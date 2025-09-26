Η νέα BMW iX5 Hydrogen με καμουφλάζ

Το BMW Group λανσάρει ένα όχημα που διατίθεται με πέντε επιλογές τεχνολογιών κίνησης. Η νέα BMW X5 είναι το πρώτο μοντέλο που προσφέρει στους πελάτες τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε πέντε διαφορετικά συστήματα κίνησης: αμιγώς ηλεκτρικό (BEV), plug-in υβριδικό, κινητήρα βενζίνης, diesel και κυψελών καυσίμου υδρογόνου. Η πρωτοβουλία HyMoS (Hydrogen Mobility at Scale) στοχεύει στην ανάπτυξη οικοσυστημάτων υδρογόνου και σταθμών ανεφοδιασμού σε μητροπολιτικές περιοχές, με αρχική πιλοτική εφαρμογή στη Γερμανία.

Μετά την επιτυχημένη δοκιμή του πιλοτικού στόλου σε παγκόσμιο επίπεδο, η νέα BMW iX5 Hydrogen θα λανσαριστεί ως το πρώτο υδρογονοκίνητο μοντέλο ευρείας παραγωγής της μάρκας. «Η νέα BMW iX5 Hydrogen θα είναι μία αυθεντική BMW – πρωτοπόρος στην κατηγορία της που προσφέρει την χαρακτηριστική οδηγική απόλαυση BMW», δηλώνει ο Michael Rath, Αντιπρόεδρος Υδρογονοκίνητων Οχημάτων του BMW Group».

Η τεχνολογία κίνησης βασίζεται στο σύστημα κυψελών καυσίμου τρίτης γενιάς που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Toyota Motor Corporation.Αυτή η τεχνολογική εξέλιξη ανοίγει το δρόμο για ένα πιο συμπαγές, ισχυρό και αποδοτικό σύστημα, που αυξάνει την αυτονομία και την απόδοση, μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση ενέργειας.