Ασκητής: Πώς θα διατηρήσουμε τη σχέση μας ζωντανή μετά την εγκυμοσύνη

Tips από τον έμπειρο σεξολόγο

Σχεσεις
Πολλά ζευγάρια όταν κάνουν παιδιά, βάζουν την ερωτική τους ζωή σε δεύτερη μοίρα. Αυτό δεν σημαίνει πάντα πως δεν νιώθουν έλξη ο ένας για τον άλλον απλά αλλάζουν οι προτεραιότητές τους. 

10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα

Ειδικά μία γυναίκα μετά τη γέννα νιώθει περισσότερο μαμά παρά σεξουαλικό ον. 

Ο Δρ. Θάνος Ασκητής αναφέρει χαρακτηριστικά πως “Πέφτει η σεξουαλική λίμπιντος ειδικά μέχρι τα λοχεία. Και η προλακτίνη ρίχνει τη σεξουαλική ορμή”.

Ο έμπειρος σεξολόγος τονίζει πως μπορούμε να προσπαθήσουμε να έχουμε σεξουαλική ζωή με τον σύζυγό μας καθώς μία “συντροφικότητα χωρίς σεξ δεν είναι σχέση”

Το ζευγάρι μπορεί να πάει ένα ταξίδι, ο άντρας να μιλάει πιο γλυκά στη γυναίκα και να της δείχνει πως τη θέλει. Και η γυναίκα από τη μεριά της να αφιερώνει χρόνο στον εαυτό της, να γυμνάζεται αν το επιθυμεί και φυσικά να μην κρατάμε το μωρό μας δύο ή τρία χρόνια στο υπνοδωμάτιό μας

Όπως επισήμανε στην εκπομπή “Happy Day” ο ψυχίατρος, σεξολόγος και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας, Θάνος Ασκητής κάποιος που έχει σεξουαλική ζωή είναι  πιο κοινωνικός, ψυχικά πιο ανοιχτός και πιο υγιής γιατί προσέχεις πιο πολύ την εικόνα σου. 


 

ΘΑΝΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ
 |
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΖΩΗ
