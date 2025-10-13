Viral η ατάκα της Βανδή: «Οι άνδρες πάνε στρατό και... τσουρέκια»

Μία φράση της Δέσποινας Βανδή ήταν αρκετή για να γίνει viral το Σαββατοκύριακο. Η τραγουδίστρια, με το γνωστό της χιούμορ και την άνεση που έχει στη σκηνή, προκάλεσε γέλια και συζητήσεις με μία αυθόρμητη ατάκα που ειπώθηκε την ώρα του προγράμματος της στο μαγαζί όπου εμφανίζεται!

Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας της στο κομμάτι «Ρωτάω ποια», η Δέσποινα σταμάτησε για λίγο το τραγούδι και, απευθυνόμενη σε θαμώνα του νυχτερινού μαγαζιού, είπε χαμογελαστά:

«Ποια άλλη θα έκανε όλα αυτά; Γυμναστήρια, μπότοξ… Παναγιά μου, όλα τα κάνω… Και αυτοί πάνε ένα στρατό και... τσουρέκια».

Η ατάκα αυτή προκάλεσε αυθόρμητα χειροκροτήματα από το κοινό, ενώ μέσα σε λίγες ώρες έγινε θέμα στα social media, συγκεντρώνοντας χιλιάδες views και σχόλια.

Το μυαλό κάποιων πήγε στα τσουρέκια του Βασίλη Μπισμπίκη. Θυμίζουμε ότι ο ηθοποιός, θέλοντας να ζητήσει συγγνώμη στους ιδιοκτήτες των ΙΧ στα οποία προκάλεσε φθορές στη Φιλοθέη, πήγε με γλυκά στη γειτονιά τους, μετά το συμβάν.

Σύμφωνα με την Φωτεινή Πετρογιάννη στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η φράση ειπώθηκε την ώρα που η Δέσποινα Βανδή πείραζε χαριτωμένα κάποιον από το κοινό. Η δημοσιογράφος τόνισε ότι η στιγμή αυτή δείχνει τη διάθεση της τραγουδίστριας να αυτοσαρκάζεται και να αντιμετωπίζει τη ζωή με χιούμορ, κάτι που την έχει κάνει τόσο αγαπητή στο κοινό.

Παράλληλα, η εκπομπή αποκάλυψε ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης, σύντροφος της Δέσποινας Βανδή, βρέθηκε το ίδιο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, όμως δεν παρευρέθηκε στο μαγαζί όπου εμφανίζεται η τραγουδίστρια.

Το ρομαντικό ταξίδι που ετοιμάζουν Βανδή – Μπισμπίκης

Όπως ανέφερε το ρεπορτάζ του Οδυσσέα Μητσόπουλου στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη, το ζευγάρι έχει ήδη προγραμματίσει ένα ρομαντικό ταξίδι εκτός Ελλάδας, με αφορμή τα γενέθλια του ηθοποιού στα τέλη του μήνα.

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης, που μετρούν ήδη αρκετά χρόνια σχέσης, δείχνουν πιο ευτυχισμένοι από ποτέ, κρατώντας ωστόσο ένα χαμηλό προφίλ. Αν και αποφεύγουν τις δημόσιες εμφανίσεις, συχνά εκφράζουν έμπρακτα την αγάπη και τον σεβασμό που υπάρχει ανάμεσά τους.

Πλέον, ο γνωστός ηθοποιός εστιάζει στα επαγγελματικά του, καθώς ετοιμάζεται να επιστρέψει στο θεατρικό σανίδι με την παράσταση «Άνθρωποι και Ποντίκια». Την είδηση επιβεβαίωσε η Δέσποινα Βανδή, δημοσιεύοντας την αφίσα της νέας του δουλειάς στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Φωτογραφία: NDP