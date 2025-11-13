Βορίζια: «Πότε θα μεγαλώσεις να πάρεις εκδίκηση;»

Φόβοι για νέο κύκλο αίματος

13.11.25 , 18:19 Βορίζια: «Πότε θα μεγαλώσεις να πάρεις εκδίκηση;»
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Στέφανος Ρεπάνης)
Φόβοι ότι ο κύκλος του αίματος θα παρεμείνει ανοιχτός στα Βορίζια / Βίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέα στοιχεία βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Κρήτη και ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια, δε λείπουν οι φωνές που καλλιεργούν το μίσος, ακόμη και μέσα στις ίδιες τις οικογένειες.

Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος ανιψιός του Καργάκη για τη βόμβα

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν μάρτυρες στην εκπομπή Live News, γονείς απευθύνονται στα ανήλικα παιδιά τους, ρωτώντας τα προκλητικά πότε θα μεγαλώσουν για να πάρουν εκδίκηση!

Boρίζια: Γυναίκα που σώθηκε από θαύμα από τα πυρά μιλά πρώτη φορά

Η φράση αυτή έχει προκαλέσει ανατριχίλα στις αρχές, καθώς δείχνει πως ο κύκλος της βίας και της εκδίκησης κινδυνεύει να συνεχιστεί, αυτή τη φορά μέσα από τις επόμενες γενιές.

Βορίζια: Ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη στο επίκεντρο

Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθεί ο 23χρονος άνδρας που έχει συλληφθεί για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που αποτέλεσε την αφετηρία του τραγικού περιστατικού.

Ο νεαρός, ανιψιός του 39χρονου θύματος, Φανούρη Φραγκάκη, μετέβη το πρωί στα δικαστήρια Ηρακλείου ζητώντας προθεσμία για να απολογηθεί. Είχε συλληφθεί στο κοιμητήριο του χωριού, την ώρα που η οικογένειά του βρισκόταν εκεί για να ανάψει κερί στον τάφο του 39χρονου.

Η συνήγορος του 23χρονου υποστηρίζει ότι ο πελάτης της δεν έχει καμία γνώση ή σχέση με εκρηκτικά, ενώ ισχυρίζεται ότι το επίμαχο βράδυ βρισκόταν σε γαμήλιο γλέντι και όχι κοντά στο σημείο της έκρηξης.

Ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δύο κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει το αγροτικό όχημα του 23χρονου να κινείται κοντά στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη.

Στο υλικό φέρεται να φαίνεται ο ίδιος να κατεβαίνει από το αυτοκίνητο και να βγάζει κάτι από το πορτ μπαγκάζ, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες των αρχών.

Bορίζια: Οι έρευνες για τον κατασκευαστή της βόμβας

Ένα από τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία είναι ότι η βόμβα κατασκευάστηκε με τη βοήθεια κρατούμενου, ο οποίος φέρεται να γνώριζε καλά από εκρηκτικούς μηχανισμούς. Σύμφωνα με αυτό το ενδεχόμενο, ο πατέρας του 23χρονου, γνωστός στην περιοχή ως «Κούνελος», φέρεται να είχε έρθει σε επαφή μαζί του μέσα από τη φυλακή.

Ο πατέρας του 23χρονου κρατείται για υπόθεση ζωοκλοπών, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν προφυλακιστεί και ο μεγαλύτερος γιος του, 24 ετών, καθώς και ένας ξάδελφος της οικογένειας.

Σημειώνεται ότι το σπίτι του 23χρονου βρίσκεται σε μικρή απόσταση από εκείνο όπου σημειώθηκε η έκρηξη. Οι αρχές διαθέτουν μαρτυρίες κατοίκων που επιβεβαιώνουν ότι τον είδαν να κινείται πεζός στην περιοχή το ίδιο βράδυ, ενώ το βιντεοληπτικό υλικό θεωρείται καθοριστικό για τη συνέχεια της έρευνας.

 

