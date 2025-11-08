Βορίζια: Στην ανακρίτρια κρατούμενοι συγγενείς του 39χρονου θύματος

Βορίζια: Oι τελευταίες εξελίξεις για το μακελειό / ρεπορτάζ Γωγώς Αποστολάκη στο Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Δύο παράλληλες έρευνες είναι σε εξέλιξη στα Βορίζια, η μία για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό και η δεύτερη για την έκρηξη με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, η οποία αποτέλεσε το έναυσμα του μακελειού.

Σήμερα, νωρίς το πρωί οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, τα οποία έχουν προφυλακιστεί για υπόθεση ζωοκλοπής από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αδελφό του 39χρονου νεκρού, τον ανιψιό και τον γαμπρό του, οι οποίοι κλήθηκαν από ανακρίτρια και εισαγγελέα για να ερευνηθεί πιθανή εμπλοκή τους στην τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων.

Λίγες μέρες νωρίτερα, είχε γίνει έρευνα στα κελιά τους, όπου βρέθηκαν τρία κινητά και αυτοσχέδια μαχαίρια.

Βορίζια: Σε φυλακές εκτός Κρήτης οι δύο τραυματίες που προφυλακίστηκαν

Σε φυλακές εκτός Κρήτης και ειδικότερα στης Λάρισας και του Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι δύο τραυματίες του μακελειού στα Βορίζια που νοσηλεύονταν στο ΠΑΓΝΗ.

Οι δύο κατηγορούμενοι, που κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά την απολογία τους, μεταφέρθηκαν με πλοίο της γραμμής υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Ούτε οι οικογένειες τους δε γνώριζαν σε ποια φυλακή θα γινόταν η μεταγωγή τους, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Γωγώς Αποστολάκη στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

Bορίζια: Αρνείται τη συμμετοχή του ο 48χρονος- «Δεν πυροβόλησα και δεν έχω όπλο»

Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγήθηκε και ο 48χρονος, που συνελήφθη την Πέμπτη, ως το δεύτερο άτομο που φέρεται να πυροβολούσε μαζί με τον γαμπρό του Φανούρη Καργάκη.

Ο άνδρας που σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας αρνήθηκε τα πάντα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Γωγώς Αποστολάκη στο Star , φέρεται να υποστήριξε ότι: «Δεν έχω ανάγκη τα όπλα, δεν πυροβόλησα και δεν έχω όπλο».

Στο μεταξύ, το Star κατέγραψε εικόνες από τις έρευνες στα ορεινά του χωριού Βορίζια. Έχουν επιστρατευτεί μέχρι και drones για τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό. Τα όπλα που πρέπει να βρεθούν είναι δύο 9άρια, μια καραμπίνα και το καλάσνικοφ.