Ανθρωποκτονία ο θάνατος του ιδρυτή της Mango; - Ύποπτος ο γιος του

Τα στοιχεία που έφεραν την ανατροπή στην υπόθεση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.10.25 , 15:45 Γιώργος Μαζωνάκης: Αποχωρεί ο δικηγόρος του – Η ανακοίνωση «βόμβα»
17.10.25 , 15:43 Μπήκαν Στο Σπίτι 90χρονης Και Τη Χτύπησαν Για Να Τη Ληστέψουν
17.10.25 , 15:41 Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
17.10.25 , 15:32 Χαλκίδα: Τι Λέει Η Μητέρα Της Μαθήτριας Που Έπαθε Ηλεκτροπληξία
17.10.25 , 15:26 VW: Που μπορείτε να δείτε τα επαγγελματικά της
17.10.25 , 15:20 «Αγριεύει» ο καιρός: Σφοδρή κακοκαιρία με ισχυρές βροχές έως τη Δευτέρα
17.10.25 , 15:17 GNTM: Η πρώτη αποχώρηση - Δεν ήταν καλό το «κλικ» στην κινούμενη νταλίκα
17.10.25 , 15:05 Cash or Trash: Για πρώτη φορά ένα ασυνήθιστο αντικείμενο
17.10.25 , 14:58 Όψη Ήλιου - Δία & Nέα Σελήνη: Τι μας επιφυλάσσει το Σαββατοκύριακο
17.10.25 , 14:58 Aυτά είναι τα έξι χαλαρά ζώδια που δεν «μπλοκάρουν» εύκολα
17.10.25 , 14:51 Φοινικούντα: Αυτή είναι η σκηνή του εγκλήματος - Πού βρισκόταν ο ανιψιός
17.10.25 , 14:42 IQ 160: Η Πηνελόπη λέει στον Καλατζή ότι είναι έγκυος - Δείτε sneak preview
17.10.25 , 14:40 Οι Hermès τσάντες που λατρεύουν οι Ελληνίδες celebrities
17.10.25 , 14:25 Ποια είναι η σωσίας της Βουγιουκλάκη που την είχε ντουμπλάρει σε 2 ταινίες
17.10.25 , 14:24 Ανθρωποκτονία ο θάνατος του ιδρυτή της Mango; - Ύποπτος ο γιος του
Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια
Αμπελόκηποι: Άνδρας έπεσε από τον Πύργο «Απόλλων»
Της έταξαν καριέρα μοντέλου στην Ταϊλάνδη & τη σκότωσαν για τα όργανά της
Κατερίνα Καινούργιου: «Πιστεύω πως το καλοκαίρι βίωσα ένα θαύμα»
Ραγδαίες εξελίξεις στη Φοινικούντα: Καταθέτουν ο ανιψιός κι η σύντροφός του
Οικονομικοί χειμερινοί προορισμοί κοντά στην Αθήνα για την 28η Οκτωβρίου
GNTM: Η πρώτη αποχώρηση - Δεν ήταν καλό το «κλικ» στην κινούμενη νταλίκα
Φαίη Σκορδά: Πρώτη φορά μίλησε για τα προσωπικά της - «Είμαι πολύ καλά»
Θυμάστε τη μικρή Elif; Δείτε πώς είναι σήμερα η πρωταγωνίστρια της σειράς
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Thibault Camus)
Βράβευση του Isak Andic από τον βασιλιά Φελίπε της Ισπανίας / Reuters (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ισπανική αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τον θάνατο του Ίσακ Άντιτς, ιδρυτή της διεθνούς αλυσίδας ένδυσης Mango, με τον γιο του, Τζόναθαν Άντιτς, να θεωρείται πλέον ύποπτος, όπως μεταδίδουν ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ίσακ Άντιτς, γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, ήταν ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ισπανίας, με τo Forbes να εκτιμά την καθαρή περιουσία του ίδιου και της οικογένειάς του στα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Mango ανακοίνωσε έσοδα σχεδόν 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024.

Ο 71χρονος επιχειρηματίας έχασε τη ζωή του τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, όταν έπεσε από ύψος άνω των 90 μέτρων ενώ περπατούσε με τον γιο του, Τζόναθαν, στα μονοπάτια που συνδέουν τις σπηλιές Σαλνίτρε στο Κολμπάτο με το μοναστήρι της Μονσεράτ — μια σχετικά εύκολη διαδρομή που προτιμάται από οικογένειες τα Σαββατοκύριακα.

Πέθανε σε δυστύχημα ο ιδρυτής της αλυσίδας ρούχων Mangο

Ο Τζόναθαν Άντιτς, που ήταν ο μόνος μαζί με τον πατέρα του κατά το περιστατικό, κατέθεσε δύο φορές, με τις αρχές να χαρακτηρίζουν τις μαρτυρίες του αντιφατικές, γεγονός που «ενίσχυσε τις υποψίες», σύμφωνα με την El País.

Ο γιος του Άντιτς εμφανίζεται ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Mango, με αρμοδιότητες στην εποπτεία του τμήματος Επικοινωνίας και Εικόνας, καθώς και των τμημάτων Εσωτερικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κατασκευών. Η αστυνομία εξετάζει τα στοιχεία από το κινητό του τηλέφωνο, ενώ ο δικαστής άλλαξε επίσημα την κατάστασή του από μάρτυρα σε ύποπτο στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η συντρόφος του Ίσακ Άντιτς, Εστεφάνια Κνουθ, περιέγραψε τεταμένες σχέσεις μεταξύ πατέρα και γιου, ενισχύοντας τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες του θανάτου.

Η Mango, που άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στη Βαρκελώνη το 1984, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα fashion brands παγκοσμίως, με παρουσία σε πάνω από 120 αγορές και περισσότερους από 16.400 εργαζόμενους. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
MANGO
 |
ΙΔΡΥΤΗΣ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ISAK ANDIC
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top