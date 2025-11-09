Βορίζια: Προφυλακίστηκαν τα τρία κατηγορούμενα αδέρφια Φραγκιαδάκη

Τα τρία αδέρφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη που κατηγορούνται για το φονικό στα Βορίζια πήραν τον δρόμο για τη φυλακή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR, τα τρία αδέρφια απολογήθηκαν εκτάκτως σήμερα. Οι απολογίες τους δόθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, παρουσία των τριών δικηγόρων των κατηγορουμένων.

Πήγε εκεί η ανακρίτρια και τους πήρε σήμερα την απολογία τους, καθώς ήταν προγραμματισμένο για αύριο, όμως, για λόγους ασφαλείας, έκριναν ότι έπρεπε να γίνει σήμερα και να γίνει στη διεύθυνση Ηρακλείου. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τι ισχυρίστηκαν κατά τις απολογίες τους.

Η μόνη πληροφορία που υπάρχει είναι ότι λένε ότι δεν πυροβόλησαν εκείνοι και δεν είχαν όπλα. Αναμένουμε τώρα και περισσότερα στοιχεία. Αν είπαν λεπτομέρειες για το αιματηρό περιστατικό του Σαββάτου. Και να δούμε τα όσα έχουν πει, πώς δένουν με τα υπόλοιπα ή αν πέφτουν σε κάποιες αντιφάσεις και θα οδηγήσουν και άλλους εισαγωγικά στα δικαστήρια.