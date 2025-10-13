Μαγική Βραδιά με τον Γιώργο Σαμπάνη στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας

Η Αθήνα στον ρυθμό του «Νιώσε Ο,τι Νιώθω Tour»

13.10.25 , 12:01 Μαγική Βραδιά με τον Γιώργο Σαμπάνη στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Γιώργος Σαμπάνης μάγεψε με τη φωνή του στο Κατράκειο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιώργος Σαμπάνης ξεσήκωσε το κοινό της Αθήνας με μια μοναδική sold out συναυλία στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, σηματοδοτώντας την επιτυχημένη ολοκλήρωση της φετινής του περιοδείας με τίτλο «Νιώσε Ο,τι Νιώθω tour».

Μαγική Βραδιά με τον Γιώργο Σαμπάνη στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας

Η παράσταση διοργανώθηκε από την Panik Live Productions και χαρακτηρίστηκε από έντονα συναισθήματα, αδιάκοπη ενέργεια και ατμόσφαιρα απόλυτης συνύπαρξης του αγαπημένου καλλιτέχνη με το κοινό του.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο σπουδαίος ερμηνευτής και ταλαντούχος συνθέτης κατάφερε να γεφυρώσει τη μουσική του πορεία με τις επιτυχίες που έχουν αγαπηθεί μέσα στα χρόνια. Με το εκφραστικό του πάθος και την έντονη σκηνική παρουσία του, ο Γιώργος Σαμπάνης προσέφερε μια αξέχαστη εμπειρία σε όλους όσους βρέθηκαν στο θέατρο.

Μαγική Βραδιά με τον Γιώργο Σαμπάνη στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας

Η συναυλία είχε ως κορυφαία στιγμή την πρώτη ζωντανή εκτέλεση του ολοκαίνουργιου τραγουδιού του «Προς Το Παρόν», που κυκλοφόρησε πρόσφατα από την Panik Records, ενώ παράλληλα ηγήθηκε και σε μια σειρά από παλιότερες επιτυχίες που έχουν χαράξει τη δική τους ιστορία στην ελληνική μουσική σκηνή.

Ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση έδωσαν τα απρόσμενα ντουέτα με δύο εξαιρετικούς καλλιτέχνες. Η Παυλίνα Βουλγαράκη, που άνοιξε τη συναυλία με τη φωνή της, ενθουσίασε με την κοινή τους εμφάνιση στη σκηνή, ενώ ο Νίκος Μακρόπουλος εμφανίστηκε ως έκπληξη για να ερμηνεύσει μαζί με τον Γιώργο Σαμπάνη κομμάτια που έχουν αγγίξει τις καρδιές των φίλων της ελληνικής μουσικής.

Μαγική Βραδιά με τον Γιώργο Σαμπάνη στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας

Οι δύο τους ετοιμάζονται να συνεργαστούν από τον Νοέμβριο στο νυχτερινό κέντρο «Βοτανικός», όπου ο Γιώργος Σαμπάνης θα εμφανίζεται για τέταρτη συνεχή σεζόν, επιβεβαιώνοντας την αφοσίωσή του στη ζωντανή μουσική και την επικοινωνία με το κοινό.

 

Στο στούντιο Σαμπάνης – Μακρόπουλος λίγο πριν τη μεγάλη συνεργασία

Στο κοινό βρέθηκαν σημαντικές προσωπικότητες του χώρου της μουσικής και της δημιουργίας, όπως η στιχουργός Ελεάνα Βραχάλη, η τραγουδίστρια και συνεργάτης του Σαμπάνη Ελένη Γιαννατσούλια και ο συνθέτης Νίκος Γρίτσης.

Γιώργος Αρσενάκος - Γιώργος Σαμπάνης

Γιώργος Αρσενάκος - Γιώργος Σαμπάνης  

Τη στήριξη στη συναυλία έδωσε επίσης ο συνιδρυτής και CEO της Panik Records, Γιώργος Αρσενάκος, συνοδευόμενος από την ομάδα της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας τη δυνατή συνεργασία και το κοινό όραμα για την πορεία του αγαπημένου καλλιτέχνη.
 

