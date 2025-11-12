Κορωπί: Στην εντατική 22χρονος - Κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα challenge

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου pexels (Oliver Sjöström)
Tο ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ένα ακόμα περιστατικό που αναδεικνύει τους σοβαρούς κινδύνους των διαδικτυακών προκλήσεων σημειώθηκε στο Κορωπί, με θύμα έναν 22χρονο που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο νεαρός επιχείρησε να συμμετάσχει σε ένα ακραίο challenge, στο οποίο προσπάθησε να καταπιεί ένα ολόκληρο μπέργκερ χωρίς να το μασήσει.

Η παρέα του 22χρονου είχε βγει για φαγητό σε γνωστό ταχυφαγείο της περιοχής. Όλα ξεκίνησαν ως μια «πλάκα», ένα στοίχημα που ήθελαν να τραβήξουν σε βίντεο για να το ανεβάσουν στα social media. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, όμως, το στοίχημα εξελίχθηκε σε τραγωδία.
Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, ο νεαρός άρχισε να πνίγεται, το φαγητό σφήνωσε στον λαιμό του, φράζοντας τους αεραγωγούς του. Οι φίλοι του πανικοβλήθηκαν, προσπάθησαν να τον βοηθήσουν, αλλά δεν γνώριζαν πρώτες βοήθειες.

Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε αμέσως και ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά. Οι διασώστες βρήκαν τον 22χρονο χωρίς σφυγμό και ξεκίνησαν αμέσως ΚΑΡΠΑ (καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση). Μετά από αρκετή ώρα κατάφεραν να τον επαναφέρουν και τον μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και διασωληνώθηκε.

Η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη. Όπως αναφέρουν ιατρικές πηγές, ο νεαρός παρουσιάζει επιπλοκές σε ζωτικά όργανα — μεταξύ αυτών στον εγκέφαλο και στα νεφρά — λόγω της έλλειψης οξυγόνου για αρκετά λεπτά. Οι γιατροί συνεχίζουν να δίνουν μάχη, ενώ οι γονείς και οι φίλοι του βρίσκονται στο πλευρό του, ελπίζοντας σε ένα θαύμα.

Στην εντατική 22χρονος - Κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα challenge!

Ο ρόλος των επικίνδυνων διαδικτυακών «προκλήσεων»

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από τραγικά γεγονότα που σχετίζονται με ακραίες διαδικτυακές «προκλήσεις». Τα τελευταία χρόνια, τα social media έχουν μετατραπεί σε πεδίο επικίνδυνων trends, στα οποία πολλοί νέοι συμμετέχουν αναζητώντας likes και διαδικτυακή αναγνώριση.

Γιατροί και ψυχολόγοι τονίζουν ότι η πίεση για δημοτικότητα στο διαδίκτυο συχνά οδηγεί τους νέους σε συμπεριφορές υψηλού ρίσκου, χωρίς να συνειδητοποιούν τις συνέπειες. Παράλληλα, καλούν τους γονείς να ενημερώνονται για τα «viral challenges» και να συζητούν ανοιχτά με τα παιδιά τους για τους κινδύνους πίσω από αυτά.

Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, σχολιάζοντας το περιστατικό, επεσήμανε τη σημασία της γνώσης πρώτων βοηθειών.
«Αν κάποιος από τους παρευρισκόμενους γνώριζε τη λαβή Heimlich ή βασική ΚΑΡΠΑ, η κατάσταση ίσως να ήταν διαφορετική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τόνισε μάλιστα ότι τέτοιες τραγωδίες δείχνουν πόσο αναγκαία είναι η εκπαίδευση του κοινού, καθώς τα πρώτα λεπτά μετά από έναν πνιγμό είναι καθοριστικά για τη ζωή του θύματος.

Οι αρχές ερευνούν αν το συγκεκριμένο challenge συνδέεται με γνωστό trend που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ώστε να ενημερωθούν οι αρμόδιες πλατφόρμες. Παράλληλα, οργανώσεις για την ασφάλεια στο διαδίκτυο ζητούν από τα social media να ελέγχουν αυστηρότερα το περιεχόμενο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των χρηστών.

 

