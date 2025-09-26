Η νέα BMW iX5 Hydrogen με καμουφλάζ

Από τον πιλοτικό στόλο στην ευρεία παραγωγή

Η νέα BMW iX5 Hydrogen με καμουφλάζ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το BMW Group λανσάρει ένα όχημα που διατίθεται με πέντε επιλογές τεχνολογιών κίνησης. Η νέα BMW X5 είναι το πρώτο μοντέλο που προσφέρει στους πελάτες τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε πέντε διαφορετικά συστήματα κίνησης: αμιγώς ηλεκτρικό (BEV), plug-in υβριδικό, κινητήρα βενζίνης, diesel και κυψελών καυσίμου υδρογόνου. Η πρωτοβουλία HyMoS (Hydrogen Mobility at Scale) στοχεύει στην ανάπτυξη οικοσυστημάτων υδρογόνου και σταθμών ανεφοδιασμού σε μητροπολιτικές περιοχές, με αρχική πιλοτική εφαρμογή στη Γερμανία.

Η νέα BMW iX5 Hydrogen με καμουφλάζ

Μετά την επιτυχημένη δοκιμή του πιλοτικού στόλου σε παγκόσμιο επίπεδο, η νέα BMW iX5 Hydrogen θα λανσαριστεί ως το πρώτο υδρογονοκίνητο μοντέλο ευρείας παραγωγής της μάρκας. «Η νέα BMW iX5 Hydrogen θα είναι μία αυθεντική BMW – πρωτοπόρος στην κατηγορία της που προσφέρει την χαρακτηριστική οδηγική απόλαυση BMW», δηλώνει ο Michael Rath, Αντιπρόεδρος Υδρογονοκίνητων Οχημάτων του BMW Group».

Η νέα BMW iX5 Hydrogen με καμουφλάζ

Η τεχνολογία κίνησης βασίζεται στο σύστημα κυψελών καυσίμου τρίτης γενιάς που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Toyota Motor Corporation.Αυτή η τεχνολογική εξέλιξη ανοίγει το δρόμο για ένα πιο συμπαγές, ισχυρό και αποδοτικό σύστημα, που αυξάνει την αυτονομία και την απόδοση, μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση ενέργειας.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BMW
 |
BMW IX5 HYDROGEN
 |
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΔΡΟΓΟΜΟ
