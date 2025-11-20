Κορωπί: Πέθανε ο 22χρονος που είχε καταπιεί ολόκληρο μπέργκερ

Κορωπί: Έχασε τη μάχη για τη ζωή του ο 22χρονος που είχε καταπιεί μπέργκερ/ εκπομπή Το Πρωινό

Έχασε τη μάχη που έδινε για τη ζωή του ο 22χρονος, που είχε καταπιεί ολόκληρο μπέργκερ πριν λίγες μέρες.

O νεαρός νοσηλευόταν σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο «Γ. Γεννηματάς», καθώς είχε μείνει για περισσότερα από 2 λεπτά χωρίς οξυγόνο.

«Δεν τα κατάφερε τελικά, όπως το είχαμε πει. Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είχαν φράξει οι αεραγωγοί. Δε γινόταν πλέον τίποτα. Ήταν μη αναστρέψιμη από την αρχή, είχαν ενημερωθεί και οι γονείς του. Η ελπίδα όμως πάντα πεθαίνει τελευταία, μην το ξεχνάμε αυτό. Έγιναν μεγάλες προσπάθειες από το νοσοκομείο. Είναι ένα νέο παιδί και είναι μια δραματική κατάσταση», επισήμανε η αντιπρόεδρος ΟΕΝΓΕ, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Ο 22χρονος Μάκης που έχασε τη μάχη για τη ζωή του μετά από πνιγμό από μπέργκερ/ φωτογραφία από κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Ο 22χρονος Μάκης είχε βγει με τους φίλους του για μια χαλαρή βόλτα. Κάθισαν σε ταχυφαγείο, όταν κατάπιε ένα μεγάλο κομμάτι μπέργκερ, που έφραξε την τραχεία του. Όπως ανέφεραν φίλοι του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ο Μάκης βρισκόταν στο τραπέζι κι έτρωγε όταν ξαφνικά σηκώθηκε και βγήκε τρέχοντας έξω. Στην αρχή όλοι νόμιζαν ότι αστειεύεται, μέχρι τη στιγμή που τον είδαν να χτυπά την πλάτη του στην κολώνα, προσπαθώντας να απομακρύνει την τροφή από τους αεραγωγούς του.

Ένας από την παρέα, που είναι ναυαγοσώστης, έσπευσε να του δώσει πρώτες βοήθειες, όμως, όπως είπαν οι φίλοι του, κανείς δεν έκανε τη σωτήρια λαβή Heimlich. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε λίγα λεπτά αργότερα, όμως το γεγονός ότι ο νεαρός έμεινε χωρίς οξυγόνο για δύο λεπτά, επιδείνωσε την κατάστασή του. Οι γιατροί αποφάσισαν να τον διασωληνώσουν και να τον εισαγάγουν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ σύμφωνα με τις ιατρικές εκτιμήσεις, η παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου προκάλεσε βλάβες σε βασικά ζωτικά όργανα.

Αρχικά, οι πληροφορίες έλεγαν πως η κατάποση αμάσητου μπέργκερ έγινε στο πλαίσιο ενός challenge, κάτι που διέψευσε κατηγορηματικά η οικογένειά του.

Ο Μάκης καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη και σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Είχε επιστρέψει στην Αθήνα μετά από καλοκαιρινή σεζόν στην Κω.