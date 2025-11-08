Βορίζια: Στην ανακρίτρια κρατούμενοι συγγενείς του 39χρονου θύματος

Σε φυλακές εκτός Κρήτης οι δύο τραυματίες, που προφυλακίστηκαν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.11.25 , 17:31 Παίκτης-έκπληξη: Η καλύτερη καλοκαιρινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ
08.11.25 , 17:23 Έρχεται κύμα κακοκαιρίας – Ποιες περιοχές θα «χτυπήσουν» οι ισχυρές βροχές
08.11.25 , 17:15 Διαζύγιο για Δέσποινα Καμπούρη & Βαγγέλη Ταρασιάδη: «Δεν είμαστε πια μαζί»
08.11.25 , 16:41 Μαθητής κατέρρευσε από χρήση ναρκωτικών μέσα στο σχολείο
08.11.25 , 16:30 Ναταλία Γερμανού σε Χρήστο Μάστορα: «Ο αναμάρτητος ας μας πυροβολήσει»
08.11.25 , 14:57 Κόρα Καρβούνη: «Μου είπε ο Μπράτης: "Σταμάτα να κλαις, έχεις πρηστεί"»
08.11.25 , 14:34 Βορίζια: Στην ανακρίτρια κρατούμενοι συγγενείς του 39χρονου θύματος
08.11.25 , 14:16 Εντολή, της Διδώς Σωτηρίου - 2ος χρόνος στο Θέατρο Noūs - Creative space
08.11.25 , 13:57 Ελίζα Σκολίδη: Το έγραψα στο ημερολόγιο στα 15 - Ήξερα ότι θα γίνω ηθοποιός
08.11.25 , 12:50 Επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους- Οι δικαιούχοι και η ημερομηνία πληρωμής
08.11.25 , 12:48 Ο Στράτος Διονυσίου πέθανε σε ταξί, έξω από τους στύλους του Ολυμπίου Διός
08.11.25 , 12:45 Άρης Αντωνόπουλος: «Έφτασα σε πολύ άσχημο επίπεδο - Έχασα αγαπημένο φίλο»
08.11.25 , 12:30 Ολυμπιακός: Ανατροπή με Πιρόλα! Ποια Ρόμα και Μίλαν; Σενάριο εκτόξευσης
08.11.25 , 12:08 Απόστολος Γκλέτσος σε Σίσσυ Χρηστίδου: «Μου στήσατε παγίδα! Είστε παιδάκια»
08.11.25 , 11:58 Ισχυρές βροχές & καταιγίδες: Η Δυτική Ελλάδα στο επίκεντρο της κακοκαιρίας
Διαζύγιο για Δέσποινα Καμπούρη & Βαγγέλη Ταρασιάδη: «Δεν είμαστε πια μαζί»
Πώς να φτιάξετε πεντανόστιμη τυρόπιτα με κανταΐφι και τρία τυριά
Μία διαφορετική συνταγή για μπριζόλες που «λιώνουν» στο στόμα
Έρχεται κύμα κακοκαιρίας – Ποιες περιοχές θα «χτυπήσουν» οι ισχυρές βροχές
Έρωτες που «γεννήθηκαν» στην τηλεόραση! - Πόσοι κράτησαν στον χρόνο;
Ναταλία Γερμανού σε Χρήστο Μάστορα: «Ο αναμάρτητος ας μας πυροβολήσει»
Κόρα Καρβούνη: «Μου είπε ο Μπράτης: "Σταμάτα να κλαις, έχεις πρηστεί"»
Μαθητής κατέρρευσε από χρήση ναρκωτικών μέσα στο σχολείο
Κίλι Σφακιανάκη: Τα τραγούδια που θα ακουστούν, πριν την αποτέφρωση
Ντίμης Κρίτσας: Πέθανε πλήρης ημερών ο διάσημος Έλληνας σχεδιαστής
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Βορίζια: Oι τελευταίες εξελίξεις για το μακελειό / ρεπορτάζ Γωγώς Αποστολάκη στο Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δύο παράλληλες έρευνες είναι σε εξέλιξη στα Βορίζια, η μία για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό και η δεύτερη για την έκρηξη με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, η οποία αποτέλεσε το έναυσμα του μακελειού. 

Βορίζια: Το ύποπτο εύρημα που εξετάζουν τα εγκληματολογικά εργαστήρια

Σήμερα, νωρίς το πρωί οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, τα οποία έχουν προφυλακιστεί για υπόθεση ζωοκλοπής από τον περασμένο Σεπτέμβριο. 

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αδελφό του 39χρονου νεκρού, τον ανιψιό και τον γαμπρό του, οι οποίοι κλήθηκαν από ανακρίτρια και εισαγγελέα για να ερευνηθεί πιθανή εμπλοκή τους στην τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων.

Βορίζια: Στην ανακρίτρια κρατούμενοι συγγενείς του 39χρονου θύματος

Λίγες μέρες νωρίτερα, είχε γίνει έρευνα στα κελιά τους, όπου βρέθηκαν τρία κινητά και αυτοσχέδια μαχαίρια. 

Βορίζια: Σε φυλακές εκτός Κρήτης οι δύο τραυματίες που προφυλακίστηκαν

Σε φυλακές εκτός Κρήτης και ειδικότερα στης Λάρισας και του Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι δύο τραυματίες του μακελειού στα Βορίζια που νοσηλεύονταν στο ΠΑΓΝΗ.

Οι δύο κατηγορούμενοι, που κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά την απολογία τους, μεταφέρθηκαν με πλοίο της γραμμής υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Ούτε οι οικογένειες τους δε γνώριζαν σε ποια φυλακή θα γινόταν η μεταγωγή τους, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Γωγώς Αποστολάκη στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star. 

Βορίζια: Στην ανακρίτρια κρατούμενοι συγγενείς του 39χρονου θύματος

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

Βορίζια: Οι δύο συλληφθέντες του βίντεο με το καλάσνικοφ μαζί σε γλέντια

Bορίζια: Αρνείται τη συμμετοχή του ο 48χρονος- «Δεν πυροβόλησα και δεν έχω όπλο»

Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγήθηκε και ο 48χρονος, που συνελήφθη την Πέμπτη, ως το δεύτερο άτομο που φέρεται να πυροβολούσε μαζί με τον γαμπρό του Φανούρη Καργάκη.

Βορίζια: Στην ανακρίτρια κρατούμενοι συγγενείς του 39χρονου θύματος

Ο άνδρας που σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας αρνήθηκε τα πάντα. 

Βορίζια: Στην ανακρίτρια κρατούμενοι συγγενείς του 39χρονου θύματος

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Γωγώς Αποστολάκη στο Star , φέρεται να υποστήριξε ότι: «Δεν έχω ανάγκη τα όπλα, δεν πυροβόλησα και δεν έχω όπλο».

Βορίζια: Φιλικές οι σχέσεις Φραγκιαδάκηδων - Καργάκηδων ως πριν λίγες μέρες

Βορίζια: Στην ανακρίτρια κρατούμενοι συγγενείς του 39χρονου θύματος

Στο μεταξύ, το Star κατέγραψε εικόνες από τις έρευνες στα ορεινά του χωριού Βορίζια. Έχουν επιστρατευτεί μέχρι και drones για τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό. Τα όπλα που πρέπει να βρεθούν είναι δύο 9άρια, μια καραμπίνα και το καλάσνικοφ.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΟΡΙΖΙΑ
 |
ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΤΕΟΙ
 |
ΦΥΛΑΚΕΣ
 |
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top