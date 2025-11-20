Αγαθονήσι: Σοβαρό επεισόδιο με τουρκικά αλιευτικά και πυροβολισμοί!

Σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε σκάφη του του Λιμενικού Σώματος και σε τουρκικά αλιευτικά, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Αγαθονησίου, σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 18 Νοεμβρίου.

Μάλιστα τα τουρκικά αλιευτικά εισήλθαν εντός των Ελληνικών Χωρικών Υδάτων (Ε.Χ.Υ.), παρουσία δύο σκαφών της τουρκικής Ακτοφυλακής!

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Ναυτιλίας, στο σημείο έσπευσαν τρία Περιπολικά Σκάφη του Λιμενικού για αναγνώριση των τουρκικών αλιευτικών σκαφών και προέβησαν σε επανειλημμένες οπτικές και ηχητικές προειδοποιήσεις για άμεση αποχώρηση, με αρνητικά, ωστόσο, αποτελέσματα.

Παρά τις συστάσεις, ένα τουρκικό αλιευτικό πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς με κίνδυνο εμβολισμού ενός εκ των τριών Περιπολικών Σκαφών του Λιμενικού.

Στη συνέχεια, το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους προέβη σε ρίψη προειδοποιητικών βολών, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες εμπλοκής. Ακολούθως, τα τουρκικά σκάφη αποχώρησαν από τα Ελληνικά Χωρικά Ύδατα.

