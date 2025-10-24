GNTM: Ο χορός κάτω από τη βροχή και το ατύχημα που «κόβει» την ανάσα

H Χριστίνα Περούλη ήταν η πρώτη διαγωνιζόμενη που αποχώρησε από το Σπίτι του GNTM 2025, έχοντας την πιο αδύναμη λήψη στην εντυπωσιακή δοκιμασία «mission impossible".

Την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας είχε ο Ανέστης Τεντέσκι, ο οποίος εντυπωσίασε τους κριτές και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου με την κινηματογραφική λήψη του, κερδίζοντας εκτός από το έπαθλο των 600 ευρώ και τη διαμονή του στη σουίτα της βίλας.

Απόψε, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, το ξύπνημα στο Σπίτι του GNTM 2025 είναι… ανατρεπτικό! Η ανακοίνωση της Δοκιμασίας Αποχώρησης προκαλεί αναστάτωση και τα μοντέλα τρέχουν να ετοιμαστούν!

Η είσοδός τους στο στούντιο επιφυλάσσει μία έκπληξη γεμάτη αισθησιασμό, αρμονία και κίνηση. Ο χορογράφος Χάρης Κούσιος κινείται αισθησιακά κάτω από τη βροχή, δίνοντάς τους την έμπνευση για την πόζα, την έκφραση και το συναίσθημα, που πρέπει να αποδώσουν στην αποψινή δοκιμασία.

Με έμπνευση από τη γνωστή ταινία “Flashdance”, τα μοντέλα απελευθερώνονται και χορεύουν κάτω από τη βροχή με αυτοπεποίθηση, αυτοκυριαρχία και αισθησιασμό! Πρέπει να βραχούν, να χορέψουν, να ποζάρουν και να δώσουν το σωστό «κλικ» στον φακό του μοναδικού Κοσμά Κουμιανού!

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των παιδιών αυξάνεται δραματικά, καθώς όλοι επιχειρούν να κερδίσουν θετικά σχόλια από τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τους κριτές. Η Ειρήνη Βασιλειάδου δοκιμάζει μια φανταστική πόζα, που εντυπωσιάζει τους πάντες, αλλά αποδεικνύεται εξαιρετικά ριψοκίνδυνη. Το τελευταίο δευτερόλεπτο χάνει την ισορροπία της και πέφτει άτσαλα στο έδαφος, «κόβοντας» την ανάσα σε κριτές και διαγωνιζόμενους!

Θα καταφέρει, άραγε, να συνεχίσει τη φωτογράφιση, ή θα αφήσει τη Μιχαέλα Κράβαρικ και την Ξένια Τσίρκοβα να μονοπωλούν τις ζητωκραυγές των κριτών;

Η επόμενη μέρα ξεκινάει στο Σπίτι του GNTM 2025 με Δοκιμασία Επιβράβευσης, καθώς τα μοντέλα πρέπει να εντυπωσιάσουν τον πελάτη Garnier. Σε υπέροχα beauty shots, η make-up artist, content creator και beauty sensation Ελίνα Καλιτζάκη τους καλύπτει όλο το πρόσωπο με χρωματιστά υγρά, δημιουργώντας εντυπωσιακές λήψεις με πρωταγωνιστές το χρώμα, το φως και τις εκφράσεις των μοντέλων. Τον ρόλο του φωτογράφου, σε αυτή τη σουρεαλιστική προσέγγιση, αναλαμβάνει ο Σταμάτης Σπίνος.

Τα μοντέλα αρχίζουν να ανακαλύπτουν την απαιτητική καθημερινότητα του GNTM 2025. Η πίεση το άγχος και η αγωνία για την πρωτιά δημιουργούν τις πρώτες εντάσεις. Οι σχέσεις και οι συμμαχίες αρχίζουν να διαμορφώνουν τις ισορροπίες της ομάδας. Οι παρέες ξεχωρίζουν και τα δωμάτια αποκτούν ταυτότητα. Στο δωμάτιο των “Elite” όλα τα αγόρια, με αρχηγό τον Ανέστη, θεωρούν τον εαυτό τους φαβορί, αλλά υπολογίζουν χωρίς τη Μιχαέλα, την Άννα Μιχαηλίδου και την Ελένη Ορκοπούλου, που θέλουν να αποδείξουν ότι εκείνες θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον στο φετινό GNTM και θα κερδίσουν τα περισσότερα έπαθλα. Είναι κούκλες, έχουν ξεκινήσει πολύ εντυπωσιακά, αλλά έχουν το ψυχικό σθένος να αντέξουν μέχρι το τέλος;

Ο Μιχάλης Κούτρης με τον Γιώργο Τοκμετζίδη αμφιβάλουν, ο Ανέστης λειτουργεί με τρομακτική αυτοπεποίθηση, ενώ ο Νάρκισσος Τζιλόπουλος, που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές στο bootcamp, τηρεί στάση αναμονής. Η μάχη για την κυριαρχία στο GNTM 2025 μόλις άρχισε!

Το πιο αγαπημένο fashion project επέστρεψε στο Star και δεν μιλάμε απλώς για μια νέα σεζόν, μιλάμε για μια νέα εποχή. Ό,τι ήξερες για το GNTM… ξαναγράφεται! Γιατί έρχεται εντελώς ανανεωμένο, πιο σύγχρονο από ποτέ, γεμάτο glamour, ομορφιά και νέα πρόσωπα, που φέρνουν φρέσκια ενέργεια και καινούρια ματιά.

