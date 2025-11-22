GNTM: Τρελάθηκε ο Έντι Γαβριηλίδης με τη λήψη της Ειρήνης και του Γιώργου

«Η φωτογραφία είναι...»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.11.25 , 01:00 GNTM: Έφτασε η ώρα του makeover - Δείτε το trailer
22.11.25 , 00:50 GNTM: Ποιο ζευγάρι αποχώρησε από τον διαγωνισμό λίγο πριν τη 12άδα;
22.11.25 , 00:40 GNTM: Αυτό το ζευγάρι είχε την καλύτερη ρομαντική φωτογραφία
22.11.25 , 00:20 GNTM: Τρελάθηκε ο Έντι Γαβριηλίδης με τη λήψη της Ειρήνης και του Γιώργου
22.11.25 , 00:09 Σε Εξέλιξη Η Κακοκαιρία Στην Ήπειρο - 367 Κλήσεις Στην Πυροσβεστική
21.11.25 , 23:56 Στο STAR ο οδηγός ταξί που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού: «Με χτύπησε μία γροθιά»
21.11.25 , 23:28 Ασπρόπυργος: Συνελήφθη Οδοντίατρος Για Διακίνηση Ναρκωτικών
21.11.25 , 23:15 GNTM: Ποιο μοντέλο κέρδισε στη δοκιμασία επιβράβευσης;
21.11.25 , 23:06 Ένα... Ποτάμι Στην Καρδιά Της Νέας Φιλαδέλφειας
21.11.25 , 22:45 GNTM: Ο μοναδικός Dr. Chris καλεσμένος στη δοκιμασία επιβράβευσης
21.11.25 , 22:40 Στην Ιταλία για μεταμόσχευση το ζευγάρι που έφαγε δηλητηριώδη μανιτάρια
21.11.25 , 22:25 GNTM: Το φιλί που έδωσαν Ραφαηλία και Μιχάλης την ώρα της φωτογράφισης
21.11.25 , 22:10 GNTM: Η φωτογράφιση της Άννας με τον Ανέστη ήταν άβολη!
21.11.25 , 22:00 GNTM: Οι κριτές ξετρελάθηκαν με την Ειρήνη και τον Γιώργο
21.11.25 , 21:48 Πειραιάς: «Της είχαμε κόψει το τοστ σε κομμάτια για να μην πνιγεί»
Χάθηκαν ενώ ήταν στην κορυφή! Τι κάνουν σήμερα 4+1 γνωστοί παρουσιαστές
GNTM: Το φιλί που έδωσαν Ραφαηλία και Μιχάλης την ώρα της φωτογράφισης
Πειραιάς: «Της είχαμε κόψει το τοστ σε κομμάτια για να μην πνιγεί»
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
GNTM: Ποιο ζευγάρι αποχώρησε από τον διαγωνισμό λίγο πριν τη 12άδα;
GNTM: Οι κριτές ξετρελάθηκαν με την Ειρήνη και τον Γιώργο
GNTM: Έφτασε η ώρα του makeover - Δείτε το trailer
GNTM: Αυτό το ζευγάρι είχε την καλύτερη ρομαντική φωτογραφία
First Dates: Όταν ένας μαθηματικός γνωρίζει μια νηπιαγωγό!
GNTM: Η φωτογράφιση της Άννας με τον Ανέστη ήταν άβολη!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το concept της σημερινής φωτογράφισης του GNTM 2025 «έκοβε» την ανάσα, κυριολεκτικά και μεταφορικά! Η ατμόσφαιρα ήταν μαγευτική, με το φως να αντανακλά στο νερό και να δημιουργεί εικόνες που έμοιαζαν βγαλμένες από όνειρο.

