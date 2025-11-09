Βορίζια: Προφυλακίστηκαν τα τρία κατηγορούμενα αδέρφια Φραγκιαδάκη

Απολογήθηκαν εκτάκτως για λόγους ασφαλείας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.11.25 , 23:15 IQ 160: Η Πηνελόπη Μουρίκη ταξίδεψε πίσω στο 1885!
09.11.25 , 23:07 Σλοβακία: Νέα σύγκρουση τρένων – Αναφορές για πολλούς τραυματίες
09.11.25 , 23:02 Βορίζια: Το μαχαίρωμα πριν έναν χρόνο στο ίδιο σημείο της τραγωδίας
09.11.25 , 23:00 Τα Φαντάσματα: Η Τασούλα θέλει να πάρει τον Χάρη από το αρχοντικό
09.11.25 , 23:00 IQ 160: Η κασέτα του θύματος από το μακρινό 1975!
09.11.25 , 22:25 Κλήρωση Τζόκερ 9/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 1.000.000 ευρώ
09.11.25 , 22:18 Βορίζια: Με Παιδοψυχολόγους Ανοίγουν Τα Σχολεία
09.11.25 , 22:02 Βορίζια: Προφυλακίστηκαν τα τρία κατηγορούμενα αδέρφια Φραγκιαδάκη
09.11.25 , 21:55 Τα Φαντάσματα: «Το σπίτι είναι στοιχειωμένο... τελεία και παύλα»
09.11.25 , 21:38 Υπό Το Άγρυπνο Βλέμμα Της Αστυνομίας Το Μνημόσυνο Του Φανούρη Καργάκη
09.11.25 , 21:10 Τα Φαντάσματα: Η Μαρίνα υποδέχεται... την πεθερά της!
09.11.25 , 20:55 Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
09.11.25 , 20:31 Έγκυος η Κατερίνα Καινούργιου - Το συγκινητικό post με φουσκωμένη κοιλίτσα
09.11.25 , 20:17 Από τα καλλιτεχνικά, στην Εκκλησία: «Πουλούσε ναρκωτικά μέσα στον ναό»
09.11.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Δύσκολα τα «Συνώνυμα» για τη Μαρίνα - Για εσένα;
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Έγκυος η Κατερίνα Καινούργιου - Το συγκινητικό post με φουσκωμένη κοιλίτσα
Νότης Σφακιανάκης: Γιατί δε βρέθηκε στο τελευταίο «αντίο» της συζύγου του
Κλήρωση Τζόκερ 9/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 1.000.000 ευρώ
Πώς να φτιάξετε πεντανόστιμη τυρόπιτα με κανταΐφι και τρία τυριά
Η Μουτίδου απαντάει για τον Γκλέτσο: «Δέχθηκα προσωπική λεκτική κακοποίηση»
Βορίζια: Το μαχαίρωμα πριν έναν χρόνο στο ίδιο σημείο της τραγωδίας
Από τα καλλιτεχνικά, στην Εκκλησία: «Πουλούσε ναρκωτικά μέσα στον ναό»
Βορίζια: Προφυλακίστηκαν τα τρία κατηγορούμενα αδέρφια Φραγκιαδάκη
Σλοβακία: Νέα σύγκρουση τρένων – Αναφορές για πολλούς τραυματίες
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR / Προφυλακίστηκαν τα κατηγορούμενα αδέρφια Φραγκιαδάκη (9/11/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα τρία αδέρφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη που κατηγορούνται για το φονικό στα Βορίζια πήραν τον δρόμο για τη φυλακή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR, τα τρία αδέρφια απολογήθηκαν εκτάκτως σήμερα. Οι απολογίες τους δόθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, παρουσία των τριών δικηγόρων των κατηγορουμένων.

Βορίζια: Αναζητούνται στον Ψηλορείτη ο οπλισμός και δύο Φραγκιαδάκηδες

Πήγε εκεί η ανακρίτρια και τους πήρε σήμερα την απολογία τους, καθώς ήταν προγραμματισμένο για αύριο, όμως, για λόγους ασφαλείας, έκριναν ότι έπρεπε να γίνει σήμερα και να γίνει στη διεύθυνση Ηρακλείου. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τι ισχυρίστηκαν κατά τις απολογίες τους. 

Βορίζια: Φιλικές οι σχέσεις Φραγκιαδάκηδων - Καργάκηδων ως πριν λίγες μέρες

Η μόνη πληροφορία που υπάρχει είναι ότι λένε ότι δεν πυροβόλησαν εκείνοι και δεν είχαν όπλα. Αναμένουμε τώρα και περισσότερα στοιχεία. Αν είπαν λεπτομέρειες για το αιματηρό περιστατικό του Σαββάτου. Και να δούμε τα όσα έχουν πει, πώς δένουν με τα υπόλοιπα ή αν πέφτουν σε κάποιες αντιφάσεις και θα οδηγήσουν και άλλους εισαγωγικά στα δικαστήρια. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΒΟΡΙΖΙΑ
 |
ΚΡΗΤΗ
 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 |
ΒΕΝΤΕΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top