Βορίζια: Το ύποπτο εύρημα που εξετάζουν τα εγκληματολογικά εργαστήρια

Κοντά στην εξιχνίαση της «πυροδότησης του εκρηκτικού μηχανισμού» που άναψε το φυτίλι του φονικού στα Βορίζια βρίσκονται οι αρχές. Το Star παρουσιάζει ένα ύποπτο εύρημα που εντοπίσθηκε μέσα σε σπηλιά και εξετάζεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σαρώνουν οι αστυνομικοί του «ελληνικού FBI» όλα τα κινητά που βρίσκονταν τη νύχτα της έκρηξης γύρω από το σπίτι των Φραγκιαδακήδων.

Μία μεγάλη υπόθεση ζωοκλοπών, μία βόμβα και επτά πυροβολισμοί οδήγησαν στο μακελειό του περασμένου Σαββάτου.

Βορίζια: Φιλικές οι σχέσεις Φραγκιαδάκηδων - Καργάκηδων ως πριν λίγες μέρες

«Αυτοί χαλούσανε την κατάσταση, όχι εμείς που λένε οι γυναίκες μας», λέει μέλος της οικογένειας των Καργάκηδων. 

Βορίζια: Σαρώνουν τα κινητά την ώρα της έκρηξης 

Οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας θα δώσουν απαντήσεις για το ποιος βρισκόταν λίγο πριν τις 10:30 γύρω από το σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδακήδων που εξερράγη ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Βορίζια: Σαρώνουν τα κινητά την ώρα της έκρηξης 

Μία μπαταρία, που παραπέμπει σε κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού και εντοπίσθηκε μέσα στη σπηλιά μέλους της οικογένειας του 39χρονου θύματος, εξετάζεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Επίσης, τα κινητά που βρέθηκαν μέσα στις φυλακές Αλικαρνασσού θεωρούν οι αστυνομικοί ότι θα οδηγήσουν σε απαντήσεις για τον ηθικό αυτουργό της έκρηξης.

Βορίζια: Οι δύο συλληφθέντες του βίντεο με το καλάσνικοφ μαζί σε γλέντια

Όπως καταγγέλλει στο Star η αδελφή του 39χρονου που έπεσε νεκρός στο μακελειό, αμέσως μετά την έκρηξη του σπιτιού το δικό της σπίτι δέχθηκε καταιγισμό πυροβολισμών στην τοιχοποιία είναι εμφανή τα σημάδια που άφησαν οι σφαίρες.

Όπως καταγγέλλει στο Star η αδελφή του 39χρονου που έπεσε νεκρός στο μακελειό, αμέσως μετά την έκρηξη του σπιτιού το δικό της σπίτι δέχθηκε καταιγισμό πυροβολισμών στην τοιχοποιία είναι εμφανή τα σημάδια που άφησαν οι σφαίρες.

Ζωοκλοπές: Από τα 18 άτομα που κατηγορούνται, τα 13 είναι από τη μία οικογένεια 

Ο άνδρας με το παρατσούκλι «Κουνέλος» φέρεται ότι είναι ο κουμανταδόρος της οικογένειας των Καργάκηδων. Βρίσκεται στις φυλακές Αλικαρνασσού, καθώς κατηγορείται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις ζωοκλοπών που εξιχνιάσθηκαν στην περιοχή.

Βορίζια: «Ήμασταν δέκα άνδρες και δεν μπορέσαμε να σώσουμε την αδελφή μου»

Από τα 18 άτομα που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία, τα 13 είναι από αυτή την οικογένεια. Έξι συνελήφθησαν - ανάμεσά τους και μία γυναίκα, αλλά οι δικαστές δεν την προφυλάκισαν γιατί είναι πολύτεκνη.

Ζωοκλοπές: Από τα 18 άτομα που κατηγορούνται, τα 13 είναι από τη μία οικογένεια 

Οι ζωοκλέφτες τρομοκρατούσαν τα θύματά τους 

Βορίζια: Ποιος είναι ο «ποντικός» που συνελήφθη για το μακελειό

Τα στελέχη της ασφάλειας Ρεθύμνου διαπιστώσαν ότι οι ζωοκλέφτες τρομοκρατούσαν τα θύματά τους. Οι περισσότεροι βοσκοί είχαν πέσει θύματα ξυλοδαρμού και εκβιασμών για να μην πάνε στην αστυνομία και καταγγείλουν τις κλοπές των ζώων τους.

 

