Δεν ήταν τόσο μεγάλη υπόθεση. Το συζητάς, προσπαθείς. Όταν έχεις και ένα παιδί, τα βλέπεις λίγο διαφορετικά. Βάζεις κάτω τα θετικά, τα αρνητικά και προχωράς», απάντησε.

Η Μαρία Λουίζα είναι παντρεμένη με τον Γιάννη Παπαγεωργίου από το 2018, λίγο πριν γεννηθεί ο γιος τους. Το ζευγάρι έκανε τον πολιτικό του γάμο στις 5 Σεπτεμβρίου 2018 και το καλοκαίρι του 2019 πραγματοποίησαν τον θρησκευτικό γάμο, μαζί με τη βάπτιση του γιου τους, στην Άνδρο.

Ο Ιάσονας γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου του 2018 και είναι 7 χρόνων.