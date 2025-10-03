Τροχαίο Μπισμπίκης: Ζήτησε συγγνώμη και πήγε τσουρέκια στους γείτονες

Μεγάλες διαστάσεις πήρε το τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου.

Όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή μέσα από την εκπομπή Το Πρωινό του ΑΝΤ1, o γνωστός ηθοποιός θέλησε να κάνει μία κίνηση συμφιλίωσης με τους γείτονές του και δεν αρκέστηκε μόνο στις τυπικές διαδικασίες, αλλά αποφάσισε να τους επισκεφθεί προσωπικά στα σπίτια τους.

Βασίλης Μπισμπίκης: Με ένα τσουρέκι και μία «συγγνώμη» πήγε στους γείτονες

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Βασίλης Μπισμπίκης προσέφερε γλυκά και τσουρέκια και μίλησε απευθείας με τους ανθρώπους, ζητώντας συγγνώμη.

«Πήρε γλυκά και πήγε στη γειτονιά που προκάλεσε το τροχαίο. Μίλησε με τους ανθρώπους που τους έκανε ζημιές, ζήτησε συγγνώμη και τους είπε ότι θα αποκατασταθούν όλες οι ζημιές, ακόμα κι αν δεν τις αναλάβει η ασφαλιστική. Τους είπε ότι τους περιμένει στο θέατρο. Άρεσε στους ανθρώπους αυτή η κίνηση. Αποδέχτηκαν τη συγγνώμη του και του είπαν ότι αν αυτό το είχε κάνει το Σάββατο ή την Κυριακή δε θα είχαν συμβεί όλα αυτά», μετέφερε ο δημοσιογράφος Τάσος Τεργιάκης.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 μίλησε το πρωί της Παρασκευής, κάτοικος της περιοχής, της οποίας υπέστη ζημιές το γκαράζ από το τροχαίο.

Ο ηθοποιός προκάλεσε φθορές και σε μια μάντρα - Intimenews

Η ίδια αποκάλυψε πως ο Βασίλης Μπισμπίκης της ζήτησε συγγνώμη και την καθησύχασε ότι θα αποκαταστήσει πλήρως τη ζημιά στη μάντρα του σπιτιού της.

«Ήρθε στο σπίτι μου και μου ζήτησε συγγνώμη ο άνθρωπος. Τι άλλο; Να τον κρεμάσουμε πια; Εντάξει. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Ήρθε στα σπίτια μας χθες και μας ζήτησε συγγνώμη.

Μια χαρά ήταν. Τι να μας πει; Εντάξει, καλά ήταν. Θα προχωρήσει στη δίκη, τι να πούμε άλλο πια; Το εξαντλήσαμε το θέμα. Όλα τελείωσαν, δεν ξέρω τι θα γίνει στο δικαστήριο, εν πάση περιπτώσει, ήρθε ζήτησε συγγνώμη, κακώς συνέβη έτσι που συνέβη, αν είχε έρθει το Σάββατο το πρωί δε θα είχε δοθεί τέτοια έκταση, θα είχε τελειώσει. Θα αποκαταστήσει τη ζημιά. Αυτό επιθυμούμε, να αποκαταστήσει πλήρως τη ζημιά εδώ και τελείωσε η ιστορία, αυτό ήταν. Τι να κάνουμε άλλο; Κι άλλη φορά ελπίζουμε να του γίνει μάθημα, αν τυχόν χτυπάει ου μη γένοιτο, να στέκεται εκεί στον τόπο του ατυχήματος.

Η ασφαλιστική θα τα πληρώσει. Νομίζω ότι όλη η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνει μέσω της ασφαλιστικής. Εμένα ο άνθρωπος μου είπε ότι αν η ασφαλιστική του δεν τα πληρώσει, θα τα καλύψει ο ίδιος. Ήρθε σπίτι μου, δεν μπορούσα μέσα στο σπίτι μου να βρίσω τον άνθρωπο ή να του… τι να κάνουμε.

Δηλαδή πραγματικά το θέμα είναι να μη συμβαίνουν τέτοια πράγματα, μέχρι εδώ εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά. Απλά έπρεπε να έχει αναλάβει τις ευθύνες του νωρίτερα, αυτό ήταν το θέμα. Αν είχε έρθει το Σάββατο το πρωί, ούτε εσείς θα είχατε δουλειά, ούτε θα είχε πάρει τέτοια έκταση το θέμα, αυτό ήταν το στενάχωρο. Αν είχε έρθει το Σάββατο θα είχαν λήξει όλα, θα είχαμε τελειώσει και δεν θα είχαμε ταλαιπωρηθεί, διότι για εμένα τουλάχιστον, είναι μεγάλη ταλαιπωρία τώρα, συνεργεία να έρθουν να φτιάξουν όλο αυτό, δικαστήρια, πράγματα, δηλαδή τι να συζητάμε…».

Ο Βασίλης Μπισμπίλης έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων/ Eurokinissi Kώστας Τζούμας​​​​​​

