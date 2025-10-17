Ανθρωποκτονία ο θάνατος του ιδρυτή της Mango; - Ύποπτος ο γιος του

Η ισπανική αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τον θάνατο του Ίσακ Άντιτς, ιδρυτή της διεθνούς αλυσίδας ένδυσης Mango, με τον γιο του, Τζόναθαν Άντιτς, να θεωρείται πλέον ύποπτος, όπως μεταδίδουν ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ίσακ Άντιτς, γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, ήταν ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ισπανίας, με τo Forbes να εκτιμά την καθαρή περιουσία του ίδιου και της οικογένειάς του στα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Mango ανακοίνωσε έσοδα σχεδόν 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024.

Ο 71χρονος επιχειρηματίας έχασε τη ζωή του τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, όταν έπεσε από ύψος άνω των 90 μέτρων ενώ περπατούσε με τον γιο του, Τζόναθαν, στα μονοπάτια που συνδέουν τις σπηλιές Σαλνίτρε στο Κολμπάτο με το μοναστήρι της Μονσεράτ — μια σχετικά εύκολη διαδρομή που προτιμάται από οικογένειες τα Σαββατοκύριακα.

Ο Τζόναθαν Άντιτς, που ήταν ο μόνος μαζί με τον πατέρα του κατά το περιστατικό, κατέθεσε δύο φορές, με τις αρχές να χαρακτηρίζουν τις μαρτυρίες του αντιφατικές, γεγονός που «ενίσχυσε τις υποψίες», σύμφωνα με την El País.

Ο γιος του Άντιτς εμφανίζεται ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Mango, με αρμοδιότητες στην εποπτεία του τμήματος Επικοινωνίας και Εικόνας, καθώς και των τμημάτων Εσωτερικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κατασκευών. Η αστυνομία εξετάζει τα στοιχεία από το κινητό του τηλέφωνο, ενώ ο δικαστής άλλαξε επίσημα την κατάστασή του από μάρτυρα σε ύποπτο στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η συντρόφος του Ίσακ Άντιτς, Εστεφάνια Κνουθ, περιέγραψε τεταμένες σχέσεις μεταξύ πατέρα και γιου, ενισχύοντας τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες του θανάτου.

Η Mango, που άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στη Βαρκελώνη το 1984, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα fashion brands παγκοσμίως, με παρουσία σε πάνω από 120 αγορές και περισσότερους από 16.400 εργαζόμενους.