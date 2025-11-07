Βορίζια: Το ύποπτο εύρημα που εξετάζουν τα εγκληματολογικά εργαστήρια

Κοντά στην εξιχνίαση της «πυροδότησης του εκρηκτικού μηχανισμού» που άναψε το φυτίλι του φονικού στα Βορίζια βρίσκονται οι αρχές. Το Star παρουσιάζει ένα ύποπτο εύρημα που εντοπίσθηκε μέσα σε σπηλιά και εξετάζεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σαρώνουν οι αστυνομικοί του «ελληνικού FBI» όλα τα κινητά που βρίσκονταν τη νύχτα της έκρηξης γύρω από το σπίτι των Φραγκιαδακήδων.

Μία μεγάλη υπόθεση ζωοκλοπών, μία βόμβα και επτά πυροβολισμοί οδήγησαν στο μακελειό του περασμένου Σαββάτου.

«Αυτοί χαλούσανε την κατάσταση, όχι εμείς που λένε οι γυναίκες μας», λέει μέλος της οικογένειας των Καργάκηδων.

Βορίζια: Σαρώνουν τα κινητά την ώρα της έκρηξης

Οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας θα δώσουν απαντήσεις για το ποιος βρισκόταν λίγο πριν τις 10:30 γύρω από το σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδακήδων που εξερράγη ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Μία μπαταρία, που παραπέμπει σε κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού και εντοπίσθηκε μέσα στη σπηλιά μέλους της οικογένειας του 39χρονου θύματος, εξετάζεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Επίσης, τα κινητά που βρέθηκαν μέσα στις φυλακές Αλικαρνασσού θεωρούν οι αστυνομικοί ότι θα οδηγήσουν σε απαντήσεις για τον ηθικό αυτουργό της έκρηξης.

Όπως καταγγέλλει στο Star η αδελφή του 39χρονου που έπεσε νεκρός στο μακελειό, αμέσως μετά την έκρηξη του σπιτιού το δικό της σπίτι δέχθηκε καταιγισμό πυροβολισμών στην τοιχοποιία είναι εμφανή τα σημάδια που άφησαν οι σφαίρες.

Ζωοκλοπές: Από τα 18 άτομα που κατηγορούνται, τα 13 είναι από τη μία οικογένεια

Ο άνδρας με το παρατσούκλι «Κουνέλος» φέρεται ότι είναι ο κουμανταδόρος της οικογένειας των Καργάκηδων. Βρίσκεται στις φυλακές Αλικαρνασσού, καθώς κατηγορείται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις ζωοκλοπών που εξιχνιάσθηκαν στην περιοχή.

Από τα 18 άτομα που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία, τα 13 είναι από αυτή την οικογένεια. Έξι συνελήφθησαν - ανάμεσά τους και μία γυναίκα, αλλά οι δικαστές δεν την προφυλάκισαν γιατί είναι πολύτεκνη.

Οι ζωοκλέφτες τρομοκρατούσαν τα θύματά τους

Τα στελέχη της ασφάλειας Ρεθύμνου διαπιστώσαν ότι οι ζωοκλέφτες τρομοκρατούσαν τα θύματά τους. Οι περισσότεροι βοσκοί είχαν πέσει θύματα ξυλοδαρμού και εκβιασμών για να μην πάνε στην αστυνομία και καταγγείλουν τις κλοπές των ζώων τους.