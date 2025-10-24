Υπογράφηκε η απόφαση για θαλάσσια οικόπεδα νότια Κρήτης - Πελοποννήσου

Αναλαμβάνει η Chevron - Helleniq Energy την εκμετάλλευση

Οικονομια
Πηγή: newpost.gr photo AP Images
CHEVRON γεώτρηση
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανοίγει ο δρόμος για την τελική σύμβαση έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε μία από τις πιο στρατηγικές θαλάσσιες ζώνες της ελληνικής ΑΟΖ, μετά την υπογραφή της υπουργικής απόφασης που καθορίζει ως προτιμητέο επενδυτή την κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy.

Η εξέλιξη, με έντονη ενεργειακή και γεωπολιτική σημασία, φέρει την υπογραφή του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, και σηματοδοτεί τη μετάβαση στην τελική φάση πριν την επίσημη υπογραφή της σύμβασης εκμετάλλευσης.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
CHEVRON
 |
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
 |
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
 |
NEWPOST.GR
