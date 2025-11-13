Βορίζια: Η στιγμή που η σύζυγος του Καργάκη μαθαίνει για τη δολοφονία του

Βίντεο από την ημέρα των πυροβολισμών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.11.25 , 23:26 Δημήτρης Ζήκος: Η καταγωγή, το επάγγελμα και ο έρωτας με τη Στέλλα
13.11.25 , 23:18 Συνετρίβη τουρκικό πυροσβεστικό αεροσκάφος που πετούσε στην Κροατία
13.11.25 , 23:11 Χρήστος Σαντικάι: «Η Λάουρα Νάργες ήταν το celebrity crush μου!»
13.11.25 , 22:49 Σμαράγδα Καρύδη για Θοδωρή Αθερίδη: «Δεν έδεσα τον γάιδαρό μου»
13.11.25 , 22:35 First Dates - Τζουλιάνα & Δημήτρης: Ποιος δε θα έβγαινε δεύτερο ραντεβού;
13.11.25 , 22:30 First Dates: Θα βγουν δεύτερο ραντεβού Θάνος & Αργύρης;
13.11.25 , 22:19 Κλήρωση Τζόκερ 13/11/25: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
13.11.25 , 22:10 Άσκηση «Ωρίων 2025»: Για πρώτη φορά δοκιμάστηκαν drones - καμικάζι
13.11.25 , 22:05 First Dates - Πέτρος & Χριστίνα: Θα βγουν δεύτερο ραντεβού;
13.11.25 , 21:57 Καληφώνη - Μάστορας: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους
13.11.25 , 21:35 First Dates: Ο Δημήτρης έφερε δώρο στο πρώτο ραντεβού!
13.11.25 , 21:30 First Dates: Η Τζουλιάνα ήρθε για να γνωρίσει τον έρωτα της ζωής της!
13.11.25 , 21:28 Σταμάτης Μαλέλης: Υπερήφανος μπαμπάς - Η κόρη του Δέσποινα πήρε πτυχίο!
13.11.25 , 21:28 Άγιος Δημήτριος: Διαρρήκτες τραυμάτισαν αστυνομικούς σε καταδίωξη!
13.11.25 , 21:20 First Dates: Η πρώτη γνωριμία του Θάνου με τον Αργύρη!
Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο
Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Βορίζια: Η στιγμή που η σύζυγος του Καργάκη μαθαίνει για τη δολοφονία του
Βορίζια: «Πότε θα μεγαλώσεις να πάρεις εκδίκηση;»
Λάρισα: Το μηχάνημα που μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου για τη 49χρονη
Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια - Τι του είπε για το παιδί του
«Ο σύζυγός μου διαγνώστηκε με καρκίνο έναν χρόνο μετά τον γάμο μας»
Άγιος Δημήτριος: Διαρρήκτες τραυμάτισαν αστυνομικούς σε καταδίωξη!
Κλήρωση Τζόκερ 13/11/25: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
First Dates - Τζουλιάνα & Δημήτρης: Ποιος δε θα έβγαινε δεύτερο ραντεβού;
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Star αποκαλύπτει για πρώτη φορά συγκλονιστικά βίντεο και φωτογραφίες από τη φονική συμπλοκή στα Βορίζια, ρίχνοντας φως στις δραματικές τελευταίες στιγμές του Φανούρη Καργάκη. Στο αποκλειστικό ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου και του Αλέξανδρου Γύγου, παρουσιάζονται καρέ-καρέ η τελευταία του διαδρομή, οι τραυματισμοί των κατηγορούμενων Φραγκιαδάκηδων και ένα φωτογραφικό ντοκουμέντο από τη στιγμή της τραγωδίας, με άνδρα να κρατά όπλο στα χέρια του.

Βορίζια: «Πότε θα μεγαλώσεις να πάρεις εκδίκηση;»

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star, φαίνεται το αυτοκίνητο του Φανούρη Καργάκη να βγαίνει από το σπίτι του με την όπισθεν και να κατευθύνεται με ταχύτητα προς το σημείο της συμπλοκής. Λίγα λεπτά αργότερα, ο 39χρονος έπεσε νεκρός. Αυτή ήταν η τελευταία του διαδρομή, λίγο πριν το αιματηρό επεισόδιο που συγκλόνισε την Κρήτη.

Βορίζια: Ποιος έδωσε εντολή και ποιος έφτιαξε τη βόμβα - Η άκρη του νήματος

Βορίζια

Αυτοκίνητο Φανούρη Καργάκη - Βορίζια

Λίγο αργότερα, φαίνεται η σύζυγος του Φανούρη να βγαίνει πανικόβλητη από το σπίτι και να τρέχει προς το σημείο που έγινε το μακελειό, μόλις ειδοποιείται πως ο άντρας της έχει τραυματιστεί. Όταν έφτασε, αντίκρισε την ανείπωτη τραγωδία.

Βορίζια: Η στιγμή που η σύζυγος Καργάκη μαθαίνει για τους πυροβολισμούς

Σύζυγος Φανούρη Καργάκη

Βορίζια: Το λευκό αγροτικό που μετέφερε τον νεκρό

Λίγη ώρα αργότερα, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν ένα λευκό αγροτικό να τρέχει στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Ανήκει σε μέλος της οικογένειας Καργάκη που είχε φτάσει στο σημείο.

Στην καρότσα του οχήματος βρισκόταν το σώμα του Φανούρη, ενώ ένας άντρας προσπαθεί να του προσφέρει βοήθεια – μια εικόνα σπαρακτική που μαρτυρά το χάος των στιγμών.

Βορίζια - Πυροβολισμοί

Επίσης, το Star έφερε στο φως και μια αποκλειστική φωτογραφία-ντοκουμέντο από τη φονική συμπλοκή. Σε αυτή διακρίνονται δύο άνδρες με μαύρα ρούχα, ο ένας εκ των οποίων κρατά όπλο στα χέρια του και φαίνεται να συνομιλεί με τον άλλο, δείχνοντας προς συγκεκριμένο σημείο.
Πρόκειται για στιγμιότυπο-κλειδί που εξετάζεται από τις αρχές.

Σε άλλες φωτογραφίες φαίνονται για πρώτη φορά τα τραύματα των κατηγορούμενων Φραγκιαδάκηδων σε πόδια και χέρια.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν κατασχέσει τα μαύρα, σκισμένα ρούχα που φορούσαν οι εμπλεκόμενοι κατά τη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής.
Τα ευρήματα αυτά θεωρούνται κρίσιμα στοιχεία για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΟΡΙΖΙΑ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
 |
ΒΕΝΤΕΤΑ
 |
ΦΑΝΟΥΡΗΣ ΚΑΡΓΑΚΗΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top