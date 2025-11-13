Βορίζια: Η στιγμή που η σύζυγος του Καργάκη μαθαίνει για τη δολοφονία του

Το Star αποκαλύπτει για πρώτη φορά συγκλονιστικά βίντεο και φωτογραφίες από τη φονική συμπλοκή στα Βορίζια, ρίχνοντας φως στις δραματικές τελευταίες στιγμές του Φανούρη Καργάκη. Στο αποκλειστικό ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου και του Αλέξανδρου Γύγου, παρουσιάζονται καρέ-καρέ η τελευταία του διαδρομή, οι τραυματισμοί των κατηγορούμενων Φραγκιαδάκηδων και ένα φωτογραφικό ντοκουμέντο από τη στιγμή της τραγωδίας, με άνδρα να κρατά όπλο στα χέρια του.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star, φαίνεται το αυτοκίνητο του Φανούρη Καργάκη να βγαίνει από το σπίτι του με την όπισθεν και να κατευθύνεται με ταχύτητα προς το σημείο της συμπλοκής. Λίγα λεπτά αργότερα, ο 39χρονος έπεσε νεκρός. Αυτή ήταν η τελευταία του διαδρομή, λίγο πριν το αιματηρό επεισόδιο που συγκλόνισε την Κρήτη.

Λίγο αργότερα, φαίνεται η σύζυγος του Φανούρη να βγαίνει πανικόβλητη από το σπίτι και να τρέχει προς το σημείο που έγινε το μακελειό, μόλις ειδοποιείται πως ο άντρας της έχει τραυματιστεί. Όταν έφτασε, αντίκρισε την ανείπωτη τραγωδία.

Βορίζια: Το λευκό αγροτικό που μετέφερε τον νεκρό

Λίγη ώρα αργότερα, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν ένα λευκό αγροτικό να τρέχει στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Ανήκει σε μέλος της οικογένειας Καργάκη που είχε φτάσει στο σημείο.

Στην καρότσα του οχήματος βρισκόταν το σώμα του Φανούρη, ενώ ένας άντρας προσπαθεί να του προσφέρει βοήθεια – μια εικόνα σπαρακτική που μαρτυρά το χάος των στιγμών.

Επίσης, το Star έφερε στο φως και μια αποκλειστική φωτογραφία-ντοκουμέντο από τη φονική συμπλοκή. Σε αυτή διακρίνονται δύο άνδρες με μαύρα ρούχα, ο ένας εκ των οποίων κρατά όπλο στα χέρια του και φαίνεται να συνομιλεί με τον άλλο, δείχνοντας προς συγκεκριμένο σημείο.

Πρόκειται για στιγμιότυπο-κλειδί που εξετάζεται από τις αρχές.

Σε άλλες φωτογραφίες φαίνονται για πρώτη φορά τα τραύματα των κατηγορούμενων Φραγκιαδάκηδων σε πόδια και χέρια.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν κατασχέσει τα μαύρα, σκισμένα ρούχα που φορούσαν οι εμπλεκόμενοι κατά τη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής.

Τα ευρήματα αυτά θεωρούνται κρίσιμα στοιχεία για την εξέλιξη της υπόθεσης.

