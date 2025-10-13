Ισραήλ: Το τεράστιο «ευχαριστούμε» στην παραλία του Τελ Αβίβ για τον Τραμπ

Επιμέλεια STAR.GR
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Ενθουσιασμός για την επιστροφή των ομήρων στο Τελ Αβίβ / Reuters
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με ένα τεράστιο «ευχαριστούμε» που γράφτηκε στην παραλία του Τελ Αβίβ καλωσόρισαν οι Ισραηλινοί τον Ντόναλντ Τραμπ που προσγειώθηκε στη χώρα το πρωί της Δευτέρας 13/10. 

Ιστορικές στιγμές στο Ισραήλ: Aπελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς

''Ευχαριστούμε'', για την επιστροφή των ομήρων στον Τραμπ

Το μήνυμα στον Τραμπ, στην παραλία του Τελ Αβίβ (AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Με αυτόν τον τρόπο θέλησαν να τιμήσουν τον Αμερικανό πρόεδρο που φρόντισε ώστε να γυρίσουν πίσω οι Ισραηλινοί όμηροι μετά από σχεδόν δύο χρόνια αιχμαλωσίας. 

Τα αεροπλάνα που προσγειώνονται στο Ισραήλ πετούν πάνω από τις ακτές του Τελ Αβίβ κι έτσι πιστεύεται πως ο Τραμπ θα μπορούσε να διαβάσει το μήνυμα μέσα από το Air Force 1. Υπενθυμίζεται ότι αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος θα μιλήσει στην Κνεσέτ, στην βουλή του Ισραήλ, με αφορμή την επιστροφή των ομήρων και την κατάπαυση πυρός στη Γάζα. 

Νετανιάχου: Το Ισραήλ πέτυχε τεράστιες νίκες αλλά η μάχη δεν τελείωσε

«Είναι μεγάλη τιμή για εμένα. Μια καταπληκτική και όμορφη ημέρα, μια νέα αρχή», έγραψε ο Τραμπ στο βιβλίο επισκεπτών της Κνεσέτ, υπό το βλέμμα του προέδρου του ισραηλινού κοινοβουλίου Αμίρ Οχάνα και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Εξάλλου, όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν ο πόλεμος στη Γάζα τελείωσε, ο Τραμπ απάντησε «ναι», ενώ εκτίμησε ότι η Χαμάς θα αφοπλιστεί, όπως προβλέπεται στο ειρηνευτικό σχέδιο.

 

ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΤΕΛ ΑΒΙΒ
 |
ΟΜΗΡΟΙ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
