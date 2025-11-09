Βορίζια: Αναζητούνται στον Ψηλορείτη ο οπλισμός και δύο Φραγκιαδάκηδες

Τη Δευτέρα απολογούνται πέντε από τους επτά κατηγορούμενους για το μακελειό στα Βορίζια. Στο μεταξύ, οι αρχές αναζητούν στις φυλακές Αλικαρνασσού τον εντολέα της βόμβας στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ενώ «χτενίζουν» την περιοχή κοντά στον Ψηλορείτη για τον εντοπισμό των όπλων.

Μια πλήρως εξοπλισμένη διμοιρία της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας αναχώρησε από την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου σήμερα το πρωί, πέρασε από τα Βορίζια και κατευθύνθηκε προς τον Ψηλορείτη.

Αστυνομικές δυνάμεις μετά το μακελειό στα Βορίζια/ Eurokinissi ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

Εκεί εκτός από τις έρευνες για τον οπλισμό, αναζητά και δύο μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, τα οποία μετά το αιματηρό επεισόδιο δεν έμειναν στο χωριό, αλλά ανέβηκαν στον Ψηλορείτη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Έχουν επικοινωνήσει με τις οικογένειές τους, όμως η αστυνομία τους αναζητά για να καταθέσουν τη δική τους μαρτυρία. Σημειώνεται πως οι δύο άντρες δεν κατηγορούνται ούτε υπάρχει καμία μαρτυρία εις βάρος τους.

Βορίζια: Ποιος «κρύβεται» πίσω από τη βόμβα στο σπίτι του Φραγκιαδάκη;

Άγνωστο παραμένει το ποιος έδωσε την εντολή, ποιος κατασκεύασε τη βόμβα και ποιος την τοποθέτησε στη μονοκατοικία μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, πράξη που πυροδότησε τις εξελίξεις στα Βορίζια.

Οι αρχές έστρεψαν τις έρευνες τους σε τρεις κρατούμενους από την οικογένεια Καργάκη και δύο συγκατούμενους τους στις φυλακές Αλικαρνασσού. Όμως και οι πέντε αρνούνται οποιαδήποτε συμμετοχή τους.

Η μονοκατοικία Φραγκιαδάκη μετά τη βόμβα/ Eurokinissi ΡΑΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Βορίζια: Τελέστηκαν τρισάγια στη μνήμη των δύο θυμάτων - Ανοίγουν τα σχολεία αύριο

Μια εβδομάδα μετά το μακελειό στα Βορίζια, ανοίγουν αύριο τα σχολεία παρουσία παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι θα παραμείνουν στο χωριό το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Γωγώς Αποστολάκη στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, τελέστηκαν τα τρισάγια στη μνήμη των δύο θυμάτων από το μακελειό. Η οικογένεια της Ευαγγελίας Φουντεδάκη τέλεσε τρισάγιο στον Αλικιανό Χανίων και η οικογένεια του Φανούρη Καργάκη τέλεσε τρισάγιο στα Βορίζια.

Ο ιερέας του χωριού κάλεσε σε συμπόρευση τους συγχωριανούς μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας στα Βορίζια.

H εκκλησία στα Βορίζια Ηρακλείου / Eurokinissi ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

«Να επικρατήσει η ειρήνη, η συμπόρευση, η σύνεση ναντι της βιαιότητας. Καλούμε όλους σε συμπόρευση, αυτοκριτική και αυτοσυγκράτηση, ώστε να πορευόμαστε στον αγώνα της ζωής ειρηνικά», ήταν μερικά από τα λόγια του ιερέα.

