Κορωπί: «Με θαύμα θα σωθεί ο 22χρονος που έφαγε αμάσητο μπέργκερ»

Έχει υποστεί βλάβη σε ζωτικά όργανα και στον εγκέφαλο

Τι είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μ. Γιαννάκος για την κατάσταση υγείας του 22χρονου - Βίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Άσχημα είναι τα νέα για την εξέλιξη της υγείας του 22χρονου από το Κορωπί, ο οποίος προσπάθησε να καταπιεί αμάσητο ένα μπέργκερ, αποδεχόμενος ένα challenge από την παρέα του. 

Ο νεαρός νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες έχει υποστεί βλάβη σε ζωτικά όργανα, κυρίως στον εγκέφαλο και τα νεφρά του, καθώς έμεινε αρκετή ώρα χωρίς οξυγόνο. 

«Δυστυχώς η κατάστασή του είναι μη αναστρέψιμη. Μ’ ένα θαύμα θα σωθεί παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Αλλά ακόμα κι αν τα καταφέρει θα έχει», είπε στο Mega ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

«Δε θα το προλάβαιναν το παιδί. Είχε ένα πολύ πολύ μεγάλο κομμάτι στο στόμα του. Πήγε να φάει αμάσητο ένα ολόκληρο μπέργκερ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πώς έφραξε η τραχεία. Πώς μπορεί αυτό το πράγμα να απορροφηθεί από τον οργανισμό;», συνέχισε ο κ. Γιαννάκος.

Όπως έγινε γνωστό, ο 22χρονος είχε βγει με την παρέα του για να απολαύσουν το φαγητό τους. Στο εστιατόριο αποφάσισαν να βάλουν ένα στοίχημα, ποιος θα καταφέρει να φάει αμάσητο ένα ολόκληρο μπέργκερ. Ο νεαρός στην προσπάθειά του να το καταπιεί υπέστη απόφραξη αεραγωγού. 

«Είναι τραγικές καταστάσεις αυτές. Ένα 22χρονο παιδί που πήγε στα Κορωπί για να διασκεδάσει επί της ουσίας, αυτή τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με προβλήματα πολύ σοβαρά και στον εγκέφαλο και στους νεφρούς και σε όλα τα όργανα. Έβαλαν στοίχημα από ότι μας είπαν. Κατάπιε το μπέργκερ, έφραξε ο αεραγωγός, δεν υπήρξε κάποιος που να ξέρει για να τον βοηθήσει… Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δεν είναι δύσκολο να φράξει ο αεραγωγός με τέτοιες ιστορίες. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί», ανέφερε σε χθεσινές δηλώσεις της στο Mega η πρώην πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη.

Στο κατάστημα όπου σημειώθηκε το περιστατικό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν γνώριζε κάποιος τη λαβή Χάιμλιχ που ενδεχομένως να βοηθούσε στην απόφραξη του αεραγωγού και αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο. 

