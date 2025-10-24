Eurovision 2026: Τα πρώτα ονόματα για την εκπροσώπηση της Ελλάδας

Τι ισχύει για την Κύπρο και τη Josephine τελικά;

Τα ονόματα που ακούγονται για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην Eurovision 2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη λήξη της προθεσμίας σχετικά με την κατάθεση τραγουδιών στην ΕΡΤ για τον εθνικό τελικό, από τον οποίο θα προκύψει η συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision 2026.

Eurovision 2026: Το ΡΙΚ διαψεύδει ότι η Ζόζεφιν θα εκπροσωπήσει την Κύπρο

Την Παρασκευή (24/10), η εκπομπή «Buongiorno» αποκάλυψε ορισμένα από τα ονόματα που σκοπεύουν μέχρι τις 2 Νοεμβρίου, οπότε είναι και η τελική προθεσμία, να καταθέσουν το τραγούδι τους στην ΕΡΤ για τον εθνικό τελικό της Ελλάδας για τον μουσικό διαγωνισμό του 2026.

Επισημαίνεται ότι ο εθνικός τελικός της Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθεί την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου,  σε τρεις βραδιές – δύο ημιτελικούς και έναν τελικό.

Οι καλλιτέχνες:

  • Μαρσώ – Η εναλλακτική ποπ τραγουδοποιός που έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με τη φωνή και το προσωπικό της ύφος. Αν επιλεγεί, αναμένεται να φέρει έναν πιο “artistic” αέρα στη σκηνή της Eurovision.
  • Good Job Nicky – Το όνομα που κάθε χρόνο μπαίνει στη λίστα των φημών, με τη χαρακτηριστική φωνή και το indie-electro στυλ του.
  • Joanne – Η δυναμική τραγουδίστρια που μας έχει συνηθίσει σε pop παραγωγές με ευρωπαϊκό ήχο και νικήτρια του The Voice. Μια επιλογή που θα μπορούσε να συνδυάσει φωνή, εμφάνιση και σκηνική παρουσία.
  • Mikay – Νεανική παρουσία με έντονο TikTok following και φρέσκο ήχο, φέρνει το στοιχείο K-pop αλλά και της γενιάς Ζ στον ελληνικό τελικό.
  • Claydee – Ο απόλυτος hitmaker! Με δεκάδες διεθνείς επιτυχίες στο ενεργητικό του, η υποψηφιότητά του προκαλεί ήδη buzz στα social media.
  • Τάνια Μπρεάζου – Επιστρέφει δυναμικά στις συζητήσεις για τη Eurovision. Με εμπειρία από talent shows και ισχυρή σκηνική παρουσία, θεωρείται από τα πιο “σίγουρα χαρτιά”.
  • Zaf – Το φρέσκο πρόσωπο που φέρνει πιο μοντέρνο urban pop ήχο.
  • Charis Savva – Με κυπριακή καταγωγή και εμπειρία στη μουσική σκηνή, η Χάρις Σάββα φαίνεται να στοχεύει σε ένα πιο μελωδικό, συναίσθημα-πρώτα κομμάτι.
  • Mailan – Από τις πιο καλλιτεχνικές παρουσίες της λίστας, με indie αισθητική και διεθνές προφίλ, ίσως εκπλήξει ευχάριστα με κάτι διαφορετικό.
  • Πέννυ Μπαλτατζή – Η πιο “retro” παρουσία στη συγκεκριμένη λίστα! Με το μοναδικό της ύφος, θα μπορούσε να προσφέρει μια τελείως διαφορετική πινελιά στη φετινή ελληνική επιλογή.

Eurovision 2026: Τι ισχύει για την Κύπρο και τη Josephine

Η εκπομπή «Buongiorno» αποκάλυψε, επίσης, ότι η Josephine είναι σε συζητήσεις με το ΡΙΚ για την εκπροσώπηση της Κύπρου, αλλά δεν έχει «κλειδώσει» οριστικά η συμμετοχή της.

Έτσι, αναμένεται εντός των ημερών να υποβάλει την ολοκληρωμένη πρότασή της στο ΡΙΚ. Το ΡΙΚ εξετάζει και μία ακόμα «πολύ δυνατή συμμετοχή» από τον Γιώργο Περρή.

 

