Παπαθωμά: Ένιωσα περισσότερο ανταγωνισμό από άντρες συμπρωταγωνιστές

Για τον ανταγωνισμό και τις συνεργασίες της στον χώρο της υποκριτικής μίλησε η Θεοφανία Παπαθωμά. Όπως εξήγησε, περισσότερο ανταγωνισμό έχει αισθανθεί από άντρες παρά από γυναίκες με τις οποίες, όπως είπε, υπάρχει αλληλεγγύη και στήριξη.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε η γνωστή ηθοποιός στο «Πρωινό», η οποία προβλήθηκε την Παρασκευή 24/10, μίλησε για τις άσχημες συμπεριφορές στον χώρο της υποκριτικής επισημαίνοντας πως δεν δείχνει ανοχή.

«Περισσότερο ένιωσα ανταγωνισμό από άντρες συμπρωταγωνιστές, παρά από γυναίκες. Οι γυναίκες έχουμε μια αλληλεγγύη μεταξύ μας», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Δεν έχω αντιμετωπίσει άσχημες συμπεριφορές, μάλλον στο κούτελό μου γράφει ότι δεν το ανέχομαι. Και κάποιες φορές παλιότερα που το έβλεπα, έφευγα κατευθείαν, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ».

«Μπαίνεις σε δεύτερη μοίρα και προτεραιότητα είναι τα παιδιά»

H Θεοφανία Παπαθωμά παραδέχτηκε πως η ζωή αλλάζει ριζικά όταν μία γυναίκα γίνεται μητέρα: «Υπήρχαν διαστήματα πολύ μεγάλα που αναγκαστικά μπαίνεις σε δεύτερη μοίρα και προτεραιότητα είναι τα παιδιά. Αλλά δεν με πείραξε, απλώς να μην ξεχνάμε τον εαυτό μας».

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο ενός νέου γάμου η ηθοποιός είπε: «Δεν ξέρω τι μπορεί να σου φέρει η ζωή, αλλά αισθάνομαι ολοκληρωμένη, δεν χρειάζομαι κάτι άλλο. Όταν είσαι στο φως της δημοσιότητας δεν μπορείς να αποφύγεις τα δημοσιεύματα, καλά και κακά, αληθινά ή ψέματα. Δεν ασχολούμαι με αυτά, είναι το τίμημα για αυτό που κάνεις, δεν είναι όλα ρόδινα».