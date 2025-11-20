Μήνυση της ΕΙΝΑΠ για τα ράντζα στο νοσοκομείο «Αττικόν»

Για πρώτη φορά, η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών – Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ) και το Σωματείο Εργαζομένων Αττικόν αποφάσισαν να προβούν σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό βήμα: την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς κατά κάθε αρμόδιου φορέα, συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης, της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας και του Υπουργείου Υγείας. Η κίνηση αυτή προέκυψε ως αποτέλεσμα της χρόνιας και, όπως υποστηρίζουν, πλέον ανεξέλεγκτης κατάστασης με τα ράντζα που πλημμυρίζουν το νοσοκομείο μετά από σχεδόν κάθε εφημερία.

Οι γιατροί περιγράφουν ένα νοσοκομείο που λειτουργεί στα όριά του, με 100 έως και 150 ράντζα να στήνονται συστηματικά σε διαδρόμους, έξω από κλινικές και σε πρόχειρους χώρους. Η εικόνα αυτή, όπως επισημαίνουν, δεν συνιστά απλώς μια οργανωτική δυσκολία, αλλά μια μόνιμη απειλή για την ασφάλεια των ασθενών και των ίδιων των εργαζομένων. Ο όρος «υποστελέχωση» χρησιμοποιείται ξανά και ξανά, αναδεικνύοντας ένα διαχρονικό πρόβλημα που, σύμφωνα με τους ίδιους, έχει αφήσει το «Αττικόν» να σηκώνει βάρος μεγαλύτερο από αυτό που μπορεί να διαχειριστεί.

Ο κ. Σιδέρης επισκέφτηκε τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όπου γνωστοποίησε την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς.

Με τη μηνυτήρια αναφορά, οι γιατροί επιχειρούν να δώσουν θεσμικό βάρος σε ένα πρόβλημα που εδώ και χρόνια πνίγει το νοσοκομείο και να απαιτήσουν άμεσες, ουσιαστικές λύσεις.