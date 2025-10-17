Sneak preview από το GNTM: Η Ηλιάνα και τα μοντέλα σε «mission impossible»

Το φετινό GNTM συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις, με κάθε επεισόδιο να φέρνει καινούργιες προκλήσεις και εκπλήξεις για τους διαγωνιζόμενους.

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM

Στο αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε στο Breakfast@star, οι παίκτες καλούνται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό σε μία απαιτητική δοκιμασία, που θα δοκιμάσει όχι μόνο τις δεξιότητές τους μπροστά στην κάμερα, αλλά και την ψυχική τους αντοχή.

Σε αυτό το επεισόδιο, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναδεικνύεται σε ρόλο superwoman, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία και αποδεικνύοντας πως η δύναμη και η αποφασιστικότητα ξεπερνούν τις πιο δύσκολες στιγμές.

Η Ηλιάνα τόνισε πως είναι δοκιμασία αποχώρησης, αλλά και αντοχής



Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

