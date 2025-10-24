Eurovision 2026: Τα πρώτα ονόματα για την εκπροσώπηση της Ελλάδας

Τα ονόματα που ακούγονται για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην Eurovision 2026/Buongiorno

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη λήξη της προθεσμίας σχετικά με την κατάθεση τραγουδιών στην ΕΡΤ για τον εθνικό τελικό, από τον οποίο θα προκύψει η συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision 2026.

Την Παρασκευή (24/10), η εκπομπή «Buongiorno» αποκάλυψε ορισμένα από τα ονόματα που σκοπεύουν μέχρι τις 2 Νοεμβρίου, οπότε είναι και η τελική προθεσμία, να καταθέσουν το τραγούδι τους στην ΕΡΤ για τον εθνικό τελικό της Ελλάδας για τον μουσικό διαγωνισμό του 2026.

Επισημαίνεται ότι ο εθνικός τελικός της Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθεί την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, σε τρεις βραδιές – δύο ημιτελικούς και έναν τελικό.

Οι καλλιτέχνες:

Μαρσώ – Η εναλλακτική ποπ τραγουδοποιός που έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με τη φωνή και το προσωπικό της ύφος. Αν επιλεγεί, αναμένεται να φέρει έναν πιο “artistic” αέρα στη σκηνή της Eurovision.

Good Job Nicky – Το όνομα που κάθε χρόνο μπαίνει στη λίστα των φημών, με τη χαρακτηριστική φωνή και το indie-electro στυλ του.

Joanne – Η δυναμική τραγουδίστρια που μας έχει συνηθίσει σε pop παραγωγές με ευρωπαϊκό ήχο και νικήτρια του The Voice. Μια επιλογή που θα μπορούσε να συνδυάσει φωνή, εμφάνιση και σκηνική παρουσία.

Mikay – Νεανική παρουσία με έντονο TikTok following και φρέσκο ήχο, φέρνει το στοιχείο K-pop αλλά και της γενιάς Ζ στον ελληνικό τελικό.

Claydee – Ο απόλυτος hitmaker! Με δεκάδες διεθνείς επιτυχίες στο ενεργητικό του, η υποψηφιότητά του προκαλεί ήδη buzz στα social media.

Τάνια Μπρεάζου – Επιστρέφει δυναμικά στις συζητήσεις για τη Eurovision. Με εμπειρία από talent shows και ισχυρή σκηνική παρουσία, θεωρείται από τα πιο “σίγουρα χαρτιά”.

Zaf – Το φρέσκο πρόσωπο που φέρνει πιο μοντέρνο urban pop ήχο.

Charis Savva – Με κυπριακή καταγωγή και εμπειρία στη μουσική σκηνή, η Χάρις Σάββα φαίνεται να στοχεύει σε ένα πιο μελωδικό, συναίσθημα-πρώτα κομμάτι.

Mailan – Από τις πιο καλλιτεχνικές παρουσίες της λίστας, με indie αισθητική και διεθνές προφίλ, ίσως εκπλήξει ευχάριστα με κάτι διαφορετικό.

Πέννυ Μπαλτατζή – Η πιο “retro” παρουσία στη συγκεκριμένη λίστα! Με το μοναδικό της ύφος, θα μπορούσε να προσφέρει μια τελείως διαφορετική πινελιά στη φετινή ελληνική επιλογή.

Eurovision 2026: Τι ισχύει για την Κύπρο και τη Josephine

Η εκπομπή «Buongiorno» αποκάλυψε, επίσης, ότι η Josephine είναι σε συζητήσεις με το ΡΙΚ για την εκπροσώπηση της Κύπρου, αλλά δεν έχει «κλειδώσει» οριστικά η συμμετοχή της.

Έτσι, αναμένεται εντός των ημερών να υποβάλει την ολοκληρωμένη πρότασή της στο ΡΙΚ. Το ΡΙΚ εξετάζει και μία ακόμα «πολύ δυνατή συμμετοχή» από τον Γιώργο Περρή.