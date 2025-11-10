Topless η Ελένη Φουρέιρα: Οι τολμηρές πόζες που τράβηξαν τα βλέμματα

Η Ελένη Φουρέιρα συνεχίζει να εντυπωσιάζει τους διαδικτυακούς της φίλους με τις αναρτήσεις της στα social media.

Η εκρηκτική τραγουδίστρια, ιδιαίτερα ενεργή στο Instagram, μοιράστηκε το απόγευμα της Κυριακής ένα άλμπουμ με στιγμιότυπα από τον μήνα Οκτώβριο.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες, δύο ιδιαίτερα λήψεις τράβηξαν τα βλέμματα των θαυμαστών της, καθώς η Ελένη ποζάρει τόπλες.

Στη μία από αυτές απολαμβάνει ένα φρούτο κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος από τις εμφανίσεις της, ενώ στη δεύτερη ποζάρει χαλαρή έξω από την είσοδο ενός κτηρίου.

Μέσα σε λίγες ώρες, οι φωτογραφίες συγκέντρωσαν χιλιάδες likes και δεκάδες σχόλια από θαυμαστές και φίλους της. «Είσαι είδωλο», «Βασίλισσα», «Θεά», «Απλά τέλεια» και «Κοριτσάρα μου» ήταν μόνο μερικά από τα μηνύματα που κατέκλυσαν το προφίλ της.

Η Ελένη Φουρέιρα δείχνει για ακόμη μια φορά πως δε φοβάται να εκφραστεί ελεύθερα, να δείξει την πιο αυθεντική πλευρά της και να προβάλλει τη φυσική ομορφιά χωρίς φίλτρα.