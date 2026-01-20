Ευλαμπία Ρέβη: Γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι η δημοσιογράφος

Yποδέχθηκε το πρώτο της παιδί

20.01.26 , 14:19 Ευλαμπία Ρέβη: Γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι η δημοσιογράφος
Πηγή: mothersblog.gr, Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Δείτε παλιότερες δηλώσεις της Ευλαμπίας Ρέβη στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μητέρα έγινε η Ευλαμπία Ρέβη, η οποία έφερε στον κόσμο τον καρπό του έρωτά της με τον δημοσιογράφο Σωτήρη Σκουλούδη.

Η Ευλαμπία Ρέβη έγινε γνωστή μέσα από τα δελτία ειδήσεων του OPEN

Η Ευλαμπία Ρέβη έγινε γνωστή μέσα από τα δελτία ειδήσεων του OPEN /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Σύμφωνα με το mothersblog.gr, το ζευγάρι υποδέχθηκε το πρώτο του παιδάκι, ένα υγιέστατο αγοράκι, γεμίζοντας χαρά την οικογένεια και τους κοντινούς του ανθρώπους. Το μωρό ήρθε στον κόσμο πριν από λίγες ώρες με καισαρική τομή, ζυγίζοντας 3.033 γραμμάρια, με ύψος τα 51 εκατοστά.

Η Ευλαμπία Ρέβη για το τοξόπλασμα: «Ναι, είμαι έγκυος, ναι έχω γάτες»

Ανάρτηση της Ευλαμπίας Ρέβη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της

Μητέρα και μωρό είναι καλά στην υγεία τους κι απολαμβάνουν τις τρυφερές πρώτες ώρες μαζί, με τον πατέρα να μην κρύβει τη συγκίνησή του.

Ευλαμπία Ρέβη: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της

Το ζευγάρι είχε μοιραστεί με τους φίλους και τους followers του στα social media στιγμές από το baby shower που διοργάνωσε ο Σωτήρης λίγο πριν τον τοκετό, δείχνοντας τη ζεστή ατμόσφαιρα και την αγάπη που περιέβαλε την οικογένεια πριν τον ερχομό του μικρού.

Η Ευλαμπία Ρέβη με τον Σωτήρη Σκουλούδη

Η Ευλαμπία Ρέβη με τον Σωτήρη Σκουλούδη /Φωτογραφία Instagram

Η κοινή ανακοίνωση της εγκυμοσύνης τους είχε γίνει με έναν ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο, όταν οι δύο δημοσιογράφοι έγραψαν πως αυτό που ζουν μαζί «είναι το μεγαλύτερο ρεπορτάζ της ζωής μας», υπογραμμίζοντας τη σημασία της στιγμής για αυτούς.

