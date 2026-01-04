Πέθανε ο Μανόλης Παντινάκης

Θλίψη στον χώρο της δημοσιογραφίας σκόρπισε ο θάνατος του δημοσιογράφου Μανόλη Παντινάκη.

Ο δημοσιογράφος ήταν ευρέως γνωστός στην Κρήτη και είχε εργαστεί για τις εφημερίδες Ρεθεμνιώτικα Νέα, Η Τόλμη και Τα Νέα Αθηνών), ενώ είχε συνεργαστεί στο παρελθόν και με τον Όμιλο της ΚΡΗΤΗ TV.

Ήταν γεννημένος στο Σπήλι του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου και ξεκίνησε την καριέρα του το το 1977.

Από το 2003-2004 συνέγραψε πληθώρα ιστορικών βιβλίων, τα οποία αποτελούν σημαντική πηγή γνώσης για την Κρήτη και την Αντίσταση.

Ο πολέμαρχος της Βίγλας. Καπετάν Σφακιανός

Ανάμεσα σ’ αυτά ήταν: Η Εθνική Αντίσταση Ρεθύμνου - Στρατής Βελουδάκης, Στρατιωτικός Υπεύθυνος Ε Λ Α Σ Ρεθύμνου (σε συνεργασία με Αντώνη Κ. Σανουδάκη και Στρατή Βελουδάκη), Η Αμαζόνα της Αντίστασης και της Εξορίας (Το "Κατινάκι η Μαμή"), Νικητές στο απόσπασμα: το Αμάρι στις φλόγες, Άνθρωποι, σαπούνι και λίπασμα: Κρητικοί στην κόλαση των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης, Πόθος Λευτεριάς Αντίσταση και Εξορία, Η επαρχία Αγίου Βασιλείου αφηγείται: "Η Κατοχή δεν μας λύγισε…", Αμαριώτες στην αντίσταση, Παπα-Μιχάλης Γεωργουλάκης: Ρασοφόρος Ζορμπάς (σε συνεργασία με τον Γιάννη Κανελλάκη)

Ο δημοσιογράφος ήταν επίσης πατέρας της Κατερίνας Παντινάκη.