Φέτος, το GNTM μετατρέπεται σε έναν ζωντανό, εξελισσόμενο χώρο μόδας. Το σκηνικό ανανεώνεται πλήρως, φιλοξενώντας δοκιμασίες και δράσεις με διαφορετική αισθητική αλλά και θεματικές. Το concept γίνεται πιο απαιτητικό, η εικόνα πιο μοντέρνα και η εμπειρία των παικτών πιο ουσιαστική.

Σε πλήρη ανατροπή όσων ξέραμε μέχρι σήμερα, το GNTM της νέας εποχής φέρνει μια τριμελή επιτροπή, που εκπροσωπεί διαφορετικές γενιές, οπτικές και εμπειρία στον χώρο της μόδας. Η βαθιά γνώση, η αισθητική και η ενέργεια των τριών κριτών δημιουργούν τη βάση για έναν απολαυστικό, δυναμικό και ουσιαστικό διάλογο. Καθένας διατηρεί την ξεχωριστή, δυνατή του προσωπικότητα - αλλά όλοι μιλούν την ίδια γλώσσα: τη γλώσσα της μόδας.

Λάκης Γαβαλάς - Fashion Expert

Icon και θρύλος της ελληνικής μόδας. Ο Λάκης Γαβαλάς έχει αφήσει το στίγμα του ως σχεδιαστής, επιχειρηματίας και fashion visionary. Ξεχωρίζει για το χιούμορ, την ανεξάντλητη ενέργεια και την αυθεντική του άποψη για το στιλ. Έρχεται στο GNTM με τον ρόλο που του ταιριάζει απόλυτα: ως ο ειδικός που λέει πάντα τη γνώμη του χωρίς φίλτρα και στηρίζει με πάθος κάθε δημιουργική πρόταση.

Άγγελος Μπράτης – Σχεδιαστής Μόδας

Ο γνωστός και αγαπημένος σχεδιαστής μόδας, επιστρέφει στο GNTM με τη γνωστή υψηλή του αισθητική, το γλυκό του χιούμορ και την αγάπη του για το καλοραμμένο ρούχο. Mε διαδρομή που ξεκινά από το Παρίσι και φτάνει στις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς πασαρέλες, ο Άγγελος επιστρέφει για να βοηθήσει μέσα από την εμπειρία του τους διαγωνιζόμενους να ανακαλύψουν και να εξελίξουν τη μοναδική τους ταυτότητα.

Έντι Γαβριηλίδης - Fashion Consultant

Ο Έντι, μόλις 36 ετών, ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, όπου έχει ιδρύσει δική του εταιρεία, που συνεργάζεται με διεθνείς οίκους και designers στον σχεδιασμό και την παραγωγή ενδυμάτων. Έχει συνεργαστεί με οίκους όπως ο Alexander McQueen και Tom Ford, αλλά και με προσωπικότητες όπως οι Lady Gaga, Lindsay Lohan, Amber Le Bon, Τόνια Σωτηροπούλου και Αθηνά Οικονομάκου. Ο Έντι εκπροσωπεί τη νέα γενιά της διεθνούς μόδας και έρχεται να προσθέσει το σύγχρονο, global perspective στην επιτροπή του νέου GNTM.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του GNTM, αναλαμβάνει ξανά τον ρόλο της Creative Director για να… ξαναγράψει την ιστορία από την αρχή με τα ανατρεπτικά της concept. Με τον εκρηκτικό της χαρακτήρα, το ακαταμάχητο ταμπεραμέντο και την ασταμάτητη ενέργειά της, φέρνει μπροστά και πίσω από τις κάμερες το μεγάλο πάθος της για τη μόδα, επιμελούμενη καλλιτεχνικά κάθε challenge και φωτογράφιση με μια εντελώς φρέσκια δυναμική και οπτική.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επιστρέφει στο GNTM ως Competition Director & Model Mentor, αναλαμβάνοντας έναν πολυδιάστατο ρόλο, τόσο σε κάθε στιγμή δράσης του διαγωνισμού όσο και στη λήψη των τελικών αποφάσεων. Θα στηρίζει και θα συμβουλεύει τα μοντέλα, κουβαλώντας την πραγματική εμπειρία του modeling και την αυτοπεποίθηση μιας γυναίκας που έχει «περάσει από τη θέση τους», δίνοντας στην έννοια του mentoring μια διαφορετική, δική της διάσταση. Θα είναι δίπλα στους

διαγωνιζόμενους συνεχώς, προσφέροντας καθοδήγηση σε κάθε επίπεδο, απευθυνόμενη ως μοντέλο προς μοντέλα, με στόχο να βγουν έτοιμοι επαγγελματίες στην αγορά εργασίας. Η συμβολή της θα είναι κομβική ως προς την εξέλιξη του διαγωνισμού, καθώς θα έχει σημαντικό μερίδιο στην λήψη των τελικών αποφάσεων της κριτικής επιτροπής στο πλατό.

Τα έπαθλα του GNTM 2025

Ο νικητής ή η νικήτρια του GNTM 2025 θα κερδίσει:

50.000 ευρώ

ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο OMODA 5 EV στην πλούσια Premium έκδοση

υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής τους, από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM