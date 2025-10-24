Η Χάρις Σάββα ετοιμάζει τραγούδι για τη Eurovision 2026

Η Χάρις Σάββα θα είναι μια από τις τραγουδίστριες που θα καταθέσουν τραγούδι στην ΕΡΤ για τη Eurovision, όπως αποκάλυψε η ίδια σε συνέντευξή της.

«Είμαστε στο ψάξιμο για το τραγούδι που θα καταθέσουμε. Ανυπομονώ να σας δείξω τι ετοιμάζουμε. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι κάτι πολύ δυνατό. Είναι κάτι που θέλω πολλά χρόνια οπότε θέλω να βγει πολύ δυνατό», είπε η τραγουδίστρια σε συνέντευξή της στην Κοινωνία Ώρα Mega.

Η Χάρις Σάββα, που ανήκει δισκογραφικά στην Panik Records κι αυτή την περίοδο εμφανίζεται δίπλα στον Νίκο Οικονομόπουλο, δεν είναι άγνωστη στον διαγωνισμό τραγουδιού καθώς το 2008, σε ηλικία 10 ετών, εκπροσώπησε την Κύπρο στη Junior Eurovision, ενώ το 2015 συμμετείχε στον κυπριακό εθνικό τελικό.

Η Χάρις Σάββα μετρά περίπου 10 χρόνια δισκογραφικής παρουσίας, στη διάρκεια των οποίων έχει κυκλοφορήσει αξιόλογα singles, έχει εμφανιστεί σε μεγάλα μουσικά events και έχει συνεργαστεί επί σκηνής με καλλιτέχνες όπως οι Αντώνης Ρέμος, Νίκος Βέρτης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Σάκης Ρουβάς και Πέτρος Ιακωβίδης.