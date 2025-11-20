Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Έγινε κοκκινομάλλα;

Η ανατρεπτική αλλαγή στα μαλλιά της που ξεσήκωσε το Instagram

Μια ανάρτηση ήταν αρκετή για να αναστατώσει το Instagram και να κάνει τους followers της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη να πιστέψουν ότι η γνωστή influencer και μοντέλο τόλμησε μια από τις πιο εντυπωσιακές αλλαγές που έχει κάνει ποτέ στα μαλλιά της.

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η οικογένεια με τα 9 αδέλφια κι η σχέση με τον Μάστορα

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, που μας έχει συνηθίσει στις ξανθές icy αποχρώσεις της, εμφανίστηκε ξαφνικά με ένα ολοκαίνουργιο look: φωτεινά κόκκινα και ζεστά ginger tones, που έμοιαζαν με ολοκληρωμένο βάψιμο.

Μάλιστα, νωρίτερα είχε κάνει ένα story γράφοντας ότι έκανε τεράστια αλλαγή!

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Έγινε κοκκινομάλλα;

Στη φωτογραφία που ανέβασε, ποζάρει χαμογελώντας πονηρά και κρατώντας το δάχτυλο στα χείλη – μια κίνηση που προμήνυε μάλλον ότι κάτι… κρύβεται από πίσω. Με τα μαλλιά της σε ίσια γραμμή, στο ύψος των ώμων, η νέα απόχρωση έδειχνε να της ταιριάζει απόλυτα, δημιουργώντας ένα look γεμάτο ζωντάνια και φρεσκάδα. Δεν άργησε να επικρατήσει μικρός πανικός στα social media, με τους χρήστες να σχολιάζουν πόσο εντυπωσιακή φαίνεται ως κοκκινομάλλα και πόσο τολμηρή ήταν η επιλογή της.

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Έγινε κοκκινομάλλα!

Ωστόσο, η πραγματικότητα ήταν λίγο διαφορετική. Λίγο αργότερα, η Γαρυφαλλιά αποκάλυψε πως η “τεράστια αλλαγή” δεν ήταν παρά μια… καλοστημένη φάρσα.

Με χιούμορ και την αυθορμησία που τη χαρακτηρίζει, ενημέρωσε πως δεν έβαψε τα μαλλιά της κόκκινα, όπως νόμισαν όλοι — απλώς ανανέωσε τις ανταύγειές της και έπαιξε με τα φίλτρα και το styling ώστε να φαίνεται πως έχει γίνει πλήρης αλλαγή χρώματος.

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Έγινε κοκκινομάλλα;

Η εξήγησή της, φυσικά, προκάλεσε νέο κύμα σχολίων – αυτή τη φορά ακόμα πιο ενθουσιώδη. Πολλοί από τους followers της παραδέχτηκαν πως είχαν πειστεί ολοκληρωτικά από το αποτέλεσμα, ενώ δεν έλειψαν εκείνοι που της ζήτησαν να το τολμήσει στ’ αλήθεια, αφού η κοκκινοπό αποχρώση της ταιριάζει εντυπωσιακά.

Η ίδια έδειξε για ακόμη μία φορά πως ξέρει να παίζει με την εικόνα της και να δημιουργεί buzz γύρω από το προσωπικό της brand, χωρίς υπερβολές και χωρίς να χάνει τη φυσικότητά της.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη πρόσφατα είχε μιλήσει και για την προσωπική της ζωή αφού εδώ και τρία χρόνια έχει σχέση και συγκατοικεί με τον Χρήστο Μάστορα!

«Δεν είμαι ζηλιάρα αλλά ούτε και ο Χρήστος είναι. Στην αρχή της σχέσης που υπάρχει το πάθος και όλα αυτά είναι λογικό να υπάρχει ζήλεια,  αλλά πλέον υπάρχει εμπιστοσύνη και από τους δύο. Ένα πράγμα που θα ήθελα να αλλάξω στον Χρήστο είναι ότι υπεραναλύει τα πάντα» είχε πει.

«Ήξερα από την πρώτη στιγμή που τον κοίταξα ότι είναι ο άνθρωπός μου. Ήξερα ότι θα περάσω χρόνια μαζί του και έχω να μάθω πολλά. Ο Χρήστος είναι ευφυής, είναι πολύ καλός άνθρωπος, είναι δοτικός και πολλά άλλα. Δεν σκέφτομαι τον γάμο αυτή τη στιγμή. Η ιδέα του γάμου νιώθω ότι δεν μου ταιριάζει. Αν ο Χρήστος μου έκανε πρόταση γάμου αύριο, επειδή τον αγαπάω πολύ και είμαστε καλά εννοείται ότι θα έλεγα ναι. Είναι ο άνθρωπος μου αλλά δεν είναι κάτι που σκέφτομαι», εξομολογήθηκε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

