Ροδόπη: Πώς έγινε η τραγωδία με νεκρό έναν 7χρονο - Σοβαρά το αδελφάκι του

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ των Χριστουγέννων στη Ροδόπη με ένα αγοράκι, μόλις επτά χρονών, να χάνει τη ζωή του σε πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι του. Από τις φλόγες τραυματίστηκαν επίσης το 6χρονο αδελφάκι του και ο πατέρας του.

Στα πλάνα φαίνεται ότι έχει απομείνει μετά την πυρκαγιά στην μονοκατοικία στο Ρίζωμα Ροδόπης. Ήταν ξημερώματα, όταν ξέσπασε η φωτιά στο δωμάτιο των παιδιών, όπου κοιμόταν και η μητέρα. Ενδεχομένως αιτία του κακού η ξυλόσομπα που έκαιγε όλο το βράδυ.

«Ήταν 5 - 5:30. Φώναξε η νύφη, παντού φωτιά. Το ένα το προλάβαμε, το άλλο όχι», λέει ο παππούς του άτυχου 7χρονου παιδιού.

Πώς έγινε η τραγωδία στη Ροδόπη

Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα, καθώς το σπίτι εσωτερικά είναι κατασκευασμένο με ξύλο και πλαστικό, με αποτέλεσμα το 7χρονο αγοράκι να βρει τραγικό θάνατο.

Η μητέρα, σε κατάσταση σοκ, συνόδευσε στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης το άλλο της 6χρονο παιδί που νοσηλεύεται στην παιδοχειρουργική κλινική σε σταθερή κατάσταση με εγκαύματα δευτέρου βαθμού στα άκρα και στο πρόσωπο.

Ο 44χρονος πατέρας είναι και αυτός σε σοκ και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Κομοτηνής σε σταθερή κατάσταση. Φέρει εγκαύματα δευτέρου και τρίτου βαθμού κυρίως στα άκρα

Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα που πάλεψαν γενναία με τις φλόγες. Οι Αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια της φωτιάς