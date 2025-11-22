GNTM: Τρελάθηκε ο Έντι Γαβριηλίδης με τη λήψη της Ειρήνης και του Γιώργου

Το concept της σημερινής φωτογράφισης του GNTM 2025 «έκοβε» την ανάσα, κυριολεκτικά και μεταφορικά! Η ατμόσφαιρα ήταν μαγευτική, με το φως να αντανακλά στο νερό και να δημιουργεί εικόνες που έμοιαζαν βγαλμένες από όνειρο.

Ντυμένα με παραμυθένια νυφικά και γαμπριάτικα κοστούμια, τα μοντέλα κλήθηκαν να αποτυπώσουν την έννοια της αιώνιας αγάπης σε μία μόνο λήψη - με μια ανάσα, μέσα στο νερό. Η δυσκολία ήταν μεγάλη, καθώς έπρεπε να παραμείνουν φυσικοί και χαλαροί, ενώ παράλληλα να δημιουργήσουν μια εικόνα που θα προκαλούσε συναισθήματα.

Μία από τις λήψεις που ξεχώρισαν στη Δοκιμασία Αποχώρησης με ονομασία One Breathe ήταν του Γιώργου και της Ειρήνης. Ο Λάκης Γαβαλάς ενθουσιάστηκε με το τελικό αποτέλεσμα, μοιράζοντας θερμά συγχαρητήρια τόσο στον φωτογράφο που απαθανάτισε τη στιγμή, όσο και στους δύο διαγωνιζόμενους. «Συγχαρητήρια στον φωτογράφο γιατί έχει απαθανατίσει μια φοβερή στιγμή!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

GNTM: Οι κριτές ενθουσιάστηκαν με τη λήψη του Γιώργου και της Ειρήνης

Απαντώντας στη Ζενεβιέβ Μαζαρί, η Ειρήνη μίλησε για τα δυνατά σημεία της κοινής φωτογραφίας της με τον Γιώργο: «Αχ, μου αρέσει πάρα πολύ, αλήθεια μου αρέσει πάρα πολύ. Ο λαιμός μου φαίνεται υπέροχος, οι κοιλίδες μου, το στέρνο μου, ο Γιώργος είναι πολύ ωραίος. Το concept ήταν One Breathe, οπότε αποτυπώνεται ακριβώς», είπε στους κριτές, δείχνοντας ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση.

Βλέποντας το ρομαντικό ενσταντανέ του ζευγαριού, μία μόνο λέξη ερχόταν στο μυαλό του Έντι Γαβριηλίδη, ο οποίος πάλευε με νύχια και με δόντια να μην την ξεστομίσει. Ο Λάκης Γαβαλάς, με μια ξεκαρδιστική ατάκα, βοήθησε τον συνεργάτη του να παραφράσει τη λέξη, χαρίζοντας μια απολαυστική στιγμή σε όσους βρίσκονταν στο πλατό και φέρνοντας γέλια και χαμόγελα σε όλους.

GNTM: Ο Έντι Γαβριηλίδης δεν ήθελε να πει τη λέξη που του ερχόταν στο μυαλό και τη... «φωτογράφισε»

«Μου έχει έρθει μια συγκεκριμένη λέξη στο μυαλό για να πω και προσπαθώ να σκεφτώ μια άλλη λέξη για να μην πω αυτή τη λέξη, αλλά δεν τη βρίσκω. Ειδικά όσο πιο κοντινό είναι, τόσο πιο αυτή η λέξη είναι», εξομολογήθηκε ο Έντι Γαβριηλίδης, προκαλώντας γέλια και χαμόγελα στους υπόλοιπους.

«Είναι ξύλινη η λέξη και λέγεται τάβλα», απάντησε ο Λάκης Γαβαλάς. «Είναι τάβλα η φωτογραφία λοιπόν», συμφώνησε ο Έντι Γαβριηλίδης, κλείνοντας την απολαυστική σκηνή με χιούμορ και ζωντάνια.

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM