Το πετρέλαιο στο επίκεντρο: Τι σχεδιάζει ο Τραμπ για τη Βενεζουέλα

«Οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες πάνε στη Βενεζουέλα», λέει ο Τραμπ

Το πετρέλαιο στο επίκεντρο: Τι σχεδιάζει ο Τραμπ για τη Βενεζουέλα
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP (Alex Brandon)
Απειλές Τραμπ σε Κολομβία και Κούβα. Τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου έχει η Βενεζουέλα / Bίντεο Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα πάνω κάτω στις παγκόσμιες ισορροπίες έφερε η κίνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αιχμαλωτίσει τον Βενεζουελανό ομόλογό του Νικολάς Μαδούρο, αφού οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις εξαπέλυσαν «επίθεση ευρείας κλίμακας» εναντίον της χώρας της Λατινικής Αμερικής, με την πρωτεύουσά της Καράκας να συνταράσσεται από αλλεπάλληλες εκρήξεις.

Οι πρώτες φωτογραφίες του Μαδούρο μετά τη σύλληψή του

Τι κρύβεται, όμως, πίσω από αυτή την κίνηση; Το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, το οποίο, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Τραμπ το Σάββατο, θα εκμεταλλευτούν αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες που θα έχουν την άδεια να μεταβούν στη Βενεζουέλα. Πρόσθεσε, δε, ότι το αμερικανικό εμπάργκο στο βενεζουελανό πετρέλαιο παραμένει σε ισχύ μετά τη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του προέδρου Νικολάς Μαδούρο. 

Αντιδράσεις για τη σύλληψη Μαδούρο: Τι διαμήνυσαν Ρωσία και Κίνα

«Οι πολύ μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες μας, οι πιο σημαντικές στον κόσμο, θα πάνε επιτόπου, θα δαπανήσουν δισεκατομμύρια δολάρια, θα επισκευάσουν τις υποδομές που έχουν σοβαρές ζημιές (...) και θα αρχίσουν να δημιουργούν έσοδα για τη χώρα. Το εμπάργκο σε όλο το βενεζουελανό πετρέλαιο παραμένει πλήρως σε ισχύ», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που έδωσε στη Φλόριντα. 

Το χρονικό της «κόντρας» ΗΠΑ - Βενεζουέλας που κορυφώθηκε με τη σύλληψη Μαδούρο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν τη νύκτα της Παρασκευής προς το Σάββατο σειρά αεροπορικών επιθέσεων στη Βενεζουέλα, συνέλαβαν και μετέφεραν σε αμερικανικό έδαφος τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τον κατηγορεί ότι είναι επικεφαλής ενός εκτεταμένου δικτύου λαθρεμπορίου ναρκωτικών, κάτι που ο ενδιαφερόμενος διαψεύδει, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θέλουν να τον ανατρέψουν για να αρπάξουν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.

Σύλληψη Μαδούρο

Οι πρώτες φωτογραφίες μετά τη σύλληψη του Νικολά Μαδούρο

Φωτογραφία από τη σύλληψη του Νικολά Μαδούρο

Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, στο υπέδαφος της Βενεζουέλας υπήρχαν το 2023 περίπου 303 δισεκατομμύρια βαρέλια, δηλαδή περίπου το 17% των παγκόσμιων αποθεμάτων.

Η Ουάσινγκτον επιβάλλει από το 2017 οικονομικές κυρώσεις στη Βενεζουέλα και, τον Ιανουάριο 2019, στη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, επέβαλε ένα πετρελαϊκό εμπάρκο με στόχο να προκαλέσει οικονομική ασφυξία στη χώρα, που εξαρτάται από τις πετρελαϊκές εξαγωγές της.

Στην αρχή της δεύτερης θητείας του το 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε τέλος στις πετρελαϊκές άδειες που επέτρεπαν στις πολυεθνικές του πετρελαίου και του αερίου να επιχειρούν στη Βενεζουέλα παρά τις κυρώσεις. 

Μόνο η αμερικανική Chevron εξαιρέθηκε, όμως δεν έχει πλέον δικαίωμα να καταβάλλει χρήματα στην εξουσία. Σε σύμπραξη με τη δημόσια πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας PDVSA, εκμεταλλεύεται στη χώρα τέσσερις πετρελαιοπηγές. 

Με λίγο λιγότερα από ένα εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚ, η Βενεζουέλα απέχει πολύ από το να συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων παραγωγών πετρελαίου. Χρόνια κακοδιαχείρισης και διαφθοράς μείωσαν αυτό τον αριθμό έπειτα από μια κορύφωση σε πάνω από τα τρία εκατομμύρια στις αρχές της δεκαετίας του 2000. 

Εξαιτίας του αμερικανικού εμπάργκο, το Καράκας είναι υποχρεωμένο να διαθέτει αυτό το πετρέλαιο στη μαύρη αγορά με μεγάλη έκπτωση, κυρίως προς την Ασία. Επιπλέον η Ουάσινγκτον επέβαλε «πλήρη αποκλεισμό» στα «πετρελαιοφόρα υπό κυρώσεις» που πηγαίνουν προς τη Βενεζουέλα ή έρχονται απ' αυτή. 

Το βενεζουελανό πετρέλαιο είναι χαμηλότερης ποιότητας και μετατρέπεται σε ντίζελ ή σε υποπροϊόντα, όπως η άσφαλτος, και όχι σε βενζίνη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν στις ακτές του κόλπου του Μεξικού διυλιστήρια που έχουν κατασκευασθεί πριν από δεκαετίες ειδικά για να το επεξεργάζονται.

Σύμφωνα με τον Στίβεν Σορκ, αναλυτή του γραφείου συμβούλων Schork Group, «οι Ηνωμένες Πολιτείες τα πάνε πολύ καλά χωρίς το βενεζουελανό πετρέλαιο» και το θέλουν μάλλον για «πολιτικούς» λόγους.

