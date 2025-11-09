Βορίζια: Αναζητούνται στον Ψηλορείτη ο οπλισμός και δύο Φραγκιαδάκηδες

Τη Δευτέρα απολογούνται πέντε από τους επτά κατηγορούμενους για το μακελειό στα Βορίζια. Στο μεταξύ, οι αρχές αναζητούν στις φυλακές Αλικαρνασσού τον εντολέα της βόμβας στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ενώ «χτενίζουν» την περιοχή κοντά στον Ψηλορείτη για τον εντοπισμό των όπλων.
Βορίζια: Φιλικές οι σχέσεις Φραγκιαδάκηδων - Καργάκηδων ως πριν λίγες μέρες
Μια πλήρως εξοπλισμένη διμοιρία της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας αναχώρησε από την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου σήμερα το πρωί, πέρασε από τα Βορίζια και κατευθύνθηκε προς τον Ψηλορείτη.
Εκεί εκτός από τις έρευνες για τον οπλισμό, αναζητά και δύο μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, τα οποία μετά το αιματηρό επεισόδιο δεν έμειναν στο χωριό, αλλά ανέβηκαν στον Ψηλορείτη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Έχουν επικοινωνήσει με τις οικογένειές τους, όμως η αστυνομία τους αναζητά για να καταθέσουν τη δική τους μαρτυρία. Σημειώνεται πως οι δύο άντρες δεν κατηγορούνται ούτε υπάρχει καμία μαρτυρία εις βάρος τους.
Βορίζια: Ποιος «κρύβεται» πίσω από τη βόμβα στο σπίτι του Φραγκιαδάκη;
Άγνωστο παραμένει το ποιος έδωσε την εντολή, ποιος κατασκεύασε τη βόμβα και ποιος την τοποθέτησε στη μονοκατοικία μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, πράξη που πυροδότησε τις εξελίξεις στα Βορίζια.
Βορίζια: Στην ανακρίτρια κρατούμενοι συγγενείς του 39χρονου θύματος
Οι αρχές έστρεψαν τις έρευνες τους σε τρεις κρατούμενους από την οικογένεια Καργάκη και δύο συγκατούμενους τους στις φυλακές Αλικαρνασσού. Όμως και οι πέντε αρνούνται οποιαδήποτε συμμετοχή τους.
Βορίζια: Τελέστηκαν τρισάγια στη μνήμη των δύο θυμάτων - Ανοίγουν τα σχολεία αύριο
Μια εβδομάδα μετά το μακελειό στα Βορίζια, ανοίγουν αύριο τα σχολεία παρουσία παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι θα παραμείνουν στο χωριό το επόμενο διάστημα.
Βορίζια: «Ήμασταν δέκα άνδρες και δεν μπορέσαμε να σώσουμε την αδελφή μου»
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Γωγώς Αποστολάκη στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, τελέστηκαν τα τρισάγια στη μνήμη των δύο θυμάτων από το μακελειό. Η οικογένεια της Ευαγγελίας Φουντεδάκη τέλεσε τρισάγιο στον Αλικιανό Χανίων και η οικογένεια του Φανούρη Καργάκη τέλεσε τρισάγιο στα Βορίζια.
Ο ιερέας του χωριού κάλεσε σε συμπόρευση τους συγχωριανούς μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας στα Βορίζια.
«Να επικρατήσει η ειρήνη, η συμπόρευση, η σύνεση ναντι της βιαιότητας. Καλούμε όλους σε συμπόρευση, αυτοκριτική και αυτοσυγκράτηση, ώστε να πορευόμαστε στον αγώνα της ζωής ειρηνικά», ήταν μερικά από τα λόγια του ιερέα.