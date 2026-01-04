Επίδομα μητρότητας: Αναδρομικά έως και 5.000 ευρώ - Oι δικαιούχοι

Μια σημαντική νομοθετική αλλαγή ανοίγει ξανά τον δρόμο για το επίδομα μητρότητας σε χιλιάδες γυναίκες που το είχαν χάσει στο παρελθόν λόγω ασφαλιστικών «κολλημάτων». Με τη νέα ρύθμιση, δίνεται πλέον η δυνατότητα άθροισης ενσήμων από διαφορετικά ασφαλιστικά ταμεία, επιτρέποντας όχι μόνο τη θεμελίωση του δικαιώματος, αλλά και την καταβολή αναδρομικών ποσών που μπορεί να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ.

Η αλλαγή αυτή αφορά κυρίως μητέρες που είχαν απορριφθεί επειδή δεν συμπλήρωναν 200 ένσημα σε έναν και μόνο φορέα, παρότι συνολικά τα διέθεταν. Πλέον, η διαδοχική ασφάλιση αναγνωρίζεται κανονικά, διορθώνοντας μια αδικία που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες.

