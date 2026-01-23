Ευλαμπία Ρέβη: Εξιτήριο από το μαιευτήριο - Δάκρυσε η Κατερίνα Καινούργιου

Η έξοδος της Ευλαμπίας Ρέβη από το μαιευτήριο και η συγκίνησή της για τον ερχομό του μωρού της / Βίντεο: Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η δημοσιογράφος Ευλαμπία Ρέβη, αφού το βράδυ της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, έγινε για πρώτη φορά μαμά, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.

Ευλαμπία Ρέβη: Γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι η δημοσιογράφος

Εκείνη και ο σύζυγός της, Σωτήρης Σκουλούδης, ζουν τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής τους, ενώ η δημοσιογράφος έκανε δηλώσεις κατά την έξοδό τους από το μαιευτήριο. 

Ευλαμπία Ρέβη: Εξιτήριο από το μαιευτήριο - Δάκρυσε η Κατερίνα Καινούργιου

Η ίδια χαρακτήρισε τις πρωτόγνωρες εμπειρίες που βιώνει ως «συγκλονιστικές», ευχαριστώντας για τις θερμές ευχές. Όπως δήλωσε λάμποντας από ευτυχία στα πλάνα που έδειξε η Super Κατερίνα«Είναι συγκλονιστικό αυτό που ζούμε. Συγκινούμαι αλήθεια. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Ήθελα πάρα πολύ να έρθει φυσιολογικά το μωράκι μας. Όλα έδειχναν ότι είναι καλά. Στο ραντεβού που κάναμε, είχα ανεβάσει πίεση και έκριναν ότι πρέπει να κάνουμε καισαρική. Ο θηλασμός είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Δεν έχουμε σκεφτεί ακόμα το όνομα».

Η Ευλαμπία Ρέβη για το τοξόπλασμα: «Ναι, είμαι έγκυος, ναι έχω γάτες»

Ο σύζυγος της Ευλαμπίας Ρέβη, Σωτήρης Σκουλούδης, εμφανώς περήφανος και χαρούμενος, δήλωσε από την πλευρά του: «Οι άντρες αργούμε λίγο να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν είναι το ίδιο εύκολο με τη γυναίκα, αλλά είναι μαγικό. Και μόνο που έχεις αυτό το πλασματάκι επάνω σου, που σου κουνιέται και κλαίει, είναι φοβερό. Υπάρχουν συζητήσεις για το όνομα, θα δούμε».

Το νέο μέλος της οικογένειας ζυγίζει 3.033 γραμμάρια και έχει ύψος 51 εκατοστά, με τους γονείς του να μην κρύβουν την ευτυχία τους από την πρώτη στιγμή που κράτησαν στην αγκαλιά τους τον γιο τους.

Ευλαμπία Ρέβη: Εξιτήριο από το μαιευτήριο - Δάκρυσε η Κατερίνα Καινούργιου

Η Κατερίνα Καινούργιου δεν έκρυψε τη συγκίνησή της στις δηλώσεις της 34χρονης δημοσιογράφου, με αποτέλεσμα να δακρύχει on air: «Συγκινήθηκα... Συγκινήθηκα γιατί νιώθω ότι είμαι πολύ κοντά στο να το βιώσω αυτό. Είδα την ευτυχία τους, τη χαρά τους... Όταν βλέπω μωράκια πια συγκινούμαι πολύ, παλαιότερα δεν ήμουν έτσι», σχολίασε η παρουσιάστρια Κατερίνα Καινούργιου.

.

 

