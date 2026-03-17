Ευλαμπία Ρέβη: Θηλάζει το μωράκι της μέσα στο αυτοκίνητο

Ευλαμπία Ρέβη: Όσα είπε στις «Αλήθειες με τη Ζήνα» για τη μητρότητα, τον θηλασμό και την καθημεριότηα με τον γιο της

Μέσω ανάρτησής της στο Instagram, η Ευλαμπία Ρέβη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους την πρώτη βόλτα με τον δύο μηνών γιο της. Στο τρυφερό στιγμιότυπο, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αποκαλύπτει το γλυκό απρόοπτο που της συνέβη, όταν χρειάστηκε να σταματήσει το αυτοκίνητο για να θηλάσει το μωράκι της.

Παράλληλα, έστειλε ένα αισιόδοξο και δυνατό μήνυμα προς όλες τις μητέρες:

Το… «τέλειο» caption: «Πρώτη “βόλτα” με το αυτοκίνητο…». Η πραγματικότητα: Μπορεί να μην πήγε όπως το είχα φανταστεί, αλλά αυτή είναι η μητρότητα, απρόβλεπτη. Το ότι σταμάτησα και φρόντισα το μωρό μου είναι μία γλυκιά υπενθύμιση πως κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, και αυτό είναι αρκετό. Και εννοείται ότι χρειάστηκε να αλλάξω και πάνα! (@eirinielenirevi, με έσωσες με το δώρο σου!)

«Βήμα-βήμα, λοιπόν, μαθαίνουμε μαζί και κάθε ημέρα είναι λίγο πιο εύκολη. 🤍 Μανούλα εκεί έξω… τα καταφέρνεις, ακόμα κι όταν νιώθεις πως όχι. Και κάτι άλλο: κάθε πρώτη φορά έχει τον φόβο της, αλλά στο τέλος θα δεις ότι δεν ήταν και κάτι τόσο σπουδαίο. Στο υπόσχομαι», έγραψε η νέα μαμά στη λεζάντα του post της.

Η Ευλαμπία έγινε μανούλα για πρώτη φορά στις 19 Ιανουαρίου και από τότε ζει μια όμορφη και πρωτόγνωρη καθημερινότητα. Ο μονάκριβος γιος της αποτελεί καρπό του έρωτά της με τον δημοσιογράφο σύζυγό της, Σωτήρη Σκουλούδη.