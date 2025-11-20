Βάσω Λασκαράκη: Το εντυπωσιακό glamorous look σε βραδινή της έξοδο

Η Βάσω Λασκαράκη είναι σίγουρα μία από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες της ελληνικής showbiz. Φέτος έχει επιστρέψει δυναμικά στην αγαπημένη κωμωδία «Το Σόι Σου» και απολαμβάνει μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της καριέρας της. Η δημοφιλής ηθοποιός είναι αρκετά ενεργή στα social media και συνηθίζει να μοιράζεται με τους θαυμαστές της τόσο στιγμές και εικόνες από τα γυρίσματα όσο και στιγμιότυπα από τη ζωή της με τον αγαπημένο της, Λευτέρη Σουλτάτο, και την πριγκίπισσά της, την κόρη της, Εύα Τσιμιτσέλη.

Στην τελευταία της ανάρτηση, η Βάσω Λασκαράκη υπενθύμισε για ακόμη μία φορά τον λόγο που έκανε το κοινό να μιλά για την ομορφιά και την κομψότητά της από τα πρώτα κιόλας βήματα της καριέρας της στην τηλεόραση.

Επέλεξε ένα total black outfit, το οποίο αναβάθμισε με ένα super glam, statement jacket, και μοιράστηκε με το κοινό της τις πιο εντυπωσιακές πόζες της. Η βραδινή της έξοδος μαγνήτισε τα βλέμματα, επιβεβαιώνοντας πως η λάμψη της παραμένει αδιαμφισβήτητη.

Δες το εντυπωσιακό glamorous look σε βραδινή της έξοδο:

Η ίδια δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη της για τη μόδα, συχνά δοκιμάζει νέες τάσεις, πειραματίζεται με στιλ και trends και απολαμβάνει να δημιουργεί εμφανίσεις που εκφράζουν τον χαρακτήρα και την ενέργειά της. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι followers της εμπνέονται από τις προσεγμένες επιλογές της, καθώς η ηθοποιός θεωρείται πλέον μία από τις πιο στιλάτες παρουσίες του ελληνικού Instagram.

«Λάμποντας μέσα στη νύχτα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.