GNTM: Η ανακοίνωση βόμβα της Ηλιάνας - Πώς μοιράστηκαν τα ζευγάρια

Ντυμένα με παραμυθένια νυφικά και γαμπριάτικα κοστούμια, τα μοντέλα κλήθηκαν να αποτυπώσουν την έννοια της αιώνιας αγάπης σε μία μόνο λήψη - με μια ανάσα, μέσα στο νερό. Η δυσκολία ήταν μεγάλη, καθώς έπρεπε να παραμείνουν φυσικοί και χαλαροί, ενώ παράλληλα να δημιουργήσουν μια εικόνα που θα προκαλούσε συναισθήματα.

GNTM: Ποιο ζευγάρι αποχώρησε από τον διαγωνισμό λίγο πριν τη 12άδα;

Μία από τις λήψεις που ξεχώρισαν στη Δοκιμασία Αποχώρησης με ονομασία One Breathe ήταν του Γιώργου και της Ειρήνης. Ο Λάκης Γαβαλάς ενθουσιάστηκε με το τελικό αποτέλεσμα, μοιράζοντας θερμά συγχαρητήρια τόσο στον φωτογράφο που απαθανάτισε τη στιγμή, όσο και στους δύο διαγωνιζόμενους. «Συγχαρητήρια στον φωτογράφο γιατί έχει απαθανατίσει μια φοβερή στιγμή!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

GNTM: Οι κριτές ενθουσιάστηκαν με τη λήψη του Γιώργου και της Ειρήνης

GNTM: Οι κριτές ενθουσιάστηκαν με τη λήψη του Γιώργου και της Ειρήνης

Απαντώντας στη Ζενεβιέβ Μαζαρί, η Ειρήνη μίλησε για τα δυνατά σημεία της κοινής φωτογραφίας της με τον Γιώργο: «Αχ, μου αρέσει πάρα πολύ, αλήθεια μου αρέσει πάρα πολύ. Ο λαιμός μου φαίνεται υπέροχος, οι κοιλίδες μου, το στέρνο μου, ο Γιώργος είναι πολύ ωραίος. Το concept ήταν One Breathe, οπότε αποτυπώνεται ακριβώς», είπε στους κριτές, δείχνοντας ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση.

Βλέποντας το ρομαντικό ενσταντανέ του ζευγαριού, μία μόνο λέξη ερχόταν στο μυαλό του Έντι Γαβριηλίδη, ο οποίος πάλευε με νύχια και με δόντια να μην την ξεστομίσει. Ο Λάκης Γαβαλάς, με μια ξεκαρδιστική ατάκα, βοήθησε τον συνεργάτη του να παραφράσει τη λέξη, χαρίζοντας μια απολαυστική στιγμή σε όσους βρίσκονταν στο πλατό και φέρνοντας γέλια και χαμόγελα σε όλους.

GNTM: Ο Έντι Γαβριηλίδης δεν ήθελε να πει τη λέξη που του ερχόταν στο μυαλό και τη... «φωτογράφισε» 

GNTM: Ο Έντι Γαβριηλίδης δεν ήθελε να πει τη λέξη που του ερχόταν στο μυαλό και τη... «φωτογράφισε»

«Μου έχει έρθει μια συγκεκριμένη λέξη στο μυαλό για να πω και προσπαθώ να σκεφτώ μια άλλη λέξη για να μην πω αυτή τη λέξη, αλλά δεν τη βρίσκω. Ειδικά όσο πιο κοντινό είναι, τόσο πιο αυτή η λέξη είναι», εξομολογήθηκε ο Έντι Γαβριηλίδης, προκαλώντας γέλια και χαμόγελα στους υπόλοιπους.

«Είναι ξύλινη η λέξη και λέγεται τάβλα», απάντησε ο Λάκης Γαβαλάς. «Είναι τάβλα η φωτογραφία λοιπόν», συμφώνησε ο Έντι Γαβριηλίδης, κλείνοντας την απολαυστική σκηνή με χιούμορ και ζωντάνια.

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM 2025
 |
ΕΝΤΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
 |
GNTM
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top