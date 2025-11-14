Κορωπί: Μάχη για τη ζωή του δίνει o 22χρονος - Έμεινε 2 λεπτά χωρίς οξυγόνο

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που κατάπιε αμάσητο κομμάτι μπέργκερ – Έμεινε πάνω από 2 λεπτά χωρίς οξυγόνο / ERT

Οι επόμενες ώρες χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμες για την κατάσταση του 22χρονου φοιτητή, ο οποίος υπέστη σοβαρό επεισόδιο ασφυξίας στο Κορωπί όταν κατάπιε μεγάλο κομμάτι από το μπέργκερ του χωρίς να το μασήσει. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ βρισκόταν με την παρέα του σε γνωστό εστιατόριο της βορειοανατολικής Αττικής, όπου είχαν πάει για χαλαρή έξοδο. Σύμφωνα με όσα περιγράφουν οι αυτόπτες μάρτυρες, ο νεαρός φάνηκε να δυσκολεύεται αμέσως μετά την πρώτη μπουκιά, καθώς το κομμάτι τροφής σφήνωσε στον λαιμό του και απέφραξε τους αεραγωγούς.

Κορωπί: Για πάνω από 2 λεπτά έμεινε χωρίς οξυγόνο ο 22χρονος

Οι φίλοι του αντιλήφθηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε, αφού ο 22χρονος άρχισε να πανικοβάλλεται και να προσπαθεί απεγνωσμένα να αναπνεύσει. Παρά τις προσπάθειες να τον βοηθήσουν, η αναπνοή του σταδιακά σταμάτησε, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει μπροστά τους. Οι παρευρισκόμενοι κάλεσαν άμεσα το ΕΚΑΒ, ενώ κάποιοι προσπάθησαν να του προσφέρουν πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Όταν το πλήρωμα του ασθενοφόρου έφτασε στο σημείο, βρήκε τον νεαρό χωρίς αναπνοή για περίπου δύο λεπτά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μαρτύρων, και ξεκίνησε αμέσως διαδικασίες ανάνηψης.

Κορωπί: Δίνει μάχη για τη ζωή του - Κρίσιμο το επόμενο 24ωρο

Οι διασώστες κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για να αποκαταστήσουν την αναπνευστική λειτουργία του φοιτητή, ενώ στη συνέχεια τον μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». Εκεί οι γιατροί αποφάσισαν να τον διασωληνώσουν και να τον εισαγάγουν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Οι πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου ενδέχεται να έχει προκαλέσει βλάβες σε βασικά ζωτικά όργανα, κάτι που καθιστά τις επόμενες 24 ώρες εξαιρετικά κρίσιμες για την εξέλιξη της υγείας του.

Το ιατρικό προσωπικό παρακολουθεί στενά κάθε μεταβολή της κατάστασής του, ενώ συγγενείς και φίλοι βρίσκονται στο πλευρό του, αναμένοντας με αγωνία κάποια θετική ένδειξη βελτίωσης. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, υπενθυμίζοντας πόσο γρήγορα μια απλή στιγμή απροσεξίας μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.