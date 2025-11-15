Βορίζια: «Υπήρξε συμπλοκή και πριν ένα χρόνο, αλλά έγινε σασμός»

Τι είπε ο πατέρας του Φανούρη Καργάκη για το μακελειό στα Βορίζια - Βίντεο ΕΡΤ

Συνεχίζονται οι έρευνες για το μακελειό που σημειώθηκε στα Βορίζια, με θύματα έναν 39χρονο και μια 56χρονη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο κάδρο βρίσκεται ένα ακόμα άτομο, που θεωρείται ότι είναι αυτός που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Την ίδια ώρα οι γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη μίλησαν στη δημόσια τηλεόραση και έδωσαν τη δική τους εκδοχή για το τι συνέβη τη μοιραία μέρα του μακελειού.

Όπως ισχυρίστηκαν, τα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη έστησαν ενέδρα θανάτου στον γιο τους και ότι ο ίδιος δεν οπλοφορούσε.

Αποκάλυψαν μάλιστα ότι πριν από ένα χρόνο είχε γίνει άλλη μία συμπλοκή ανάμεσα στις οικογένειας, η οποία όμως δεν έφτασε ποτέ στην αστυνομία γιατί έγινε σασμός.

«Ο γιος μου μπήκε στο χωριό. Δεν ήθελε ούτε ιστορία, ούτε τίποτα. Έτρεχε να ταΐσει τα πρόβατα και το ευτύχημα είναι ότι τα δύο κοπέλια του είχαν πυρετό και δεν τα πήρε. Του είχαν στήσει ενέδρα και πυροβολούσαν από γύρω γύρω. Βγαίνουν οι τηλεοράσεις και λένε ότι ανταπέδιδαν με πυροβολισμούς. Αυτά είναι όλα ψέματα», ανέφερε ο πατέρας του Φανούρη Καργάκη.

Όπως είπε, μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη είχαν αρχίσει από το πρωί να πυροβολούν σε σπίτια της δικής τους οικογένειας ενώ όπως τόνισε, δεν βρήκε όπλο όταν έβγαλε το γιο του από το αυτοκίνητό του.

Βορίζια: Η συμπλοκή πριν ένα χρόνο

Όσον αφορά στη συμπλοκή, που όπως είπε ο πατέρας του 39χρονου είχε γίνει πριν από ένα χρόνο, αποκάλυψε ότι και πάλι είχαν συγκρουστεί μέλη των δύο οικογενειών σε ένα γλέντι. Τότε όμως μπήκαν στη μέση μεσίτες κι έκαναν σασμό, με αποτέλεσμα να μην ενημερωθεί η αστυνομία για το συμβάν.

«Στον ίδιο τόπο που σκότωσαν τον γιο μου, μαχαίρωσαν τον εγγονό μου και μπήκαν μεσίτες να μας βάλουν να τα φτιάξουμε, να μην πάμε στην αστυνομία», είπε ο πατέρας του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος πρόσθεσε ότι η συμφωνία καταπατήθηκε από την άλλη πλευρά.

Βορίζια: «Δεν απειλούμε. Να λήξει η τραγωδία», λέει η οικογένεια Φραγκιαδάκη

Από την πλευρά του ο αδελφός της 56χρονης νεκρής, Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, επανέλαβε ότι μέλη της οικογένειας Καργάκη άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ στην αιματηρή συμπλοκή στο χωριό.

«Ούτε απειλούμε, ούτε τίποτα. Θέλουμε να καταλαγιάσει το πράγμα, να λήξει αυτή η τραγωδία, αν θέλουν κι αυτοί», είπε ο Γιάννης Φραγκιαδάκης στην ΕΡΤ.

Περιγράφοντας τι συνέβη τη μοιραία μέρα, σημείωσε: «Είχαμε πάει στο σπίτι του ανιψιού μου. Το είχαν ανατινάξει. Κατεβήκαμε στο κάτω χωριό. Πέρασε ένας με αμάξι, ο άλλος από πάνω με το καλάζνικοφ, ένα – δύο καλάζνικοφ και φτάσαμε εδώ στη σκάλα να κατεβούμε στο σπίτι μας όταν πρόλαβε ο άλλος στο δρόμο και έγινε ότι έγινε».