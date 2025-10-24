Η Χάρις Σάββα ετοιμάζει τραγούδι για τη Eurovision 2026

Από τη Junior Eurovision στη σκηνή των μεγάλων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.10.25 , 18:30 Cash or Trash: Η κυρία Ευαγγελία κέρδισε τους buyers με την ευγένειά της
24.10.25 , 18:15 Cash or Trash: Ο Γιώργος Τσαγκαράκης συεννοήθηκε με τον πωλητή στα Αραβικά!
24.10.25 , 17:53 Υπογράφηκε η απόφαση για θαλάσσια οικόπεδα νότια Κρήτης - Πελοποννήσου
24.10.25 , 17:51 Τρίκαλα: Προφυλακίστηκε ο 18χρονος μητροκτόνος
24.10.25 , 17:49 Stars System: Πρεμιέρα με την Άση Μπήλιου στο Star!
24.10.25 , 17:31 Η Χάρις Σάββα ετοιμάζει τραγούδι για τη Eurovision 2026
24.10.25 , 17:14 Κων. Αργυρός: Δώρισε χρήματα για τα παιδιά στο Ελληνικό Μουσείο Μελβούρνης
24.10.25 , 17:05 Τι πρέπει να προσέχετε για να ταξιδέψετε ασφαλείς
24.10.25 , 17:03 GNTM: Οι παίκτες που «μάγεψαν» τους κριτές στις auditions
24.10.25 , 16:54 Πώς η αλλαγή της ώρας επηρεάζει το σώμα και το μυαλό μας - Οι επιπτώσεις
24.10.25 , 16:51 Στη φυλακή ο 24χρονος που σκότωσε 37χρονο στο Περιστέρι
24.10.25 , 16:33 GNTM: Ο χορός κάτω από τη βροχή και το ατύχημα που «κόβει» την ανάσα
24.10.25 , 16:26 Suzuki: Ο νέος τρόπος για να αποκτήσεις μοντέλο της
24.10.25 , 16:18 Hyundai SANTA FE: Διπλή επιτυχία στα What Car 2025 ? Electric Car Awards
24.10.25 , 16:15 Μακρομαρίδου - Παπατριανταφύλλου: Το φύλο του μωρού που περιμένουν!
Koρωπί: «Κοίτα, όλα είναι κόκκινα» - Τα λόγια του 4χρονου στη δασκάλα του
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Ελαιοκομικό Μητρώο: Έρχονται πρόστιμα σε όσους δε δηλώσουν ελιές και λάδι
Η Χάρις Σάββα ετοιμάζει τραγούδι για τη Eurovision 2026
Πέτρος Κωστόπουλος: Σε εγκαίνια εστιατορίου - καμπαρέ στο κέντρο της Αθήνας
Γκάζι: Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ - «Σας αγαπώ»
Φοινικούντα: Πώς ο εργοδότης των 22χρονων είχε αποθηκευμένο τον 68χρονο
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Οι καλύτεροι χειμερινοί προορισμοί στην Πελοπόννησο για το 2025
Στη φυλακή ο 24χρονος που σκότωσε 37χρονο στο Περιστέρι
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Η Χάρις Σάββα στην Κοινωνία Ώρα Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Χάρις Σάββα θα είναι μια από τις τραγουδίστριες που θα καταθέσουν τραγούδι στην ΕΡΤ για τη Eurovision, όπως αποκάλυψε η ίδια σε συνέντευξή της.

Eurovision 2026: Τα πρώτα ονόματα για την εκπροσώπηση της Ελλάδας

«Είμαστε στο ψάξιμο για το τραγούδι που θα καταθέσουμε. Ανυπομονώ να σας δείξω τι ετοιμάζουμε. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι κάτι πολύ δυνατό. Είναι κάτι που θέλω πολλά χρόνια οπότε θέλω να βγει πολύ δυνατό», είπε η τραγουδίστρια σε συνέντευξή της στην Κοινωνία Ώρα Mega.

Η Χάρις Σάββα, που ανήκει δισκογραφικά στην Panik Records κι αυτή την περίοδο εμφανίζεται δίπλα στον Νίκο Οικονομόπουλο, δεν είναι άγνωστη στον διαγωνισμό τραγουδιού καθώς το 2008, σε ηλικία 10 ετών, εκπροσώπησε την Κύπρο στη Junior Eurovision, ενώ το 2015 συμμετείχε στον κυπριακό εθνικό τελικό.

 

Η Χάρις Σάββα μετρά περίπου 10 χρόνια δισκογραφικής παρουσίας, στη διάρκεια των οποίων έχει κυκλοφορήσει αξιόλογα singles, έχει εμφανιστεί σε μεγάλα μουσικά events και έχει συνεργαστεί επί σκηνής με καλλιτέχνες όπως οι Αντώνης Ρέμος, Νίκος Βέρτης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Σάκης Ρουβάς και  Πέτρος Ιακωβίδης.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
EUROVISION
 |
EUROVISION 2025
 |
ΧΑΡΙΣ ΣΑΒΒΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top