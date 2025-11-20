Ελένη Φουρέιρα: Βόλτα με την τσάντα του γιου της, Ερμή!

Η Ελένη Φουρέιρα, γνωστή για τις εκκεντρικές και εντυπωσιακές εμφανίσεις της που καθηλώνουν το κοινό, αποδεικνύει πως το μοναδικό της στυλ παραμένει αναλλοίωτο ακόμα και στις πιο casual στιγμές της καθημερινότητας.

Πρόσφατα, η τραγουδίστρια εντοπίστηκε στους δρόμους της Γλυφάδας, απολαμβάνοντας μια χαλαρή βόλτα, ενώ παράλληλα κρατούσε την τσάντα του παιδιού της, δείχνοντας την τρυφερή πλευρά της.

Παρά τη χαλαρή διάθεση, η παρουσία της ήταν αμέσως αισθητή, καθώς ακόμα και στην πιο απλή καθημερινή εμφάνιση, καταφέρνει να ξεχωρίζει.

Η Ελένη επέλεξε ένα κομψό αλλά άνετο σύνολο με ένα ανοιχτόχρωμο τζιν, συνδυασμένο με ένα γκρι casual μπλουζάκι και αθλητικά παπούτσια, ενώ κρατούσε μια γκρι ζακέτα στο χέρι για επιπλέον άνεση.

Το look της ολοκληρώθηκε με τα χαρακτηριστικά αξεσουάρ της: μαύρα γυαλιά ηλίου και ένα καπέλο, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα ψηλά, προσδίδοντας μια αέρα νεανικότητας και φρεσκάδας.

Παρά την παρουσία των φωτογράφων, η τραγουδίστρια παρέμεινε άνετη και αταραχή, συνεχίζοντας τη βόλτα της χωρίς να επηρεάζεται από τα αδιάκριτα βλέμματα και τα κλικς της κάμερας.

Η τρυφερή εξομολόγηση για τον μοναχογιό της

Η Ελένη Φουρέιρα, πέρα από μια εκρηκτική performer που καθηλώνει το κοινό με κάθε της εμφάνιση, είναι πάνω απ’ όλα μια αφοσιωμένη μητέρα.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της στη Real News μίλησε ανοιχτά για τον ρόλο της μητρότητας, τις δυσκολίες αλλά και τις ανυπέρβλητες χαρές που βιώνει μεγαλώνοντας τον μικρό Ερμή.

«Ο ρόλος της μαμάς είναι ο πιο σημαντικός. Θεωρώ ότι ο πιο δύσκολος ρόλος στη ζωή ενός ανθρώπου είναι να είναι γονιός, γιατί φέρνει στη ζωή έναν άνθρωπο και έχει ευθύνη να γίνει άξιος άνθρωπος. Θα πω μπράβο στις γυναίκες που αποφασίζουν να είναι μόνο μαμάδες, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ένα μεγάλο μπράβο σε αυτές τις γυναίκες και δύναμη».

«Του βάζω τραγούδια, αλλά δεν καταλαβαίνει τίποτα. Του αρέσουν κάποια παλιά τραγούδια μου, που τα άκουγε από μικρός. Είναι 2,5 χρονών, δύσκολα καταλαβαίνει τι γίνεται, ακούει και λέει μαμά. Τα λέει όλα με έναν πολύ χαρούμενο τρόπο και πολλές φορές σκέφτομαι ότι θα μεγαλώσει κι αυτό θα σταματήσει και έχω μια χαρμολύπη», εξομολογήθηκε και συνέχισε λέγοντας: «Ο Ερμής πρώτα είπε τη λέξη “μπαμπά” και για πολύ καιρό έλεγε μόνο “μπαμπά”. Σκεφτόμουν ότι κάτι έχω κάνει λάθος, αλλά τώρα δε σταματάει να λέει μαμά. Όταν ταξιδεύω στο εξωτερικό για τις συναυλίες μου, μου λείπει πολύ ο γιος μου».